Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1910
Есть ещё моменты. Отец даже пароль говорит, что не знает! ( Я завтра буду у него, могу сделать скриншоты или что-либо ещё. Программа установлена только на телефоне
Я сожалею, скорее это мошенники и вам нужно в правоохранительные органы.
Может в этом проблема? Попробуйте периодически удалять ресурс
но тогда придётся создавать его динамически
То-есть сначала удалить ресурс, затем его создать заново. Проблема только в том, что я не знаю как это будет работать. Да и будет ли вообще. Надо пробовать…
Не помогло. ResourceCreate создает новый файл только для картинок, поэтому он не видит индикатор. Я так понял, просто надо периодически очищать память. Попробую с ZeroMemory что нибудь придумать
Всем привет. По скрипту для установки нужного шаблона на все графики получилось вот такая история.
Открываю 8 графиков- все разные на тф н1 с шаблоном скальпинг-скрин ниже.
Накидываю на самый левый график(AUD/USD) скрипт для перевода всех графиков на д1 и шаблон среднесрока- код ниже.
Ко всем графикам пременился шаблон среднесрока кроме самого левого графика- на который накидывал скрипт.
Далее беру и накидываю на самый левый график скрипт для перевода графиков на н1 и шаблон скальпинга. Код скрипта ниже
Вроде всё чётко выходит- шаблон скальпинга применяется ко всем графикам. Но бывает одно но. если два раза накинуть один и тот же скрипт на самый левый график то 5 графиков из 8 становятся инструментом aud/usd.
Почему такое происходит и как этого избежать кроме как не накидывать один скрипт 2 раза подрят?
Попробуйте так
такой вариант вообще ничего не делает- скрипт отпускаю на график и просто ничего не происходит.
А объявление переменной
случайно не удалили?
такой вариант вообще ничего не делает- скрипт отпускаю на график и просто ничего не происходит.
не ужели у вас так не работает?
