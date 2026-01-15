Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1913
Благодарю Вас за участие. Постановка задачи мне понятна. С реализацией забуксовал...
Пробовал с комментами. До второй группы нумерует правильно. На третьей возвращает единицу для коммента, хотя первая группа еще в рынке. Смысл такой, чтобы не плодить номера, а занимать освободившиеся. Надеюсь, понятно объяснил).
Не совсем понятно, но всё равно воспользуйтесь кнопкой для вставки кода
или сочетанием клавиш ALT+s
Всем доброго вечера!
Написал функцию, определяющую наличие уже установленного отложенного ордера, но функция почему-то не работает. Подскажите, пожалуйста, где ошибка? С уважением, Владимир.
ОШИБКА НАЙДЕНА САМОСТОЯТЕЛЬНО!!!
Вот нормально работающий код. Может кому-нибудь пригодится. С уважением, Владимир.
Подскажите, пожалуйста, как организовать или в какую сторону смотреть:
Вот, чтобы не проводить расчёт баров, придумали буферы. При каждом новом тике проверяется только последний бар (как я понял). При появлении нового бара, расчёт начинается только с ним.
Благодаря буферу, линии не отрисовываются заново на всей истории, а к её последнему краю добавляется дополнительный отрезок. Всего буферов 8.
А если мне нужно сделать расчёт сотню раз (допустим, 100 раз отрисовать линию, изменяя одну только переменную), а затем лучший результат отрисовать. А при новом тике или таймере сделать всё тоже самое, но уже с имеющейся "историей" результатов (отрисовок). Где и как мне хранить эту информацию, чтобы потом не проводить эти расчёты по новой по всей истории?Или, если проще выразиться, как увеличить количество буферов в индикаторе? Может записывать отдельно в файл? Как лучше
В индикаторах 512 буферов.
В индикаторах 512 буферов.
Ого.. Благодарю Вас. Я, наверное, не туда смотрел. Буду пробовать
Ни кому не пригодится. В Вашем коде грубейшие ошибки. И исправлять их бессмысленно.
Вы не удосужились выучить даже основы языка, а пытаетесь что-то писать.
Вы уж или займитесь серьёзно или бросьте это дело.
Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам
и ждать здесь помощи.
С уважением, Владимир.
Правильно, бросайте.
Вы даже не поняли что я Вам написал на русском языке.
Зачем Вам лезть в программирование?