Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2117
Объекты созданные терминалов начинаются с #
ясно, а есть где то перечень имён таких объектов? чтобы можно было удалить только "следы" Modify, а сами исполненные ордера оставить на графике?
здравствуйте все!
имеется советник, который тралит лимитки на определенном шаге от цены.
в настройках задаётся шаг траления "10" -например. в тестере каждое перемещение лимитки отображается черной стрелочкой
и в итоге график покрывается кучей черных стрелочек и становится не читабельным.
Первый вопрос.Можно ли как то в коде прописать, чтобы советник не рисовал эти стрелочки? Или это делает сам терминал?
Второй вопрос. В файл отчета тоже пишутся все перемещения лимиток 'Modify' из-за чего файл сильно разрастается. Можно ли в коде это тоже решить?
Файл совы приложу на всякий..
По первому вопросу: В функциях OrderSend(......), OrderModify(......) последний передаваемый параметр, отвечает за цвет стрелки.
Если параметр отсутствует, или его значение равно CLR_NONE, то стрелка на графике не отображается.
В тестере отображается при любом значении
спасибо.
Ребят а что может быть за глюк такой
в тестере одни значения после остановки другие
кто гонит тестер или индикатор ?
Здравствуйте, Ростислав.
Можете добавить 2 цвета для средней линии индикатора TMA?
(Пишу автору, а он не отвечает.)
Во втором индикаторе есть этот код, но нужно установить в первый индикатор.
