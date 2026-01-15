Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 959
Профи, подскажите как быть? Запускаю МТ4 всего несколько раз в день, в окне с графиками смотрю на сигналы своего эксперта. Но беда в том что эксперт начинает работать сразу, с первым пришедшим тиком, и пока загрузится история с предыдущего посещения выдает искаженный сигнал. Как сделать так, чтобы сначала загружались данные, а только потом работал эксперт. В общем , мучаюсь. Сначала гружу профиль просто с графиками, только потом график с экспертом...
Минимум с 2013 года.
2013 - плохой год для тестирования почему-то :)
Поэтому и начинают с него как минимум )
Поясните, плиз, куда в коде эксперта это добавить. И насколько я понял эта функция возвращает номер счета, при чем здесь загрузка пропущенной истории?Возможно это важно, но я имел ввиду свой индикатор, а не советник, сорри. Нужно при запуске окна с индикатором сначала догрузка пропущенных данных, а потом расчет индикатора.
Во время тестирования в режиме "все тики" всегда сильно грузит диск?
Не хватает оперативной памяти и система пользуется файлом подкачки.
Хватает оперативной вроде бы... Можно как-то уменьшить нагрузку на диск при самостоятельном тестировании?
Что-то жестко память уменьшается на диске :D
Я раньше загружал котировки... папка терминала в AppData весила около 5 гб. На диске было свободно больше 150 гб. Сейчас посмотрел - 100 гб. Что происходит?
Остановил тестирование... посмотрел - 60 гб. папка. Что-то я накосячил наверное...
Нашел. папка logs в папке tester увеличилась. Вот такое появилось:
У меня там Print часто выводило. Это из за этого я так понимаю, или это другое?