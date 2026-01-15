Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1927
Алгоритм коснулся / пересёк - передвинули не подходит?
Сложно, мне бы уже сдать что-то подходящее. Его устраивает простая визуализация уровней и перенос стопов на прошлые уровни, на этом и достаточно. Не ожидал такой подвох. Если бы он не пропал надолго, Я бы сделал, но не сейчас. Арбитраж не хочется, итак уже есть.
Да алгоритм Я понимаю. Открыть окно, записать что творится? Немного не те условия, чтобы вникнуть и написать.
P.S. при других раскладах Я бы не просил.
скорее всего - ex4 были собраны старым компилятором. Терминал обновился, а советник древний-друевний. Надо обращаться к автору
второй вариант - не сошлись (или по тех.причинам не удостоверены) подписи. Тут надо просто подождать, пока всякие DNS обновятся и связь наладиться.
Гипотетичный вариант - автор подпал под вечный бан. Посмотрите его профиль
подводя итог : сначала надо ЗАДАТЬ ВОПРОСЫ АВТОРУ
Спасибо
В ОнИнит расчет уровней и рисовалка. Для другой задачи, но рядом. Твоя часть для Абсолютных уровней.Зы, у меня конечно не много не то. Надо понимать как отслеживаются ордера, позиции и трал, нарисовать то легко. но при достижении уровня нужно получается либо изменить цвет уровня, или удалить горизонтальную линию.
Что смог))) надо добавлять флаги срабатывания в кроссфункцию. не успеваю.
Немного совсем не то.
У меня есть давно написанный примрно такой, но это советник с отображением, где будут открываться позиции
Сейчас нужно в коде трала внести дополнение, чтобы такие линии рисовались, где будет срабатывать трал.
Задача усложнена тем, что советник-трал устанавливается на один график, и линии нужно отображать на всех графиках, где есть открытые позиции.
Окна уже открыты все, или они открываются советником по мере появления позиций? Задача чарт найти)
Полагаю, что если есть позиция, то окно открыто.