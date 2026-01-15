Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 98

Andrey Sokolov:
Когда  есть обе части кода, и на покупку и на продажу, то после срабатывания отложенного ордера его стоп почему-то корректируется при любом направлении движении цены. А когда есть часть кода только на покупку или на продажу то стоп корректируется как и задумано, только при удалении от него цены.

Так приведите код в порядок, там ошибок много. Например, при любом действии с ордером, его обязательно сперва надо выбрать функцией OrderSelect(), у вас это условие не везде выполняется. Потом, при модификации ордера те параметры, что остаются неизменными, следует передавать в оригинальном виде, а не обнулять.

То есть вместо OrderModify(ticket, price, sl, 00, Blue) надо OrderModify(ticket, price, sl, OrderTakeProfit()OrderExpiration(), Blue).

Нельзя надеяться на то, что тикет хранится в памяти вечно, это не так, особенно когда открывается несколько ордеров, а их тикеты пишутся в ту же переменную. А потом пытаться по неизвестно какому тикету модифицировать или удалять ордер.

 
для начала сделайте разные переменные для тикетов бай и селл
 
Vitalie Postolache:

 Например, при любом действии с ордером, его обязательно сперва надо выбрать функцией OrderSelect(), у вас это условие не везде выполняется. 

Так он выбирается, функции в конце. Или что не так?
 
Vitalie Postolache:

 Потом, при модификации ордера те параметры, что остаются неизменными, следует передавать в оригинальном виде, а не обнулять.

То есть вместо OrderModify(ticket, price, sl, 00, Blue) надо OrderModify(ticket, price, sl, OrderTakeProfit()OrderExpiration(), Blue).

Там профит и время истечения отсутствуют, по этому нули. Так не верно?
 
Sergey Gritsay:
для начала сделайте разные переменные для тикетов бай и селл
Vitalie Postolache:

Нельзя надеяться на то, что тикет хранится в памяти вечно, это не так, особенно когда открывается несколько ордеров, а их тикеты пишутся в ту же переменную. А потом пытаться по неизвестно какому тикету модифицировать или удалять ордер.

Спасиб.

Проблема, действительно, была в этом. Но я так и делал еще до того как здесь спросить, видимо спать идти надо было.

 

здравствуйте,вопрос такой,писал советник по трайлингу( новичек в этом деле)

трал работает хорошо,но вот проблема есть просадка,что можно сделать чтобы как то уменьшить такую просадку

на скрине открылась сделка sell. 

 
Открывать нужно было Buy вместо Sell, а по цене 1.0620 Sell, тогда не было-бы просадки
 
Строить машину времени, срочно. Вернуться чуть раньше времени продажи, дать самому себе подзатыльник и вместо продажи - купить :)

А если серьёзно, то "цена ушла верх" гораздо раньше того времени, что обозначено стрелкой на картинке. Вот и надо было перевернуть позицию. а не ждать, пока цена ещё дальше вверх уйдёт.

Ну или усредняться там, где последняя стрелка, если депозита хватает. Это если стоплосс противен, а так - стоплосс рулит.

 
2 варианта:

ставить стоп до того как он превратится в трал

или растить лося и наслаждаться моментом 

 

Vitaly Muzichenko:

....а кто-то для торговли, поэтому можно использовать не один цикл, а несколько. 

Спасибо.

