законопослушный гражданин:

а всю эту "штуку" реально вообще прикрутить к советнику и прогонять через тестер стратегий с выводом информации в отчет тестирования?

будет работать?

конечно реально, разберитесь как и что она делает и применяйте. Я же так и написал : разберитесь, внесите коррективы под себя и применяйте

в этой "шутке" всего 10 строчек. Уже наверное можно просто открыть справочник по языку и разобраться что какая делает

и поставить в свой советник, куда вам там понадобилось

как-то и самому надо голову включать, а не писать советники методом опроса на форуме

 
MakarFX:

Подскажите как с этим бороться?

В тестере на истории простое открытие ордера иногда вызывает ошибку...

ERR_INVALID_TRADE_PARAMETERS - что это вообще за фигня, что это значит?

означает, что что-то не с той стороны - СЛ вместо ТП или наоборот.
или же байстоп вместо байлимит.

 
Taras Slobodyanik:

означает, что что-то не с той стороны - СЛ вместо ТП или наоборот.
или же байстоп вместо байлимит.

посмотри код! просто 

OrderSend(_Symbol,OP_SELL,0.5,Bid,0,0,0,NULL,0)

без стопов и слипов

 
MakarFX:

посмотри код! просто

без стопов и слипов

мог непонравиться 0.5 - лоты НАДО нормализовывать 

и Bid - тоже подлежит проверке. Вдруг там 0 ? или EMPTY_VALUE. Или он старый как @# мамонта

вообще при отправке торгового приказа "никому верить нельзя, даже себе" - все параметры заранее тщательно перепроверять.

 
Maxim Kuznetsov:

мог непонравиться 0.5 - лоты НАДО нормализовывать 

и Bid - тоже подлежит проверке. Вдруг там 0 ? или EMPTY_VALUE. Или он старый как @# мамонта

вообще при отправке торгового приказа "никому верить нельзя, даже себе" - все параметры заранее тщательно перепроверять.

Максим, большое спасибо!!! Запустил принт на цены и вылез EMPTY_VALUE
 
Maxim Kuznetsov:

конечно реально, разберитесь как и что она делает и применяйте. Я же так и написал : разберитесь, внесите коррективы под себя и применяйте

в этой "шутке" всего 10 строчек. Уже наверное можно просто открыть справочник по языку и разобраться что какая делает

и поставить в свой советник, куда вам там понадобилось

как-то и самому надо голову включать, а не писать советники методом опроса на форуме

Уже наверное можно просто открыть справочник по языку и разобраться что какая делает............ во первых, так и сделал

во вторых , в справочнике сказано - Существуют ограничения работы некоторых функций в тестере стратегий клиентского терминала.

Функции Comment(), Print() и PrintFormat() # - поэтому уточнил, а возможно ли в принципе!
Подскажите пожалуйста как работать со счетами в приложении, пополнять и снимать средства.

 
Владислав Купчинский:
Подскажите пожалуйста как работать со счетами в приложении, пополнять и снимать средства.

Это Вы должны узнать у брокера - торговой организации в которой Вы открываете РЕАЛЬНЫЙ счет. Обратите внимание что, 

MetaQuotes Не является брокером, нет реальных торговых счетов
 

в терминале в папке "открыть каталог данных"--- "testеr", лежит файл - lasttest.chr 

кто нибудь в курсе, что в него записывается по результатам тестирования

 в интернете описание к такому расширению файлов указывает на файлы изображений 3D..

 
законопослушный гражданин:

в терминале в папке "открыть каталог данных"--- "testеr", лежит файл - lasttest.chr 

кто нибудь в курсе, что в него записывается по результатам тестирования

 в интернете описание к такому расширению файлов указывает на файлы изображений 3D..

Это последний график тестера...

если нажать, то откроется


