Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 98
Когда есть обе части кода, и на покупку и на продажу, то после срабатывания отложенного ордера его стоп почему-то корректируется при любом направлении движении цены. А когда есть часть кода только на покупку или на продажу то стоп корректируется как и задумано, только при удалении от него цены.
Так приведите код в порядок, там ошибок много. Например, при любом действии с ордером, его обязательно сперва надо выбрать функцией OrderSelect(), у вас это условие не везде выполняется. Потом, при модификации ордера те параметры, что остаются неизменными, следует передавать в оригинальном виде, а не обнулять.
То есть вместо OrderModify(ticket, price, sl, 0, 0, Blue) надо OrderModify(ticket, price, sl, OrderTakeProfit(), OrderExpiration(), Blue).
Нельзя надеяться на то, что тикет хранится в памяти вечно, это не так, особенно когда открывается несколько ордеров, а их тикеты пишутся в ту же переменную. А потом пытаться по неизвестно какому тикету модифицировать или удалять ордер.
для начала сделайте разные переменные для тикетов бай и селл
Нельзя надеяться на то, что тикет хранится в памяти вечно, это не так, особенно когда открывается несколько ордеров, а их тикеты пишутся в ту же переменную. А потом пытаться по неизвестно какому тикету модифицировать или удалять ордер.
Спасиб.
Проблема, действительно, была в этом. Но я так и делал еще до того как здесь спросить, видимо спать идти надо было.
здравствуйте,вопрос такой,писал советник по трайлингу( новичек в этом деле)
трал работает хорошо,но вот проблема есть просадка,что можно сделать чтобы как то уменьшить такую просадку
на скрине открылась сделка sell.
Строить машину времени, срочно. Вернуться чуть раньше времени продажи, дать самому себе подзатыльник и вместо продажи - купить :)
А если серьёзно, то "цена ушла верх" гораздо раньше того времени, что обозначено стрелкой на картинке. Вот и надо было перевернуть позицию. а не ждать, пока цена ещё дальше вверх уйдёт.
Ну или усредняться там, где последняя стрелка, если депозита хватает. Это если стоплосс противен, а так - стоплосс рулит.
2 варианта:
ставить стоп до того как он превратится в трал
или растить лося и наслаждаться моментом
Vitaly Muzichenko:....а кто-то для торговли, поэтому можно использовать не один цикл, а несколько.
Спасибо.