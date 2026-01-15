Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1609
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
День добрый
История не улучшается никак, качество истории 22% по всем символам.
Перепробовал все, может что-то с настройками, но вроде ничего не трогал сильно. Build 2981.
Может брокер мутит?)
Вирусов нет, но какая то дичь твориться. И тут задвоение сообщений))
С телефона часто бывает задвоение, давний трабл)
Впишите эту функцию без ошибок в строенный советник по максд пожалуйста. Я не могу отделать от этой ошибки 'undeclared identifier
На сколько я понял, движение у вас вычисляется, как высота бара (MathAbs было не нужно).
и
здесь вы пытаетесь вычислить количество баров... Но лучше задать его просто положительным числом, для начала.
Среднее движение бара можно вычислить так:
Теперь, можете попробовать вычислить стоп и тейк на основе результата функции.
на примере просто советника покажите пожалуйста.
Принт будет на каждом тике печатать и при первой загрузке ОнТик в советнике и ОнКалькулейт в индикаторе.
Странно что на последующих тиках он не печатает. проверку вставьте, если будут два принта с одинаковой i, то вопрос будет правомерен.)
i разные получились. (i= 1 и i=2).
i разные получились. (i= 1 и i=2).
Значит в теле ОнКалькулейт печатает 1 раз)
Подскажите, как сократить конструкцию?
Смысл в том, что нужно отсечь пары, в которых уже есть символ
Есть позиция по паре USDCHF
===
Есть позиция по EURGBP, сигнал поступил с AUDUSD - как это обнаружить, что нет позиций ни по AUD, ни по USD ?
Подскажите, как сократить конструкцию?
Смысл в том, что нужно отсечь пары, в которых уже есть символ
Есть позиция по паре USDCHF
StringFind
вроде 2 строки должно получиться, поиск и 0 и 3 позиции. Что бы в середине отсечь случайное совпадение.
ЗЫ
Тупанул, там же 4 условия. их не сократить.
Не равные A B и не равные C D
условие А==С или А==D или В==С или B==D
Короче вряд ли кто сможет написать)))