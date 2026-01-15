Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1366

Valeriy Yastremskiy:

Захотел распечатать график на цветном принтере штатной печатью терминала 4ки. Не получилось. Печатает черно-белый, хотя в настройках принтера цветное фото. Просмотр тоже черно-белый. Штатно  на печать получается только чернобелая картинка формируется?

Принтскрин и, сохранить картинку как, выход конечно, но не гуд.

Приходит мужик к гадалке:

- Говорят, вы предсказываете будущее?

- Да.

и тут мужик вывалил на стол пачку распечатанных графиков :)

 
Vitaly Muzichenko:

ну как бы не ожидал, что картинка сохраняется в цвете, а печать победить не смог) Ксерокс 6010. МТ4 1320

http://joxi.ru/V2Vb46dUk5O0Y2

 
Valeriy Yastremskiy:

ну как бы не ожидал, что картинка сохраняется в цвете, а печать победить не смог) Ксерокс 6010. МТ4 1320

http://joxi.ru/V2Vb46dUk5O0Y2


ради интереса попробовал.

график черно белый , но например объекты цветные. Но на печати выглядят ужасно. все сбилось! 

Текст вообще сбился. ...

 
MakarFX:

Артем дал хорошую ссылку вот

Все это хорошо, но вот истории по магику и здесь нет. Придется выбирать по времени открытия позиции, для этого здесь есть все.

 
Valeriy Yastremskiy:

Пробовал менять разрешение

Получится так, как хочешь


 
MakarFX:

Пробовал менять разрешение

Получится так, как хочешь

С картинкой проблем нет. Штатная печать из терминала.

Vladislav Andruschenko:


ради интереса попробовал.

график черно белый , но например объекты цветные. Но на печати выглядят ужасно. все сбилось! 

Текст вообще сбился. ...

Да, и только заметил, моих комментов на печати нет)

 
Valeriy Yastremskiy:

за 14 лет (почти) вот ни разу не видел этот пункт в меню ............ 

А теперь он режет глаза и душу от того, что не могу распечатать теперь свои графики (нафик они мне нужны................ )

{{{{{{{{

 
Vladislav Andruschenko:

за 14 лет (почти) вот ни разу не видел этот пункт в меню ............ 

А теперь он режет глаза и душу от того, что не могу распечатать теперь свои графики (нафик они мне нужны................ )

{{{{{{{{

Да, не было печали ( цветного лазерного принтера) )))
 
Valeriy Yastremskiy:

Всем добрый день. Грааль машина не хочет работать без проверки на появление нового бара- открывает тучу ордеров пока деньги не закончатся. Для подсчёта ордеров пока что создавал две функции. Первая считает ордера бай, а вторая ордера сел… вот их код 

// ФУНКЦИЯ ПОДСЧЁТА СВОИХ РЫНОЧНЫХ БАЙ ОРДЕРОВ 
   int CountBuy()
  {
   int count=0;
   for(int trade=OrdersTotal()-1;trade>=0; trade--)
     {
      OrderSelect(trade,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES);
      if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()==Magik_number)
        {
         if(OrderType()==OP_BUY)
            count++;
        }
     }
   return(count);
  }// КОНЕЦ ПОДСЧЁТА СВОИХ РЫНОЧНЫХ БАЙ ОРДЕРОВ 
   
   //-----------------
   
   // ФУНКЦИЯ ПОДСЧЁТА СВОИХ РЫНОЧНЫХ СЕЛЛ ОРДЕРОВ 
  int CountSell()
  {
   int count=0;
   for(int trade=OrdersTotal()-1;trade>=0; trade--)
     {
      OrderSelect(trade,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES);
      if(OrderSymbol()==Symbol() && OrderMagicNumber()==Magik_number)
        {
         if(OrderType()==OP_SELL)
            count++;
        }
     }

   return(count);
  }// КОНЕЦ ПОДСЧЁТА СВОИХ РЫНОЧНЫХ СЕЛЛ ОРДЕРОВ


 

Поясню, что в функции передаю переменную extern  выше всех функций, поэтому каунт бай и сел не имеют входных параметров…

После написания этих двух функций я в он тик создаю переменные для подсчёта рыночных бай и сел ордеров. Вначале зануляю их и потом им присваиваю эти функции которые написал вот таким образом.

void OnTick()
  { // НАЧАЛО ОН ТИК
   int count_orders_market_buy = 0; // КОЛИЧЕСТВО РЫНОЧНЫХ БАЙ ОРДЕРОВ
    int count_orders_market_sell = 0; // КОЛИЧЕСТВО РЫНОЧНЫХ СЕЛ ОРДЕРОВ
     int count_orders_stop_buy = 0; // БУДЕТ КОЛИЧЕСТВО СТОП БАЕВ
      int count_orders_stop_sell = 0; // БУДЕТ КОЛИЧЕСТВО СТОП СЕЛОВ
      count_orders_market_buy= CountBuy();
      count_orders_market_sell = CountSell();

Далее по коду в он тик ордера открываю с условием что если переменная с количеством ордеров равна 0. Вот таким макаром я это делаю 

   /*УСЛОВИЕ 1*/
   if(flag_screen1==en_vbIkl_screen1 &&flag_screen2==en_vbIkl_screen2)
   { // НАЧАЛО УСЛОВИЕ 1
   if(macd_buy!=EMPTY_VALUE && count_orders_market_buy ==0)
   {
    if(OrderSend(Symbol(),OP_BUY,lot,Ask,slippages,Ask-sl,Ask+tp , Coment)) Print("Buy Open"); // ОТКРЫВАЕМ БАЙ ОРДЕР
   }
   } // КОНЕЦ УСЛОВИЕ1

но открывается туча ордеров пока бабло не закончится. Где ошибка в функции  или ещё где-то смотреть надо?

