Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1995
Я про полемику...
А если по теме: "Кто как хочет, так и ...пишет свой код", главное результат
Программист, возвращаясь к своему коду через несколько месяцев должен понимать его без затруднений.
"Кто ясно мыслит, тот ясно излагает". Хорошо читаемый код легче отлаживать.
Даже очень хороший врач можеть писать так, что кроме него никто не прочтет, но это не делает его хуже.
Рекомендую Вам открыть тему: "Правила этикета при написании кода."
Никто не обещал лёгких путей.
Хм... интересно почему?...
Я вот задался вопросом сейчас, подскажите, я ведь правильно понимаю, что отрицание НЕ(!) используется только в связке с РАВНО(=), то есть комбинация != ???
Таких комбинаций как !< !> просто нет? А операторы if, if-else, switch, while и for выполняют условие пока оно ИСТИННО, пока не станет ЛОЖНЫМ. А если мне надо наоборот???
Вот такая ситуация, у меня вложен цикл в цикле, и одна из целей чтоб создалась Вертикальная линия на баре, если бар пересечёт Горизонтальную линию. Вертикальная линия правильно создается если создание объекта после функции, то есть по окончанию цикла. А если мне в в цикле надо??? Попробовать через булевое значение, или не поможет?
Вот чтобы так получалось.
ЗЫ. Честно сказать, может оно мне и не понадобится, только эта мысль из головы никак не вылезит:) Хотелось бы понимать какие варианты есть)))
А если мне в в цикле надо???
А кто сказал что нельзя?
Пересечение снизу вверх
А кто сказал что нельзя?
Хм... Интересно... В таком расположении отрисовки объектов действительно рисует как надо, то есть, если сначала отображать Горизонтальную линию, а потом Вертикальную...
А если первой на исполнении будет стоять Вертикальная, а потом Горизонтальная, то рисуются все вертикалки на барах что ниже горизонтальной линии
Я не обратил на это внимание))) буду разбираться...
Эта ерунда называется
Равнозначно >= и <=
if(a != 0) можно заменить на идиотское условие if(a > 0 || a < 0)