Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1917
Вы действительно сами этого не видите?
"Как расписать этот момент?" - там где указан лот 0,01 надо высчитать минимальный имеющийся.
Это я вижу. Если сделать 0.02 то будет выбирать ордера с лотом 0.02. Я и спрашиваю как сделать чтобы смотрел сначала на 0.01, затем на 0.02 и так далее
2 цикла надо: в первом узнаёте минимальный объем, во втором - закрываете. И учтите, что при закрытии ордера смещаются на 1 позицию, поэтому надо делать цикл от максимальной позиции к 0.
А как сделать от максимальной к 0 ?
Вам уже 2 раза ответили как.
Соберите в двумерный массив, в первом измерении лоты, во втором тикеты. Отсортируйте массив, и закрывайте пока в первом измерении минимальный лот. Или если надо закрыть все, но по мере возрастания лота, закрывайте до конца…
2 цикла надо: в первом узнаёте минимальный объем, во втором - закрываете. И учтите, что при закрытии ордера смещаются на 1 позицию, поэтому надо делать цикл от максимальной позиции к 0.
нет. От самой ранней к самой поздней.
То что сказали я это и сам знал. Ладно, буду методом тыка осваивать как всегда
То что сказали я это и сам знал. Ладно, буду методом тыка осваивать как всегда
Добрый вечер, уважаемые эксперты!
Помогите разобраться с одним моментом. Пишу начало функции и решил проверить часть её кода скриптом:
Но вот результат выведенный на печать во вкладе Эксперты немного озадачил. У отложенного ордера ORDER_TYPE_BUY_STOP символ отражён, а у ордера ORDER_TYPE_SELL_STOP почему-то нет.
С чем это может быть связано? С уважением, Владимир.
Это связано с тем, что Вы не выбрали тикет, а пытаетесь получить его характеристики.
Спасибо, Сергей, за отклик! Ваш ответ ещё больше меня озадачил. Как же так? При запуске скрипта происходит опрос всех установленных отложенных ордеров. Из картинки видно, что на графике их два и, при этом, один тикет получился выбранным, а другой нет? Не совсем понятно.
Можете пояснить чуть подробнее?
Задаю вопрос не из праздного любопытства, а в целях продолжения самообучения.
С уважением, Владимир.