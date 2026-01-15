Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1827

Ругается на точки
Хотел чтобы в forex testere 4 при ручном тестировании скриншоты делались, хотя бы при закрытии сделки

Ну конечно точки не надо компилировать! 😁

Точки это значит там должен быть Ваш код, Ваша торговая логика/анализ/расчёты, это же только пример.

 

Приветствую ПРОФИ и НАЧИНАЮЩИХ, нужна помощь.

Как в этот индикатор вставить алерт, который бы сигналил при пересечении/касании  заданного верхнего и нижнего уровней?

Пробовал сам, но не получается(( 

Файлы:
vertex-mod-indikator.mq5  9 kb
вот в этом коде https://www.mql5.com/ru/code/16695 есть алерт - его можно почти в любой индикатор добавить.

только правильно впишите свой Индикатор 

   CUSTOM_Handle=iCustom(NULL,0,"Vertex mod",Control_Period);

EURUSDM1

Файлы:
Alert_Vertex_mod.mq5  24 kb
 
только правильно впишите свой Индикатор 


Спасибо большое!  Буду разбираться)
 
Так приведите пример, каким образом вы пробовали и куда алерт вписывали. Всем будет интересно посмотреть и возможно подсказать вам правильное решение.

 
Так приведите пример, каким образом вы пробовали и куда алерт вписывали. Всем будет интересно посмотреть и возможно подсказать вам правильное решение.

Да я сразу все удалил.

 
только правильно впишите свой Индикатор 


не получилось, 8 ошибок в отладке)

видимо не мое это((

 
не получилось, 8 ошибок в отладке)

видимо не мое это((

Спасибо! вроде разобрался, алерт при пересечении нулевого уровня и стрелки в направлении пересечения. а как сделать, что-бы синалил на других уровнях?
Спасибо! вроде разобрался, алерт при пересечении нулевого уровня и стрелки в направлении пересечения. а как сделать, что-бы синалил на других уровнях?

в вашем коде - вот тут цифры подобрать 

         if(Vertex_Buffer[i] > 9.9999)
            UpHisto_Buffer[i] = Vertex_Buffer[i];
         else
            UpHisto_Buffer[i] = EMPTY_VALUE;
         if(Vertex_Buffer[i] < -9.9999)
            DnHisto_Buffer[i] = Vertex_Buffer[i];
         else
            DnHisto_Buffer[i] = EMPTY_VALUE;

в сигнальном индикаторе - который с алертом . тут чтобы сигналов было больше - убрать пару строчек 

      if(CUSTOM[bar]<CUSTOMS[bar])
        {
         //if(OldTrend<0)   
            BuyBuffer[bar]=low[bar];
         //if(bar!=0)   
           // OldTrend=+1;   
        }
      if(CUSTOM[bar]>CUSTOMS[bar])
        {
         //if(OldTrend>0)   
            SellBuffer[bar]=high[bar];
         //if(bar!=0)   
            //OldTrend=-1;   
        }
     }
//---

EURUSDM1

