Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1605
здравствуйте, объясните пожалуйста
при оптимизации советника, во вкладке "свойства эксперта" есть вкладка "оптимизация".
В этой вкладке указаны параметры, которые никак не изменяются ни до ни после самой оптимизации.
для чего ни нужны?
Открываешь справку и ...
спасибо большое
Привет! В глобальных эксперта установил работу только по паре EURUSD (extern string symbol = "EURUSD"). Загружаю эксперт в маркет. Выдаёт: " Необходимо добавить возможность проверки торговых функций программы на наличие ошибок в Тестере стратегий." Добавил в код несколько блоков перед вызовом OrderSend():
Почитайте правила. Советник должен работать без ограничений как по инструментам, так и по ТФ.
Как вывести свои деньги со своего счета скажите мне
пишите заявление в полицию
Print печатает по 2 раза, как это убрать?
Тебе сюда!