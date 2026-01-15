Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1604
Можно FileWrite
спасибо
а где в терминале хранятся побарные (или потиковые)котировки по которым проводится тестирование в тестере стратегий?
их как то можно вытащить в читаемый файл?
спасибо
Доброе утро. Подскажите как определить первый фрактал (определить его цену) который находиться левее пересечения кривой RSI уровня в 20 %.
Подскажите пожалуйста как получить последние значения индикатора ZigZag в mql5
Пробовал таким образом - не получается.
Посмотри здесь
А как прописать само условие что поиск фрактала должен производиться влево от пепесечения rsi. Просто у меня почему то выделяются фракталы справа.
запоминай время пересечения rsi
а затем проверяй-"если текущее время больше времени пересечения rsi и ZigZag не равен EMPTY_VALUE условие выполнено, цена равна ZigZag"
А при чем тут ZigZag?
Перепутал, тебе надо искать Фрактал
"если текущее время больше времени пересечения rsi и FractalUP не равен EMPTY_VALUE "
или
"если текущее время больше времени пересечения rsi и FractalDN не равен EMPTY_VALUE "
условие выполнено