Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1953

Новый комментарий
 

Всем привет! недавно начал изучать MQL4 и в рамках практики хочу попробовать написать себе первого индюка. Индюк простой, несложный, но сразу возник вопрос - с чего начать объяснение индюку в ТЗ. Он должен уметь рисовать горизонталки на пиках изменения цены в направлении. как мне ему это объяснит??? Он должен анализировать количество баров, или времени, или пункты пройденные??? Или всё это вместе плюс ещё что-то? Или есть для этого специальные функции, а я их ещё не выучил? подскажите пожалуйста ваше мнение. пример, как вариант на рисунке.

  

 
Александр #:
Я не смог понять. Слишком много всего...

https://www.mql5.com/ru/docs/indicators/ibands

Номера буферов: 0 - BASE_LINE, 1 - UPPER_BAND, 2 - LOWER_BAND 

 input int    Period_BB=20;         // Период BB
 input double DevBB=1.5;           // Девиация BB  

int handleBB=-1;


double BB[3];

//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert initialization function                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
int OnInit()
  {
//---

  
//---
 handleBB = iBands(NULL,0,Period_BB,shift,DevBB,applied_price);
 if(handleBB==INVALID_HANDLE) 
     { 
      //--- сообщим о неудаче и выведем номер ошибки 
      PrintFormat("Не удалось создать хэндл индикатора iBands для пары %s/%s, код ошибки %d", 
                  _Symbol, 
                  EnumToString(_Period), 
                  GetLastError()); 
      //--- работа индикатора завершается досрочно 
      return(INIT_FAILED);   
      }
     
   return(INIT_SUCCEEDED);
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert deinitialization function                                 |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnDeinit(const int reason)
  {
//---
   
  }
//+------------------------------------------------------------------+
//| Expert tick function                                             |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnTick()
  {
if(CopyBuffer(handleBB,2,0,3,BB)==-1){               // копируем первые три бара нижней линии, 2й буфер - нижняя линия
Alert("Ошибка копирования данных iBands");
return;
}

Print("BB[0]",BB[0],"BB[1]",BB[1],"BB[2]",BB[2]); // значения на нулевом, первом и втором баре.
 
 if(Ask <= BB[0] ) Alert("Buy"); //))))
 
   
  }
Документация по MQL5: Технические индикаторы / iBands
Документация по MQL5: Технические индикаторы / iBands
  • www.mql5.com
iBands - Технические индикаторы - Справочник MQL5 - Справочник по языку алгоритмического/автоматического трейдинга для MetaTrader 5
 
to_ha #:

Всем привет! недавно начал изучать MQL4 и в рамках практики хочу попробовать написать себе первого индюка. Индюк простой, несложный, но сразу возник вопрос - с чего начать объяснение индюку в ТЗ. Он должен уметь рисовать горизонталки на пиках изменения цены в направлении. как мне ему это объяснит??? Он должен анализировать количество баров, или времени, или пункты пройденные??? Или всё это вместе плюс ещё что-то? Или есть для этого специальные функции, а я их ещё не выучил? подскажите пожалуйста ваше мнение. пример, как вариант на рисунке.

  

попробуйте размечать эти линии в реальном времени. И отмечать ручкой в тетрадке, и не зачёркивать. 

То есть возьмите на себя труд, не по выходным (или как задастся) изучать прежнюю историю, а прямо на живую по мере поступления баров,отмечать ваши горизонтали.

Всё встанет на свои места. 

 
Maxim Kuznetsov #:

попробуйте размечать эти линии в реальном времени. И отмечать ручкой в тетрадке, и не зачёркивать. 

То есть возьмите на себя труд, не по выходным (или как задастся) изучать прежнюю историю, а прямо на живую по мере поступления баров,отмечать ваши горизонтали.

Всё встанет на свои места. 

Я именно так сейчас и делаю, пусть в тетрадь их и не заношу, но строю уровни и торгую по уровням в реальном времени сейчас. В дальнейшем планирую робота создать с применением индикатора такого плана. Поэтому и решил язык начать изучать, и что-то пробовать писать... Может есть у вас какие-то идеи? подскажите)
 
Valeriy Yastremskiy #:

https://www.mql5.com/ru/docs/indicators/ibands

Номера буферов: 0 - BASE_LINE, 1 - UPPER_BAND, 2 - LOWER_BAND

Большое спасибо!
 
to_ha #:но сразу возник вопрос - с чего начать объяснение индюку в ТЗ. Он должен уметь рисовать горизонталки на пиках изменения цены в направлении. как мне ему это объяснит??? 

Индюк широкогрудой бронзовой породы

Ему - никак не объяснит...

 
Andrei Sokolov #:

Ему - никак не объяснит...

Очень остроумно... Спасибо за ответ.... Видать новичкам именно так и помогаете здесь...
 
to_ha #:
Очень остроумно... Спасибо за ответ.... Видать новичкам именно так и помогаете здесь...

Про кого вопрос, про того и ответ. Какие претензии¿

 
to_ha #:
Очень остроумно... Спасибо за ответ.... Видать новичкам именно так и помогаете здесь...

Изучить функцмм if, основы языка, получение данных из таймсерий. Можно взять так же код из кодобазы похожего индикатора и разобрать, можно прочитать учебник Ковалева.

Мало данных от Вас, поэтому такие и ответы.

Начинают всегда с написания алгоритма на простом языке условий, потом на алгоритмическом языке и потом кодируют.
 
to_ha #:
Очень остроумно... Спасибо за ответ.... Видать новичкам именно так и помогаете здесь...

Здравствуйте! Нормально тут новичкам помогают, когда они сами нормально изъясняются. Если новички спрашивают про индюков и сов, то и ответ получают соответствующий. Мне сообщество форума очень сильно помогло. Причём прошёл здесь школу обучения с полного нуля и теперь самостоятельно пишу советники !!!

С уважением, Владимир.

1...194619471948194919501951195219531954195519561957195819591960...2693
Новый комментарий