Пожалуйста, помогите устранить проблемы
ты забыл инициализировать свои переменные в шапке совы.
Это советник из здешней статьи про нейросети, там всё мудрено и я, к сожалению, не понимаю, что необходимо и как изменить.
не хватило #include <где_объявлен_CBufferDouble>
Народ, существует ли способ отменить закрытие по SL/TP в определенное время. Мне нужно чтобы с 22:00 до 2:00 это не происходило, мой брокер в это время спрэды расширяет. Есть вариант модифицировать ордера, убить в нем значения SL/TP, а потом их выставить заново по времени, но в моем случае, это очень напряжено и муторно переписывать весь код. Может есть какой иной красивый способ?
Весь код не надо переписывать, добавь отдельно функцию модификации в 22:00
если в текущей архитектуре действительно сложно добавить такой простой функционал, имеет смысл переписать.
Спасибо, попробую!