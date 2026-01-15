Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1953
Всем привет! недавно начал изучать MQL4 и в рамках практики хочу попробовать написать себе первого индюка. Индюк простой, несложный, но сразу возник вопрос - с чего начать объяснение индюку в ТЗ. Он должен уметь рисовать горизонталки на пиках изменения цены в направлении. как мне ему это объяснит??? Он должен анализировать количество баров, или времени, или пункты пройденные??? Или всё это вместе плюс ещё что-то? Или есть для этого специальные функции, а я их ещё не выучил? подскажите пожалуйста ваше мнение. пример, как вариант на рисунке.
Я не смог понять. Слишком много всего...
https://www.mql5.com/ru/docs/indicators/ibands
Номера буферов: 0 - BASE_LINE, 1 - UPPER_BAND, 2 - LOWER_BAND
попробуйте размечать эти линии в реальном времени. И отмечать ручкой в тетрадке, и не зачёркивать.
То есть возьмите на себя труд, не по выходным (или как задастся) изучать прежнюю историю, а прямо на живую по мере поступления баров,отмечать ваши горизонтали.
Всё встанет на свои места.
Ему - никак не объяснит...
Очень остроумно... Спасибо за ответ.... Видать новичкам именно так и помогаете здесь...
Про кого вопрос, про того и ответ. Какие претензии¿
Изучить функцмм if, основы языка, получение данных из таймсерий. Можно взять так же код из кодобазы похожего индикатора и разобрать, можно прочитать учебник Ковалева.
Мало данных от Вас, поэтому такие и ответы.Начинают всегда с написания алгоритма на простом языке условий, потом на алгоритмическом языке и потом кодируют.
Здравствуйте! Нормально тут новичкам помогают, когда они сами нормально изъясняются. Если новички спрашивают про индюков и сов, то и ответ получают соответствующий. Мне сообщество форума очень сильно помогло. Причём прошёл здесь школу обучения с полного нуля и теперь самостоятельно пишу советники !!!
С уважением, Владимир.