Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1810
получается целое число и после запятой бесконечно -е
Там должно получиться примерно 0,00004
Подскажите, почему double 0.00134 не делится на 30?
Виталий, а если не выводить принтом, во внутренних расчётах будет фигурировать 0.00004.... или 5.666666.....-е ?
во внутренних расчетах фигурирует только это (целое шестнадцатеричное число из восьми байт)
https://ru.wikipedia.org/wiki/Число_двойной_точности
0.00004467 = 0x3f076b81834d51ed
Доброго времени. Подскажите
Имеется код без проверки на наличие открытыx ордеров.
Открывает ордера по логике которая заложена, но открывает ордера и бай и селл
Дальше планируется работа с этими ордерами.
//xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx//
Если включить проверку, тогда открываются ордера не так, как xотелось бы.
Что бы не было встречныx ордеров надо сделать проверку на открытие первого ордера и по типу открывать такие же, пока последний тип ордера не закроется и вернуться обратно к логике на проверку условия для открытия.Верно?
И как указать на это нет понимания.
Есть кто может подтолкнуть к понимаю?
Благодарствую за любую подсказку.
Доброго времени.
Спасибо. Те логика била верна, сделать счетчик только правильный и указать условие правильно
Спасибо. Буду разбираться.
Доброго времени. Такой вопрос. Имеется трал
Как указать советнику, что бы он заработал.
Видел, что так указывают, но у меня как то не получается.
Вообще проблема указать экс, на работу функции, как это сделать?