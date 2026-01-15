Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 198
Переменную "с" отследите.
Да, спасибо! Я вижу - но пока не могу этот код осмыслить до конца - буду эксперементировать!
Victor Nikolaev - спасибо за помощь!
Всем доброго времени суток!
Подскажите пожалуйста можно ли изменить значение МАДЖИК НОМЕР у ордера , который уже закрылся и появился в списке закрытых ордеров.
То есть изменить значение МАДЖИК НОМЕР после закрытия ордера.
Если можно - то при помощи какой функции. У Кима я такой функции не нашел.Спасибо.
Нельзя. А зачем Вам вообще это надо - может есть иное решение задачи?
Нельзя. А зачем Вам вообще это надо - может есть иное решение задачи?
Спасибо за подсказку.
Пока ждал ответа кое что пришло в голову. Если не получится - напишу что мне нужно.
Подскажите пожалуйста
if (OrderSelect (Ht-1,SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY)) // если ПОСЛЕДНИЙ ордер
if ( OrderType ()==OP_SELL) // СЕЛ
X = OrderProfit( ); // запомнить величину тейкпрофита
if (OrderSelect (Ht-1,SELECT_BY_POS, MODE_HISTORY)) // если ПОСЛЕДНИЙ ордер
if ( OrderType ()==OP_SELL) // СЕЛ
if(X < 0) // и если этот сел закрылся по стопу
ОТКРЫТЬ ЕЩЕ ОДИН ОРДЕР
ВОПРОС
Как закодировать дополнение к этим условиям.
Нужно что бы не только последний но и предпоследний и предпредпоследний ордера были закрыты по стопу
и только тогда
ОТКРЫТЬ ЕЩЕ ОДИН ОРДЕР
Спасибо.
Посмотрел. Поправил. В тестере за 3 месяца такой результат
Просадка большая
Если в 4 часа утра - еще мало баров за сегодняшний день. На H4 за сутки всего 6 баров. надо задать количество баров для поиска или количество пересечений.
Расстояния большие = тренд
Посоветуйте пожалуйста какой нибудь индикатор может на переделку,интересует на часовом графике каждые сутки отрисовывалась линия от хая до лоу, и возможность получить данные о длинне линии и уголу наклона и можно было поработать с этими данными в коде, я не большой знаток mql4 если самому писать c нуля,большая проблема? помогите пожалуйста
вот индюк ,линия натянута по двум координатам,как не крутил бред получается,прошу помогите,может зря я с этим индюком связался