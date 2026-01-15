Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1924
Я не хочу так думать и, более того, я не хотел бы выводить кого-либо из себя, но Ваш оверквотинг как бы намекает.
Я просто подумал, что реально не очень внятно изъяснился, раз Вы не поняли того, о чём я говорил и стали меня поправлять. Соответственно, я расписал весь свой посыл, и смысл мною написанного разложил по полочкам. Не хочу чтобы были какие-либо недопонимания.
Обычно человек, когда наконец понимает смысл ранее сказанного его собеседником, отвечает что-то в стиле "понял, спасибо за пояснения"... Но вы попросили меня не нервничать (это из арсенала действий троллей).
Хочу просто понимать - вы пытались меня троллить? Или тоже не очень ясно изъясняетесь?
ЗЫ. Я всё так же спокоен как Рогозин за свою пенсию.
Понимаете, Артём, программирование - моя специальность. Я этим занимаюсь примерно с 1989 года. Конечно, в начале было просто увлечение, но оно переросло в профессию. Именно поэтому я среагировал на фразу "Если массивы, структуры ... передаются по ссылке", а т.к. ветка для новичков, решил внести, так сказать, уточнение.
Троллить я Вас не пытался.
Добро. Я тоже занимаюсь программированием так же долго. С 1993-го года. 4 года разницы - ни о чём.
Я понял Ваш посыл. Спасибо за пояснение новичкам.
Вы упустили самый главный мой посыл. Он был не в передаче по ссылке, а в том, что если вообще какая-либо переменная туда передаётся, то нужно почитать в справке - дабы понимать для чего она туда передаётся.
Ладно. Закончили.
Ребята, прошу помощи от всех кто свободен! MQL4
Было-бы это раньше, осилил-бы сам, сейчас голова работает только на простые и быстрые задачи, причину не озвучиваю.
Взял неделю назад заказ на написание трейлинг-стопа, взял по причине, что он у меня был. Отправил клиенту, но ему не подошло.
Новая задача:
Устанавливаем на 1 график, он тралит все позиции в терминале, тут понятно - работа по таймеру.
Трал работает как для одиночных позиций, так и для группы позиций, переводит всё на один уровень.
"Я бы хотел видеть уровни моего стоп-лосса, которые он перемещает, прежде чем перемещать стоп-лосс.
Пунктирные линии или прямая линия меня устраивают.
Я хочу, чтобы линия стоп-лосса и линии пипсов активировали трейлинг стоп-лосс в каждой обозначенной точке, которую я установил.
Затем, когда он достигает цели 1, он перемещает SL на вход, затем цель 2 перемещает SL на цель 1 и так далее, по крайней мере до 7 целей."
Как автоматизировать расчёт риска?
Думаю через гугл таблицы. Сайт intrade, нужно оттуда брать значение депозита. Смотреть код страницы? Нахожу:
Тащим с помощью функции =IMPORTHTML
?
Что за "запрос"?
Либо таблица, либо строка. Значение депозита это строка? Если вообще в том направлении я копаю
Что такое линия пипсов? Если правильно понял он хочет ставить цели для цены и для стопов. Цена достигла первую цель, стоп сдвинулся на первый уровень. Достигла вторую, на второй сдвинулся.
Есть позиция, и к ней стоплосс.
В настройках трал 30. Значит показать линию на уровне, где сработает трал, и так все 7 линий: 30-60-90-120-150-180-210, типа прогрессии.
Прошли 30 и достигли линии, трал переводит стопы на уровень цены открытия, по достижении 60, переводит стопы на +30 от цены открытия, то есть на уровень, где срабатывал первый стоп и тд.
Полагаю, что хочет управлять графическими линиями, но это уже сложнее, поэтому нужно сделать упрощённо.
Как вариант, вынести в настройки 7 параметров для уровней.
P.S. Извиняюсь за долгий ответ, пропадал интернет.
нарисовать (ладно, отобразить) уровни "типа-прогрессии, тут далее может быть стоп-лосс" вообще говоря совсем просто. Но не сильно понятно ЗАЧЕМ..
Не пробовали расспросить заказчика, что-же он там в деталях хочет ?
PS/ и да, надо брать "творческую паузу", я так думаю заказчик поймёт ситуацию..нервы не способствуют