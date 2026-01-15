Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1827
Ругается на точки
Хотел чтобы в forex testere 4 при ручном тестировании скриншоты делались, хотя бы при закрытии сделки
Ну конечно точки не надо компилировать! 😁
Точки это значит там должен быть Ваш код, Ваша торговая логика/анализ/расчёты, это же только пример.
Приветствую ПРОФИ и НАЧИНАЮЩИХ, нужна помощь.
Как в этот индикатор вставить алерт, который бы сигналил при пересечении/касании заданного верхнего и нижнего уровней?
Пробовал сам, но не получается((
вот в этом коде https://www.mql5.com/ru/code/16695 есть алерт - его можно почти в любой индикатор добавить.
только правильно впишите свой Индикатор
Так приведите пример, каким образом вы пробовали и куда алерт вписывали. Всем будет интересно посмотреть и возможно подсказать вам правильное решение.
Да я сразу все удалил.
только правильно впишите свой Индикатор
не получилось, 8 ошибок в отладке)
видимо не мое это((
Спасибо! вроде разобрался, алерт при пересечении нулевого уровня и стрелки в направлении пересечения. а как сделать, что-бы синалил на других уровнях?
в вашем коде - вот тут цифры подобрать
в сигнальном индикаторе - который с алертом . тут чтобы сигналов было больше - убрать пару строчек