Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2112
Это же математика 5го класса школы, совсем я плохой стал)
баланс 100, эквити 105 или 95. Это 5%
как это высчитать правильно ?
Дал же Вам формулу.
С уважением, Владимир.
Спасибо!
Пожалуйста!
С уважением, Владимир.
Еще раз
105/100-1= 0,05 - эквити увеличилось на 5%
95 /100-1=-0,05 - эквити уменьшилось на 5%
Вопрос:
Есть код, нужно получить историю с первых дней
Проблема:
Если недостаточно истории, то дойти до конца уже не получается. Первое пополнение было в 2016, а истории только до 2018
Как решить, чем заменить ?
--
Полный код:
Некоторый выход:
судя по всему ты график баланс/еквити строишь ?
в обратную сторону считай - от текущего момента про который всё известно и вглубь истории. То есть идёшь назад и отнимаешь OrderProfit()+OrderSwap()... (а у тебя в коде проход от истории к современости и ты складываешь.. но история неполная и начинаются проблемы)
Не совсем так, сбор статистики
Что-то подсказывает, что пошёл не по тому пути ...
Нужно получить начальный и конечный баланс неделя/месяц, но с начала истории.
--
Считаем прибыль/убыток, учитываем пополнения/снятия = результат
--
Задача вроде не настолько сложная на первый взгляд, но не могу победить уже неделю.
---
Нужно получить строку:
неделя0 "дата", начальный баланс =***, конечный баланс =***, прибыль =***
неделя1 "дата", начальный баланс =***, конечный баланс =***, прибыль =***
неделя2 "дата", начальный баланс =***, конечный баланс =*** , прибыль =***
неделя3 "дата", начальный баланс =***, конечный баланс =*** , прибыль =***
месяц0 "дата", начальный баланс =***, конечный баланс =*** , прибыль =***
неделя4 "дата", начальный баланс =***, конечный баланс =***, прибыль =***
...
переверни задачу и она решится :-)
" получить начальный и конечный баланс неделя/месяц , но с начала истории. " на
"получить начальный/конечный от сего дня и насколько хватит"
просто цикл в другую сторону. Всё такое эдакое про балансы так считать лучше - от современности в прошлое
PS/ И "при нехватке истории" (это по D1 то) не надо бросать всё...надо сделать паузу и переповторить.. и в самом начале до того как бежать циклом - дёрнуть iBarShift на самую "дальнюю дату" (оно может и сфейлить, но где-то внутри начнёт подкачивать)
PPS/ загвоздка в истории и в MT4, где она может быть неполная...её просто не дают до конца, зависит от того что пользователь натыркал во вкладке.. - в 4-ке (да и в 5 стоит того ) лучше сохранять свою историю самому и отдельно. Так-то всё просто - собрать все записи про закрытия ордеров и пополнения/снятия, отсоритривать по дате и накапливаемая сумма есть искомый баланс, то есть можно получить на любую/произвольную дату.