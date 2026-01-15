Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 959

Константин:
Профи, подскажите как быть? Запускаю МТ4 всего несколько раз в день, в окне с графиками смотрю на сигналы своего эксперта. Но беда в том что эксперт начинает работать сразу, с первым пришедшим тиком, и пока загрузится история с предыдущего посещения выдает искаженный сигнал. Как сделать так, чтобы сначала загружались данные, а только потом работал эксперт. В общем , мучаюсь. Сначала гружу  профиль просто с графиками, только потом график с экспертом... 
if(AccountNumber() == 0) {

        return;

}
 
Igor Kryuchkov:

Минимум с 2013 года. 

2013 - плохой год для тестирования почему-то :)
 
Yevhenii Levchenko:
Поэтому и начинают с него как минимум )

 
Igor Kryuchkov:

Поясните, плиз, куда в коде эксперта это добавить. И насколько я понял эта функция возвращает номер счета, при чем здесь загрузка пропущенной истории?

Возможно это важно, но я имел ввиду свой индикатор, а не советник, сорри. Нужно при запуске окна с индикатором сначала догрузка пропущенных данных, а потом расчет индикатора.
 
Константин:

Поясните, плиз, куда в коде эксперта это добавить. И насколько я понял эта функция возвращает номер счета, при чем здесь загрузка пропущенной истории?

Возможно это важно, но я имел ввиду свой индикатор, а не советник, сорри. Нужно при запуске окна с индикатором сначала догрузка пропущенных данных, а потом расчет индикатора.
Номер счета не равно нулю, когда мт полностью загрузился и запустился. Добавить это в вашу основную функцию, OnCalculate например
 
Во время тестирования в режиме "все тики" всегда сильно грузит диск?
 
Yevhenii Levchenko:
Не хватает оперативной памяти и система пользуется файлом подкачки.

 
Alexey Viktorov:

Хватает оперативной вроде бы... Можно как-то уменьшить нагрузку на диск при самостоятельном тестировании? 

 
Yevhenii Levchenko:



Да не может правильно написанный советник так забивать диск. Странно...
 

Что-то жестко память уменьшается на диске :D

Я раньше загружал котировки... папка терминала в AppData весила около 5 гб. На диске было свободно больше 150 гб. Сейчас посмотрел - 100 гб. Что происходит?

Остановил тестирование... посмотрел - 60 гб. папка. Что-то я накосячил наверное...

Нашел. папка logs в папке tester увеличилась. Вот такое появилось:


У меня там Print часто выводило. Это из за этого я так понимаю, или это другое?

