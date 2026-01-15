Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1602
а всю эту "штуку" реально вообще прикрутить к советнику и прогонять через тестер стратегий с выводом информации в отчет тестирования?
будет работать?
конечно реально, разберитесь как и что она делает и применяйте. Я же так и написал : разберитесь, внесите коррективы под себя и применяйте
в этой "шутке" всего 10 строчек. Уже наверное можно просто открыть справочник по языку и разобраться что какая делает
и поставить в свой советник, куда вам там понадобилось
как-то и самому надо голову включать, а не писать советники методом опроса на форуме
Подскажите как с этим бороться?
В тестере на истории простое открытие ордера иногда вызывает ошибку...
ERR_INVALID_TRADE_PARAMETERS - что это вообще за фигня, что это значит?
означает, что что-то не с той стороны - СЛ вместо ТП или наоборот.
или же байстоп вместо байлимит.
посмотри код! просто
без стопов и слипов
мог непонравиться 0.5 - лоты НАДО нормализовывать
и Bid - тоже подлежит проверке. Вдруг там 0 ? или EMPTY_VALUE. Или он старый как @# мамонта
вообще при отправке торгового приказа "никому верить нельзя, даже себе" - все параметры заранее тщательно перепроверять.
Уже наверное можно просто открыть справочник по языку и разобраться что какая делает............ во первых, так и сделал
во вторых , в справочнике сказано - Существуют ограничения работы некоторых функций в тестере стратегий клиентского терминала.Функции Comment(), Print() и PrintFormat() # - поэтому уточнил, а возможно ли в принципе!
Подскажите пожалуйста как работать со счетами в приложении, пополнять и снимать средства.
Это Вы должны узнать у брокера - торговой организации в которой Вы открываете РЕАЛЬНЫЙ счет. Обратите внимание что,
в терминале в папке "открыть каталог данных"--- "testеr", лежит файл - lasttest.chr
кто нибудь в курсе, что в него записывается по результатам тестирования?
в интернете описание к такому расширению файлов указывает на файлы изображений 3D..
Это последний график тестера...
если нажать, то откроется