Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 193
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
Нужна помощь - у меня стоп перевороты - 3 ордера, но пример трейлинга из видеоуроков :) только для несвязанных ордеров, у меня же они связаны алгоритмом то есть тейкпрофит считается по сумме трёх ордеров ну или одного если сразу в тренд попал. Ну вот я что-то придумал, но больше советник зарабатывать не стал - он стал зарабатывать столько же но в 2-3 раза меньше сделок получается в сравнении с предыдущей без трейлинга. В общем у меня не трейлинг а мутотень какая-то. Как мне на связанные ордера его сделать кто-нибудь может подсказать идею? Я боюсь уже больше ничего не придумаю, вот результат моего "трейлинга" - выделен синим шрифтом:
Результат по 1 тесту приложил. Есть там трейлинг стоп или нет? Не пойму. Почему сумма прибыли за тот же период не увеличилась? А только количество сделок уменьшилось в 2-3 раза?
Нужна помощь - у меня стоп перевороты - 3 ордера, но пример трейлинга только для несвязанных ордеров, у меня же они связаны алгоритмом то есть тейкпрофит считается по сумме трёх ордеров ну или одного если сразу в тренд попал. Ну вот я что-то придумал, но больше советник зарабатывать не стал - он стал зарабатывать столько же но в 2-3 раза меньше сделок получается в сравнении с предыдущей без трейлинга. В общем у меня не трейлинг а мутотень какая-то. Как мне на связанные ордера его сделать кто-нибудь может подсказать идею? Я боюсь уже больше ничего не придумаю, вот результат моего "трейлинга" - выделен красным шрифтом:
Вы думаете что в вашем выложенном коде в виде портянки кто-то будет разбираться?
А как его надо показывать? Ну я же не могу кусочек кода закинуть иначе будет непонятно что к чему.
А как его надо показывать? Ну я же не могу кусочек кода закинуть иначе будет непонятно что к чему.
Хотя-бы так:
Хотя-бы так:
Кто-то переделал. Так конечно лучше, спасибо.
Друзья, изучаю MQL4 и решил написать советник для системы Lazy Trader.
Советник написан, но некорректно работает. Ошибка, которую я вижу - это ордера не закрываются по времени. Возможно есть еще какие-то ошибки.
Помогите найти ошибки пожалуйста и дайте обратную связь по коду, который вы видите.
Вот правила системы, для которой я писал советник:
1/ В начале недели дожидаемся закрытия первой четырех-часовой свечи.
2/ Ставим отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop на 20 пунктов выше High и на 20 пунктов ниже Low этой свечи.
3/ Стоп-лосс ставится на уровне противоположного ордера. Тейк-профит не ставим.
4/ При достижении ордером прибыли, равной стоп-лоссу, переводим стоп в безубыток (переносим стоп-лосс позиции на цену ее открытия).
5/ Второй ордер после активации первого, НЕ УДАЛЯЕМ!
6/ В конце недели удаляем / закрываем все ордера, независимо от их прибыли / убытка.
Спасибо за помощь:)
Прикрепляю файл с кодом советника
Друзья, изучаю MQL4 и решил написать советник для системы Lazy Trader.
Советник написан, но некорректно работает. Ошибка, которую я вижу - это ордера не закрываются по времени. Возможно есть еще какие-то ошибки.
Помогите найти ошибки пожалуйста и дайте обратную связь по коду, который вы видите.
Вот правила системы, для которой я писал советник:
1/ В начале недели дожидаемся закрытия первой четырех-часовой свечи.
2/ Ставим отложенные ордера Buy Stop и Sell Stop на 20 пунктов выше High и на 20 пунктов ниже Low этой свечи.
3/ Стоп-лосс ставится на уровне противоположного ордера. Тейк-профит не ставим.
4/ При достижении ордером прибыли, равной стоп-лоссу, переводим стоп в безубыток (переносим стоп-лосс позиции на цену ее открытия).
5/ Второй ордер после активации первого, НЕ УДАЛЯЕМ!
6/ В конце недели удаляем / закрываем все ордера, независимо от их прибыли / убытка.
Спасибо за помощь:)
Прикрепляю файл с кодом советника
Такое абсолютное равенство может быть крайне редко и если закрытие недели в 23, то закрытие ордеров лучше сделать чуть пораньше, хотя-бы на 15 минут. Другие ошибки я не искал. На первый взгляд написано достаточно аккуратно.
Такое абсолютное равенство может быть крайне редко и если закрытие недели в 23, то закрытие ордеров лучше сделать чуть пораньше, хотя-бы на 15 минут. Другие ошибки я не искал. На первый взгляд написано достаточно аккуратно.
Закрытие недели - в 00:00, т. е. я закрываю ордера на 1 час раньше.
Что не так в этом коде: TimeHour(TimeCurrent()) == DayTimeClose ?
Мне кажется что ошибка есть где-то в этом коде:
}
Спасибо
Закрытие недели - в 00:00, т. е. я закрываю ордера на 1 час раньше.
Что не так в этом коде: TimeHour(TimeCurrent()) == DayTimeClose ?
Мне кажется что ошибка есть где-то в этом коде:
}
Спасибо
Именно на это я и показал. Хотя сейчас вижу что был невнимателен. Я увидел только выделенное TimeHour(TimeCurrent()) == DayTimeClose.
А вот то, что счётчик цикла i а выбирается ордер k этого я не увидел сразу.
Именно на это я и показал. Хотя сейчас вижу что был невнимателен. Я увидел только выделенное TimeHour(TimeCurrent()) == DayTimeClose.
А вот то, что счётчик цикла i а выбирается ордер k этого я не увидел сразу.
Да, там эта К ещё в экстерн переменные выведена в верхней шапке указана может это возвращаемое значение какой-то функции...
Алексей а что можно сказать про мою проблему? Трейлинг пытаюсь прикрутить к стоп переворотным ордерам . Встречались с таким?