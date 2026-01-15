Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1823
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
a1)
а2)
б)
а по остальным пунктам?
а по остальным пунктам?
Будем решать вопросы по мере их поступления...
Сначала надо сделать таблицу и определить что и где должно быть, а потом прописывать функции
Функция Color должна возвращать color а не double.
Ссылку ту что добавил движок сайта тоже было бы не лишним изучить.
спасибо. сейчас почитаю
Будем решать вопросы по мере их поступления...
Сначала надо сделать таблицу и определить что и где должно быть, а потом прописывать функции
ну я в принципе смогу, самое для меня сложное реализовать запись цены в файл и подсчет времени
ну я в принципе смогу, самое для меня сложное реализовать запись цены в файл и подсчет времени
Зачем в файл, можно так
Тоже не сложно, в момент начала подсчета запоминаешь
Будем решать вопросы по мере их поступления...
Сначала надо сделать таблицу и определить что и где должно быть, а потом прописывать функции
это я типа пытался сделать фиксацию цены по нажатию на кнопку через переменную, надеясь что когда цена сравняется с этой переменной - откроется ордер, но чуда не произошло. Помоги.
хотя функция в теории правильная, если ставлю
if(Ask == pricefix)то ордер немедленно открывается, но мне надо чтобы на 4 пункта ниже после запоминания
это я типа пытался сделать фиксацию цены по нажатию на кнопку через переменную, надеясь что когда цена сравняется с этой переменной - откроется ордер, но чуда не произошло. Помоги.
хотя функция в теории правильная, если ставлю
то ордер немедленно открывается, но мне надо чтобы на 4 пункта ниже после запоминания
Привет!
Имеется вопрос.
Можно как либо запомнить максимальную просадку?
То есть сегодня просадка 16% а 20 дней назад была 5%, значит максимальная просадка 16%, а если завтра будет 24% значит максимальная 24%
Или это сложно у ну его.
Привет!
Имеется вопрос.
Можно как либо запомнить максимальную просадку?
То есть сегодня просадка 16% а 20 дней назад была 5%, значит максимальная просадка 16%, а если завтра будет 24% значит максимальная 24%
Или это сложно у ну его.
в CodeBase есть индикаторы выводящие историю Balance, Equty от торговой истории .. Причём их более одного, таких тулзов.
берите данные и считайте как от обычного индикатора
в CodeBase есть индикаторы выводящие историю Balance, Equty от торговой истории .. Причём их более одного, таких тулзов.
берите данные и считайте как от обычного индикатора
Ну конечно же, можно вывести в индикатор и делать сравнения.
Спасибо!!!