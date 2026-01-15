Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2117

Tretyakov Rostyslav #:
Объекты созданные терминалов начинаются с #

ясно, а есть где то перечень имён таких объектов? чтобы можно было удалить только "следы" Modify, а сами исполненные ордера оставить на графике?

 
законопослушный гражданин #:

ясно, а есть где то перечень имён таких объектов? чтобы можно было удалить только "следы" Modify, а сами исполненные ордера оставить на графике?

Смотри на графике список объектов
 
законопослушный гражданин #:

здравствуйте все!

имеется советник, который тралит лимитки на определенном шаге от цены.

в настройках задаётся шаг траления "10" -например. в тестере каждое перемещение лимитки отображается черной стрелочкой

и в итоге график покрывается кучей черных стрелочек и становится не читабельным. 

 Первый вопрос.Можно ли как то в коде прописать, чтобы советник не рисовал эти стрелочки? Или это делает сам терминал?

Второй вопрос. В файл отчета тоже пишутся все перемещения лимиток 'Modify' из-за чего файл сильно разрастается. Можно ли в коде это тоже решить?

Файл совы приложу на всякий..

По первому вопросу: В функциях OrderSend(......), OrderModify(......)    последний передаваемый параметр, отвечает за цвет стрелки.

Если параметр отсутствует, или его значение равно CLR_NONE, то стрелка на графике не отображается.

 
Alekseu Fedotov #:

По первому вопросу: В функциях OrderSend(......), OrderModify(......)    последний передаваемый параметр, отвечает за цвет стрелки.

Если параметр отсутствует, или его значение равно CLR_NONE, то стрелка на графике не отображается.

В тестере отображается при любом значении

 
Alekseu Fedotov #:

По первому вопросу: В функциях OrderSend(......), OrderModify(......)    последний передаваемый параметр, отвечает за цвет стрелки.

Если параметр отсутствует, или его значение равно CLR_NONE, то стрелка на графике не отображается.

спасибо.

 

 Ребят а что может быть за глюк такой

  Индикатор отображается в тестере

в тестере одни значения после остановки другие 

Индикатор отображается после остановки тестера

 кто гонит тестер или индикатор ?
 
Опыт показывает, что виноват всегда сам. Вероятно, индикатор считает исторические данные одним способом, а текущие другим. Где-то ошибка

У тестера есть нюансы. Например, если тестер работает по ценам открытия, то OHLC текущего бара равны цене открытия, ну и в таком ключе
 
Aleksandr Egorov #:

 Ребят а что может быть за глюк такой

 

в тестере одни значения после остановки другие 


 кто гонит тестер или индикатор ?
Рисует на истории, что-то в цикле не так.
 
Armen Mkrtchyan #:

Здравствуйте, Ростислав.

Можете добавить 2 цвета для средней линии индикатора TMA?

(Пишу автору, а он не отвечает.)

Во втором индикаторе есть этот код, но нужно установить в первый индикатор.

Я не могу.
 

