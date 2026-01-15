Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2164
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
у меня в местном блоге можете посмотреть.
Прямую ссылку на публикацию модераторы воспринимают как рекламу, поэтому так - ищите и обрящете :-)
Или такое только в советниках можно...
Можно ли в скрипте задать правило "если сделка откроется, то по достижению ценой N профита - перевести в безубыток" ?
Или такое только в советниках можно...
Можно скриптом, но есть небольшое НО, вам нужно постоянно находится у компьютера.
Скрипты загружаются сразу после прикрепления к графику и выгружаются сразу после окончания своей работы
Лучше всё это оформить в виде советника.
Можно ли в скрипте задать правило "если сделка откроется, то по достижению ценой N профита - перевести в безубыток" ?
Или такое только в советниках можно...
можно разместить сразу встречный STOPLIMIT , стоповую часть на уровне "по достижению профита", лимитную - на уровне Б/У
Можно скриптом, но есть небольшое НО, вам нужно постоянно находится у компьютера.
Скрипты загружаются сразу после прикрепления к графику и выгружаются сразу после окончания своей работы
Лучше всё это оформить в виде советника.
можно разместить сразу встречный STOPLIMIT , стоповую часть на уровне "по достижению профита", лимитную - на уровне Б/У
Спасибо!
Такой момент: написал условие "Если торговля запрещена - вывести в журнал".
Запускаю советник, он пишет в журнал "Торговл запрещена". Но, как только я нажимаю "Разрешить торговлю" (кнопку), то... всё равно с каждым новым(!) тиком он продолжает писать, что торговля запрещена.
Print(IsTradeAllowed());
2023.03.20 11:35:50.915 EA EURUSD,M1: false
На этом примере всё правильно работает и отображает
Принт и не должен выдавать вам булевую переменную, сделайте у себя в коде 1 или 0 IsTradeAllowed() переменную и распринтуйте и будет всё ОК
Бред какой-то.