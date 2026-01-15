Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1812
Цена - уровень СЛ
и далее
сравнивает с разрешенным минимальным СЛ.
Предполагал, что далее приобретает понятный вид.
Ну раз не правильно, значит неправильно.
Те нормализовать надо было то, что я посчитал а инфо полученное MarketI и так читаемая? Получиться сравнение нормальное.
Да?
Нет
double NormalizeDouble(
double value,
(Bid - sl_lev)
// нормализуемое число
int digits
Digits
// кол-во знаков после запятой
);
Привет всем!
Просьба о помощи!
Индикатор common_sr показывает максимум\минимум вчерашнего дня только сегодня, на текущем периоде. Т.е. эти уровни, границы не показываются на вчерашнем дне – только сегодня. И это правильно!
А тот же индикатор, показывая уровни максимума\минимума предыдущей недели, рисует их и на предыдущей неделе. Хотя, по логике, должен рисовать только на текущей неделе.
Попытался как то эти идеи отразить на скрине. Будут вопросы - отвечу.
Подправить как то сможете?
Спасибо большое за помощь!
Ростислав!
Большое спасибо за неравнодушие!
И за результат!
Низкий поклон!
Удачи!
Ростислав!
А это "current" можно на постоянно вставить в код mq4. Чтобы не выставлять необходимый ТФ каждый раз. У меня не получилось.
Эту строку в начале кода
замени на
Спасибо большое, Ростислав!
Все получилось!
Удачи!
Заодно расскажите как так МакарФХ стал Ростиславом
Где там хотя-бы созвучие...хоть что-то-там
Всем привет. Подскажите, пожалуйста:
Пытаюсь вычислить пересечение на стандартном MACD сигнальной линии и гистограммы. Идея в следующем: на каждом новом баре берем две предыдущие свечи и получаем значения индикатора на каждой из них. Если значение MACD на второй свече больше чем значение сигнала, а на первой свече макд уже ниже сигнала и все значение выше нуля - значит есть пересечение вверху и соотвественно, наоборот.
Но, в момент получения значения оно становится каким-то огромным. Причем, только одной - сигнальной линии второй свечи. Может быть 8 в черте какой степени, 4,5, 7 и т.д. При появлении следующего бара, значение сигнальной линии второго по счету бара от нового уже может быть нормально. Все остальные получаются правильные. И в окне данных значение тоже правильное. Не могу понять почему. Что я делаю не так?
Ощущение, что дело в переменной double. Потому что значение в окне данных 0,000081, а получается 8,1....., тоже самое заметил с другим значением - в окне данных 0,000071, а в переменной 7,1..... Но они все определены как double переменные.