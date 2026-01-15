Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1813
Всем привет. Подскажите, пожалуйста:
Пытаюсь вычислить пересечение на стандартном MACD сигнальной линии и гистограммы. Идея в следующем: на каждом новом баре берем две предыдущие свечи и получаем значения индикатора на каждой из них. Если значение MACD на второй свече больше чем значение сигнала, а на первой свече макд уже ниже сигнала и все значение выше нуля - значит есть пересечение вверху и соотвественно, наоборот.
Но, в момент получения значения оно становится каким-то огромным. Причем, только одной - сигнальной линии второй свечи. Может быть 8 в черте какой степени, 4,5, 7 и т.д. При появлении следующего бара, значение сигнальной линии второго по счету бара от нового уже может быть нормально. Все остальные получаются правильные. И в окне данных значение тоже правильное. Не могу понять почему. Что я делаю не так?
Ощущение, что дело в переменной double. Потому что значение в окне данных 0,000081, а получается 8,1....., тоже самое заметил с другим значением - в окне данных 0,000071, а в переменной 7,1..... Но они все определены как double переменные.
Там не 8 в коммента, а есть продолжение.
Спасибо. Так показывает правильно. Дурацкая ошибка, конечно. Но все равно интересно, почему все остальные значения отображаются нормально и только одно криво.
Оно не кривое, а правильное на машинном уровне, видите в конце есть "е-08"
К примеру, число 1e-05 это не ошибка, а 0.00001
Чтобы видеть то, что привыкли мы, нужно использовать DoubleToString, а программа в любом случае будет работать правильно
Почитайте
Спасибо еще раз. Почитаю.
Пофиксил, теперь работает. Конечно не правильно, но работает
Выставляет стопы не правильно, как побороть?
И смотрите в журнале, что там получается)
Сначала не чего не писал, потом начал смотреть последовательно и оказалось многое.
Спасибо.
Откуда ты получаешь эти данные?
От ордера
MQL5 тоже сразу возвращает
При успешном принятии ордера торговым сервером функция OrderSend() возвращает значение true.