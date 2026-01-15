Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1366
Захотел распечатать график на цветном принтере штатной печатью терминала 4ки. Не получилось. Печатает черно-белый, хотя в настройках принтера цветное фото. Просмотр тоже черно-белый. Штатно на печать получается только чернобелая картинка формируется?
Принтскрин и, сохранить картинку как, выход конечно, но не гуд.
ну как бы не ожидал, что картинка сохраняется в цвете, а печать победить не смог) Ксерокс 6010. МТ4 1320
http://joxi.ru/V2Vb46dUk5O0Y2
ради интереса попробовал.
график черно белый , но например объекты цветные. Но на печати выглядят ужасно. все сбилось!
Текст вообще сбился. ...
Артем дал хорошую ссылку вот
Все это хорошо, но вот истории по магику и здесь нет. Придется выбирать по времени открытия позиции, для этого здесь есть все.
Пробовал менять разрешение
Получится так, как хочешь
С картинкой проблем нет. Штатная печать из терминала.
Да, и только заметил, моих комментов на печати нет)
за 14 лет (почти) вот ни разу не видел этот пункт в меню ............
А теперь он режет глаза и душу от того, что не могу распечатать теперь свои графики (нафик они мне нужны................ )
{{{{{{{{
Всем добрый день. Грааль машина не хочет работать без проверки на появление нового бара- открывает тучу ордеров пока деньги не закончатся. Для подсчёта ордеров пока что создавал две функции. Первая считает ордера бай, а вторая ордера сел… вот их код
Поясню, что в функции передаю переменную extern выше всех функций, поэтому каунт бай и сел не имеют входных параметров…
После написания этих двух функций я в он тик создаю переменные для подсчёта рыночных бай и сел ордеров. Вначале зануляю их и потом им присваиваю эти функции которые написал вот таким образом.
Далее по коду в он тик ордера открываю с условием что если переменная с количеством ордеров равна 0. Вот таким макаром я это делаю
но открывается туча ордеров пока бабло не закончится. Где ошибка в функции или ещё где-то смотреть надо?