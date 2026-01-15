Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1604

Можно FileWrite

спасибо

а где в терминале хранятся побарные (или потиковые)котировки по которым проводится тестирование в тестере стратегий?

их как то можно вытащить в читаемый файл?

 
Доброе утро. Подскажите как определить первый фрактал (определить его цену) который находиться левее пересечения кривой  RSI уровня в 20 %.
Manter84 #:
Доброе утро. Подскажите как определить первый фрактал (определить его цену) который находиться левее пересечения кривой  RSI уровня в 20 %. 
iFractals(NULL, 0, MODE_UPPER,i);
 

Подскажите пожалуйста как получить последние значения индикатора ZigZag в mql5

Пробовал таким образом - не получается.

zzHandle = iCustom (Symbol(),zztf,"Examples\ZigZag",zzinput1,zzinput2,zzinput3);

ArraySetAsSeries(zzVal,true);

CopyBuffer(zzHandle,0,0,5,zzVal);



 
VLADISLAV NEVMERZHITSKII #:

Подскажите пожалуйста как получить последние значения индикатора ZigZag в mql5

Пробовал таким образом - не получается.

Посмотри здесь

 
MakarFX #:
А как прописать само условие что поиск фрактала должен производиться влево от пепесечения rsi. Просто у меня почему то выделяются фракталы справа. 
 
Manter84 #:
А как прописать само условие что поиск фрактала должен производиться влево от пепесечения rsi. Просто у меня почему то выделяются фракталы справа. 

запоминай время пересечения rsi

а затем проверяй-"если текущее время больше времени пересечения  rsi и  ZigZag не равен EMPTY_VALUE условие выполнено, цена равна ZigZag"

 
А при чем тут   ZigZag?
 
Manter84 #:
А при чем тут   ZigZag?

Перепутал, тебе надо искать Фрактал

"если текущее время больше времени пересечения  rsi и  FractalUP не равен EMPTY_VALUE "

или

"если текущее время больше времени пересечения  rsi и  FractalDN не равен EMPTY_VALUE "

условие выполнено

