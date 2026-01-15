Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1926

Alexey Viktorov #:
Артём ты уже устал и сам стал допускать неточности. Для эксперта, что пытается загрузить Вячеслав, функция обработки события должна быть OnTick()

Да, ты прав. Ошибся. Конечно же речь была про OnTick()

Добрый день. сегодня после перезагрузки МТ 4 некоторые советники перестали устанавливаться в торговое окно, и всех одна и таже ошибка   

3 10:30:19.094 cannot load 'C:\Users\  ...................\AppData\Roaming\MetaQuotes\Terminal\A36AF210AC069FB7936B0CA5BC2668BF\MQL4\Experts\Market\Silver Power EA.ex4'

 
Сергей Груздев #:

День вовсе не добрый.

Данные файлы по указанным адресам присутствуют?

 
Andrey Sokolov #:

Да присутствуют

 
скорее всего - ex4 были собраны старым компилятором. Терминал обновился, а советник древний-друевний. Надо обращаться к автору

второй вариант - не сошлись (или по тех.причинам не удостоверены) подписи. Тут надо просто подождать, пока всякие DNS обновятся и связь наладиться. 

Гипотетичный вариант - автор подпал под вечный бан. Посмотрите его профиль

подводя итог : сначала надо ЗАДАТЬ ВОПРОСЫ АВТОРУ

 

Ещё в силе

Vitaly Muzichenko, 2022.03.02 20:22

Уточнение:

В настройках трал 30. Значит показать линии на уровнях, где сработают тралы, и так все 7 линий: 30-60-90-120-150-180-210, типа прогрессии.

Прошли 30 и достигли линии, трал переводит стопы на уровень цены открытия, по достижении 60, переводит стопы на +30 от цены открытия, то есть на уровень, где срабатывал первый стоп и тд.

Изменить код, нарисовать линии и больше ничего.

Спасибо!


 

Подскажите пожалуйста кто ни будь сталкивался с такой ситуацией на реальном счете тикет ордера открытый позже всех то есть самый младший во времени имеет самый  маленький номер тикета . И вообще какой порядок присвоения тикетов ордерам?

    

 
Линии цены рисует сам и называет их, где происходит модификация сл. Второй вариант. В пунктах указывает диапазон изменения цены и количество уровней. Рассчитываем и рисуем. Третий вариант. Рисуем линии и называем их сами, а клиент их двигает как ему нужно, и на них модтфицируем сл.
Да, а можно трендовую нарисовать и при касании модифицировать)
 
Нужно это и больше ничего: просто визуализировать цены, на которых будет срабатывать трал, ничего не нужно создавать и называть - только визуализация и правильный алгоритм срабатывание трала

В настройках трал 30. Значит показать линии на уровнях, где сработают тралы, и так все 7 линий: 30-60-90-120-150-180-210, типа прогрессии.

Прошли 30 и достигли линиицены, трал переводит стопы на уровень цены открытия, по достижении 60, переводит стопы на +30 от цены открытия, то есть на уровень, где сработал первый трал и тд.
 
Алгоритм коснулся / пересёк - передвинули не подходит?
