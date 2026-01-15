Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 2052

Мммм, ну так если человек хочет достучаться до разработчиков, там есть они.
 

Пожалуйста, помогите устранить проблемы 


Файлы:
MQL5_r4d.zip  69 kb
 
Народ, существует ли способ отменить закрытие по SL/TP в определенное время. Мне нужно чтобы с 22:00 до 2:00 это не происходило, мой брокер в это время спрэды расширяет. Есть вариант модифицировать ордера, убить в нем значения  SL/TP, а потом их выставить заново по времени, но в моем случае, это очень напряжено и муторно переписывать весь код. Может есть какой иной красивый способ?
 
Ivan Butko #:

ты забыл инициализировать свои переменные в шапке совы. 

 
Порт-моне тв #:

ты забыл инициализировать свои переменные в шапке совы. 

Это советник из здешней статьи про нейросети, там всё мудрено и я, к сожалению, не понимаю, что необходимо и как изменить.

 
Ivan Butko #:

не хватило #include <где_объявлен_CBufferDouble>

 
Порт-моне тв #:
Весь код не надо переписывать, добавь отдельно функцию модификации в 22:00

 
Порт-моне тв #:
если в текущей архитектуре действительно сложно добавить такой простой функционал, имеет смысл переписать.

 
Порт-моне тв #:
Не выставлять СЛ/ТП, а закрывать кодом, при прохождении цены.
 
Maxim Kuznetsov #:

не хватило #include <где_объявлен_CBufferDouble>

Спасибо, попробую!

