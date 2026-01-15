Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 944
Все-таки даже само обращение на форум уже дает толчок к пониманию. Вроде понял - линия-то нарисована, да только одна. Чтоб рисовать другие, надо эту стереть.
Ну вот, теперь вместо первой в истории линии рисуется последняя. Это конечно хорошо, но мне надо, чтобы все линии сохранились. Как этого добиться? Спасибо.
В имя линии добавьте время бара.
В имя линии добавьте время бара.
Не понимаю как.
В имя линии добавьте время бара.
Где я могу прочитать, как в имя добавить время, и время какого бара добавлять?
Только определение времени надо поставить раньше назначения имени линии.
Спасибо. Когда видишь код, всё становится понятным. А сам ни за что бы не допетрил. Нигде не встретил, что для того , чтобы линии оставались на графике, необходимо в имя линии добавить время бара, и почему. Неужели я такой невнимательный?!
Все-таки даже само обращение на форум уже дает толчок к пониманию. Вроде понял - линия-то нарисована, да только одна. Чтоб рисовать другие, надо эту стереть.
... или в название номер линии присваивать, потому что не может быть более одной линии с одним и тем же названием
... не может быть более одной линии с одним и тем же названием
И правда! Все оказывается достаточно просто... Спасибо.
И снова здравствуйте!
Обнаружилась странность в закрытии позиций: тэйкпрофит срабатывает не в момент достижения ценой, а на новом баре. В чем причина?
Фрагменты кода и графика прилагаю.
Тьфу, блин! Опять зря побеспокоил! Просто забил тестирование по ценам открытия, вот он и выдавал...