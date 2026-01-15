Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 193

Нужна помощь - у меня стоп перевороты - 3 ордера, но пример трейлинга из видеоуроков :) только для несвязанных ордеров, у меня же они связаны алгоритмом то есть тейкпрофит считается по сумме трёх ордеров ну или одного если сразу в тренд попал. Ну вот я что-то придумал, но больше советник зарабатывать не стал - он стал зарабатывать столько же но в 2-3 раза меньше сделок получается в сравнении с предыдущей без трейлинга. В общем у  меня не трейлинг а мутотень какая-то. Как мне на связанные ордера его сделать кто-нибудь может подсказать идею? Я боюсь уже больше ничего не придумаю, вот результат моего "трейлинга" - выделен синим шрифтом:

Результат по 1 тесту приложил. Есть там трейлинг стоп или нет? Не пойму. Почему сумма прибыли за тот же период не увеличилась? А только количество сделок уменьшилось в 2-3 раза? 

//+------------------------------------------------------------------+
//|                                     BLACKJACK&HOOKERS TrailX.mq4 |
//|                        Copyright 2017, MetaQuotes Software Corp. |
//|                                             https://www.mql5.com |
//+------------------------------------------------------------------+
#property copyright "Copyright 2017, MetaQuotes Software Corp."
#property link      "https://www.mql5.com"
#property version   "1.00"
#property strict

extern double  Lots           = 0.01;
extern int     TakeProfit     = 5;
extern int     Step           = 2;

extern int     TrailingStep   = 3;
extern int     TrailingStop   = 1;

extern int     MaPeriod       = 200;
extern int     MaShift        = 1;

extern int     Magic          = 123;
extern int     Slippage       = 5;

int timeprev=0;

extern double price,op,cn,tp;
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
   if(Digits == 3 || Digits == 5)
      TakeProfit     *= 10;
      Step           *= 10;
      TrailingStep   *= 10;
      TrailingStop   *= 10;
      Slippage       *= 10;

      
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//---

  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
{  if (timeprev == Time[0]) return;
   timeprev = Time[0];
   double maprice=iMA(Symbol(),0,MaPeriod,MaShift,MODE_SMA,PRICE_CLOSE,1);
   op=CalculateProfit();
   cn=CountTrades();
   tp=TakeProfit;
   if(tp>TakeProfit)
   {
      TakeProfit+=tp;
   }

   
 

 
   if (cn==0 && CountBuy() + CountSell() == 0 && Ask > maprice)
   {
      if (OrderSend(Symbol(), OP_BUY, Lots, Ask, Slippage, 0, 0, "", Magic, 0, Blue)<0)
            Print("Не удалось открыть ордер на покупку");
            
   }
   
   if (cn==0 && CountBuy() + CountSell() == 0 && Bid < maprice)
   {
      if (OrderSend(Symbol(), OP_SELL, Lots, Bid, Slippage, 0, 0, "", Magic, 0, Red)<0)
            Print("Не удалось открыть ордер на продажу");
            
   }
   

   
   if(cn==1 && CountBuy()==1)//CountBuy()==1 && 
   {
      price=FindLastBuyPrice();
      if((price-Ask)>=Step*Point)
      {
         if(OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slippage,0,0,"",Magic,0,Red)<1)
            Print("Не удалось открыть ордер на продажу");
      }
   }
   else if(cn==1 && CountSell()==1)//CountSell()==1 && 
   {
      price=FindLastSellPrice();
      if((Bid-price)>=Step*Point)
      {
         if(OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slippage,0,0,"",Magic,0,Blue)<1)
            Print("Не удалось открыть ордер на покупку");
      }
   }
   
   
   
   if(cn==2 && CountBuy()==1 && CountSell()==1)//CountBuy() + CountSell()==2 && 
   {
      price=FindLastSellPrice();
      if((price-Bid)>=Step*Point)
      {
         if(OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slippage,0,0,"",Magic,0,Red)<1)
               Print("Не удалось открыть ордер на продажу");
               
      }
      else 
      price=FindLastSellPrice();
      if((Bid-price)>=Step*Point)
      {
         if(OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slippage,0,0,"",Magic,0,Blue)<1)
            Print("Не удалось открыть ордер на покупку");
           
      }
   }
   else if(cn==2 && CountSell()==1 && CountBuy()==1)//CountSell() + CountBuy()==2 && 
   {
      price=FindLastBuyPrice();
      if((Ask-price)>=Step*Point)
      {
         if(OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,Slippage,0,0,"",Magic,0,Blue)<1)
               Print("Не удалось открыть ордер на продажу");
               
      }
      else 
      price=FindLastBuyPrice();
      if((price-Ask)>=Step*Point)
      {
         if(OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,Slippage,0,0,"",Magic,0,Red)<1)
            Print("Не удалось открыть ордер на покупку");
           
      }
   }
   
   Trailing();

   

   if (op>=tp)
   {
         CloseAll();    
   }
   
   

 
   
   
   
   
   
   
   






}    
//---------------------------------------------------------------------------------------
//   double Equity() //или OrderProfit() - эти идеи в работе и задуманы как автоподбор лота (без мартингейла) для снижения рисков от контрдвижения (интервенций) рынка 
//   {
//      double eqv=0;
//      eqv+=AccountEquity();
//      return(eqv);     
//   }
//---------------------------------------------------------------------------------------
void Trailing()

{
   for (int i=OrdersTotal() -1; i>=0; i--)
   {
      if (OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES))
      {
         if (OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == Magic)
         {
            if (OrderType() == OP_BUY)
            
            {
               price=FindLastBuyPrice();   
               if (Bid - price > (TakeProfit+TrailingStep)*Point)
               {
                  {
                     tp=NormalizeDouble((TakeProfit+TrailingStep)*Point, Digits);
                  }
               }
               if (price - (TakeProfit-TrailingStop)*Point < Bid - (TakeProfit+TrailingStep)*Point)
               {
                  {
                     tp=NormalizeDouble((TakeProfit-TrailingStop)*Point, Digits);
                  }
               }
            }
            
            if (OrderType() == OP_SELL)
            {
               price=FindLastSellPrice();
               if (price - Ask > (TakeProfit+TrailingStep)*Point)
               {  
                  {
                     tp=NormalizeDouble((TakeProfit+TrailingStep)*Point, Digits);
                  }
               }
               if (price - (TakeProfit-TrailingStop)*Point > Ask + (TakeProfit+TrailingStep)*Point)
               {  
                  {
                     tp=NormalizeDouble((TakeProfit-TrailingStop)*Point, Digits);
                  }
               }
            }
         }
      }
   }
}
//---------------------------------------------------------------------------------------
double CalculateProfit()
  {
   double oprofit=0;
   for(int i=OrdersTotal()-1; i>=0; i--)
     {
      if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES))
        {
         if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()==Magic)
           {
            if(OrderType()==OP_BUY || OrderType()==OP_SELL)
              {
               oprofit+=OrderProfit();
              }
           }
        }
     }
   return(oprofit);
  }
//--------------------------------------------------------------------------------------
void CloseAll()
  {
   for(int i=OrdersTotal()-1; i>=0; i--)
     {
      if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES))
        {
         if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()==Magic)
           {
            if(OrderType()==OP_BUY)
              {
               if(!OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Bid,Slippage))
                  Print("Не удалось закрыть ордер на покупку");
              }
            if(OrderType()==OP_SELL)
              {
               if(!OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Ask,Slippage))
                  Print("Не удалось закрыть ордер на продажу");
              }
           }
        }
     }
  }
//---------------------------------------------------------------------------------------------------
double FindLastBuyPrice()
  {
   int oldticket,ticket= 0;
   double oldopenprice = 0;
   for(int cnt=OrdersTotal()-1; cnt>=0; cnt--)
     {
      if(OrderSelect(cnt,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES))
        {
         if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()==Magic && OrderType()==OP_BUY)
           {
            oldticket=OrderTicket();
            if(oldticket>ticket)
              {
               ticket=oldticket;
               oldopenprice=OrderOpenPrice();
              }
           }
        }
     }
   return(oldopenprice);
  }
//---------------------------------------------------------------------------------------------------
double FindLastSellPrice()
  {
   int oldticket,ticket= 0;
   double oldopenprice = 0;
   for(int cnt=OrdersTotal()-1; cnt>=0; cnt--)
     {
      if(OrderSelect(cnt,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES))
        {
         if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()==Magic && OrderType()==OP_SELL)
           {
            oldticket=OrderTicket();
            if(oldticket>ticket)
              {
               ticket=oldticket;
               oldopenprice=OrderOpenPrice();
              }
           }
        }
     }
   return(oldopenprice);
  }
//----------------------------------------------------------------------------------------------
int CountBuy()
  {
   int count=0;
   for(int trade=OrdersTotal()-1; trade>=0; trade--)
     {
      if(OrderSelect(trade,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES))
        {
         if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()==Magic && OrderType()==OP_BUY)
            count++;
        }
     }
   return(count);
  }
//----------------------------------------------------------------------------------------------
int CountSell()
  {
   int count=0;
   for(int trade=OrdersTotal()-1; trade>=0; trade--)
     {
      if(OrderSelect(trade,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES))
        {
         if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()==Magic && OrderType()==OP_SELL)
            count++;
        }
     }
   return(count);
  }
//+---------------------------------------------------------------------------------+
int CountTrades()
{
    int count=0;
    for (int i=OrdersTotal()-1; i>=0; i--)
      {  
         if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES))
         {
            if(OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == Magic)
               if(OrderType() == OP_BUY || OrderType() == OP_SELL)
                  count++; 
         }
      }
      return(count);
}
//----------------------------------------------------------------------------------+
int FindLastOrderType()
{
      for(int i = OrdersTotal()-1; i>=0; i--)
      {
         if(OrderSelect(i, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES))
         {
            if (OrderSymbol() == Symbol() && OrderMagicNumber() == Magic)
            return(OrderType());
         } 
      }
      return(-1);
}
//----------------------------------------------------------------------------------+


geratdc:

Нужна помощь - у меня стоп перевороты - 3 ордера, но пример трейлинга только для несвязанных ордеров, у меня же они связаны алгоритмом то есть тейкпрофит считается по сумме трёх ордеров ну или одного если сразу в тренд попал. Ну вот я что-то придумал, но больше советник зарабатывать не стал - он стал зарабатывать столько же но в 2-3 раза меньше сделок получается в сравнении с предыдущей без трейлинга. В общем у  меня не трейлинг а мутотень какая-то. Как мне на связанные ордера его сделать кто-нибудь может подсказать идею? Я боюсь уже больше ничего не придумаю, вот результат моего "трейлинга" - выделен красным шрифтом:


Вы думаете что в вашем выложенном коде в виде портянки кто-то будет разбираться?
Vitaly Muzichenko:
Вы думаете что в вашем выложенном коде в виде портянки кто-то будет разбираться?

А как его надо показывать? Ну я же не могу кусочек кода закинуть иначе будет непонятно что к чему.
 
geratdc:

А как его надо показывать? Ну я же не могу кусочек кода закинуть иначе будет непонятно что к чему.

Хотя-бы так:


Vitaly Muzichenko:

Хотя-бы так:



Кто-то переделал. Так конечно лучше, спасибо. 
 


Друзья, изучаю MQL4 и решил написать советник для системы Lazy Trader. 
Советник написан, но некорректно работает. Ошибка, которую я вижу - это ордера не закрываются по времени. Возможно есть еще какие-то ошибки. 


Помогите найти ошибки пожалуйста и дайте обратную связь по коду, который вы видите. 

Вот правила системы, для которой я писал советник: 

1/ В начале недели дожидаемся закрытия первой четырех-часовой свечи.
2/ Ставим отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop на 20 пунктов выше High и на 20 пунктов ниже Low этой свечи.
3/ Стоп-лосс ставится на уровне противоположного ордера. Тейк-профит не ставим. 
4/ При достижении ордером прибыли, равной стоп-лоссу, переводим стоп в безубыток (переносим стоп-лосс позиции на цену ее открытия).
5/ Второй ордер после активации первого, НЕ УДАЛЯЕМ!
6/ В конце недели удаляем / закрываем все ордера, независимо от их прибыли / убытка.

Спасибо за помощь:) 

Прикрепляю файл с кодом советника

ivan-baaton:


Друзья, изучаю MQL4 и решил написать советник для системы Lazy Trader. 
Советник написан, но некорректно работает. Ошибка, которую я вижу - это ордера не закрываются по времени. Возможно есть еще какие-то ошибки. 


Помогите найти ошибки пожалуйста и дайте обратную связь по коду, который вы видите. 

Вот правила системы, для которой я писал советник: 

1/ В начале недели дожидаемся закрытия первой четырех-часовой свечи.
2/ Ставим отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop на 20 пунктов выше High и на 20 пунктов ниже Low этой свечи.
3/ Стоп-лосс ставится на уровне противоположного ордера. Тейк-профит не ставим. 
4/ При достижении ордером прибыли, равной стоп-лоссу, переводим стоп в безубыток (переносим стоп-лосс позиции на цену ее открытия).
5/ Второй ордер после активации первого, НЕ УДАЛЯЕМ!
6/ В конце недели удаляем / закрываем все ордера, независимо от их прибыли / убытка.

Спасибо за помощь:) 

Прикрепляю файл с кодом советника

TimeHour(TimeCurrent()) == DayTimeClose

Такое абсолютное равенство может быть крайне редко и если закрытие недели в 23, то закрытие ордеров лучше сделать чуть пораньше, хотя-бы на 15 минут. Другие ошибки я не искал. На первый взгляд написано достаточно аккуратно.

 
Alexey Viktorov:

Такое абсолютное равенство может быть крайне редко и если закрытие недели в 23, то закрытие ордеров лучше сделать чуть пораньше, хотя-бы на 15 минут. Другие ошибки я не искал. На первый взгляд написано достаточно аккуратно.

Закрытие недели - в 00:00, т. е. я закрываю ордера на 1 час раньше. 


Что не так в этом коде: TimeHour(TimeCurrent()) == DayTimeClose ?


Мне кажется что ошибка есть где-то в этом коде: 


 for (int i = OrdersTotal(); i>=0; i--)
      {
         if (OrderSelect(k, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES) == true && TimeHour(TimeCurrent()) == DayTimeClose && DayOfWeek() == 5 && (OrderType() == OP_SELL || OrderType() == OP_SELLSTOP) && OrderMagicNumber() == Magic)
            {
               ticket_sell = OrderClose(ticket_sell, Lots, Bid, 3, Red); 
               if (ticket_sell == false)
                  Print("Ордер на продажу не закрыт");
            }

       }


Спасибо

 
ivan-baaton:

Закрытие недели - в 00:00, т. е. я закрываю ордера на 1 час раньше. 


Что не так в этом коде: TimeHour(TimeCurrent()) == DayTimeClose ?


Мне кажется что ошибка есть где-то в этом коде: 


 for (int i = OrdersTotal(); i>=0; i--)
      {
         if (OrderSelect(k, SELECT_BY_POS, MODE_TRADES) == true && TimeHour(TimeCurrent()) == DayTimeClose && DayOfWeek() == 5 && (OrderType() == OP_SELL || OrderType() == OP_SELLSTOP) && OrderMagicNumber() == Magic)
            {
               ticket_sell = OrderClose(ticket_sell, Lots, Bid, 3, Red); 
               if (ticket_sell == false)
                  Print("Ордер на продажу не закрыт");
            }

       }


Спасибо

Именно на это я и показал. Хотя сейчас вижу что был невнимателен. Я увидел только выделенное TimeHour(TimeCurrent()) == DayTimeClose.

А вот то, что счётчик цикла i а выбирается ордер k этого я не увидел сразу.

Alexey Viktorov:

Именно на это я и показал. Хотя сейчас вижу что был невнимателен. Я увидел только выделенное TimeHour(TimeCurrent()) == DayTimeClose.

А вот то, что счётчик цикла i а выбирается ордер k этого я не увидел сразу.


Да, там эта К ещё в экстерн переменные выведена  в верхней шапке указана может это возвращаемое значение какой-то функции...


Алексей а что можно сказать про мою проблему? Трейлинг пытаюсь прикрутить к стоп переворотным ордерам . Встречались с таким?

