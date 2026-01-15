Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1605

здравствуйте, объясните пожалуйста

при оптимизации советника, во вкладке "свойства эксперта" есть вкладка "оптимизация".

В этой вкладке указаны параметры, которые никак не изменяются ни до ни после самой оптимизации.

для чего ни нужны?

 
Открываешь справку и ...

Оптимизация

Эта вкладка позволяет управлять ограничениями во время оптимизации. Если в процессе отдельного прогона будет достигнуто любое из условий, 
этот прогон советника прервется. Оптимизация продолжится со следующего прогона.

Чтобы включить ограничивающее условие, необходимо выставить соответствующий флажок слева от него. 
Двойным кликом левой кнопки мыши в поле "Значение" можно изменить имеющийся параметр, после ввода нового значения нажмите клавишу "Enter".

К ограничивающим параметрам относятся:
•Минимальный баланс — минимальное значение баланса в валюте депозита;
•Максимальная прибыль — максимальная прибыль в валюте депозита;
•Минимальный уровень маржи % — минимальный уровень маржи в процентах;
•Максимальная просадка % — максимальная просадка в процентах;
•Непрерывный убыток — максимальный суммарный убыток в одной серии. Убыточной серией называются несколько следующих подряд убыточных сделок;
•Непрерывное количество убыточных сделок — максимальное количество убыточных сделок в одной серии;
•Непрерывный выигрыш — максимальная суммарная прибыль в одной серии. Прибыльной серией называются несколько следующих подряд прибыльных сделок;
•Непрерывное количество прибыльных сделок — максимальное количество прибыльных сделок в одной серии.
 
спасибо большое

 

Привет! В глобальных эксперта установил работу только по паре EURUSD (extern string symbol = "EURUSD"). Загружаю эксперт в маркет. Выдаёт: " Необходимо добавить возможность проверки торговых функций программы на наличие ошибок в Тестере стратегий." Добавил в код несколько блоков перед вызовом OrderSend():

  • проверку на достаточность средств для проведения торговой операции через AccountFreeMarginCheck();
  • проверку минимального и максимального объёма,  а также градацию объёма ордера через SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_VOLUME_MIN), (symbol, SYMBOL_VOLUME_MAX) и SymbolInfoDouble(symbol, SYMBOL_VOLUME_STEP);
  • проверку минимального расстояния до СЛ и ТП через SymbolInfoInteger(symbol, SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL).
Всё равно такая же ошибка. Что еще добавить в код? И почему, судя по скрину, гоняет советник по другим парам, кроме евробакса?
 
Почитайте правила. Советник должен работать без ограничений как по инструментам, так и по ТФ.

 
Как вывести свои деньги со своего счета скажите мне
 
пишите заявление в полицию

 
здравствуйте всем , скажите при каких условиях может поменяться цена входа в сделку в сторону увеличения, мой брокерский менеджер сказала ,что был отчет по экономике по AUD ,поэтому поменялся, я торгую уже 2 года ,но такое у меня впервые,объясните мне пожалуйста как это возможно
Файлы:
16304449815138603150884720800422.jpg  3366 kb
 
Print печатает по 2 раза, как это убрать?
 
Тебе сюда!

