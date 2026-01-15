Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1163
индекс бара и беру для определения его времени. Видимо тут глубже надо копнуть, с переходом на секунды во времени формирования бара
Внимательно прочтите документацию. Обратите внимание на перегрузки функции.
Зачем вы берёте от времени количество баров??? Я вам пишу от времени до времени.
с какой даты и по какую дату не просто дата, а дата_время. Вот и берите с времени открытия бара минус 2*PeriodSeconds(PERIOD_M15) и до времени следующего бара Н4
Подразобрался трохи... Необходимое время " с какой даты" и "по какую" я перевел в секунды и от них пляшу... И почему именно 2*PeriodSeconds(PERIOD_M15)? Мне достаточно запасных 900 секунд, т.е. одного бара на М15. Спасибо большое!!
Подразобрался трохи... Необходимое время " с какой даты" и "по какую" я перевел в секунды и от них пляшу... И почему именно 2*PeriodSeconds(PERIOD_M15)? Мне достаточно запасных 900 секунд, т.е. одного бара на М15. Спасибо большое!!
Исходя из этого пожелания
Добрый день!
Второй раз со своей задачей расчетов внутри бара старшего фрейма (Н4) за счет баров младшего. Как получить данные на М15 по бару с Н4 разобрался. Но затромозил на таком моменте. К примеру, на 3 свече Н4 собираю данные с ТФ М15, в результате обрабатываются все 16 свечей внутри этого 3го бара. А как получить дополнительно еще пару баров на М15 в дополнение к этом 16, ведь они будут уже из 4ой свечи на Н4? Прошу, наведите, подскажите.Для получения данных с М15 использует такой код:
Если нужен один бар, так просто не надо умножать и все дела.
И ещё один бесплатный совет: Откажитесь от секунд. Что более понятно при чтении чужого или своего кода через некоторое время 1800 или 2*PeriodSeconds(PERIOD_M15) что означает 2 бара периода М15 выраженные в секундах. А неделя или месяц в секундах сколько будет? Каждый раз пересчитывать или забивать свои ячейки памяти ненужной информацией?
Пытаюсь записать массив байт в файл.
Лог
Сам файл
То есть, программа возвращает что произвела запись 186368 байт в файл, но сам файл остается абсолютно пустым. И при этом не происходит никакой ошибки.
Привет.
Есть такая проблемка. На счет брокера произведен депозит, условно, 1к. Потом этот депозит пополнен еще на 5к. В итоге в отчете "история" МТ5 первоначальные 1к обозначает как депозит, а пополнение - как прибыль, и естественно все показатели торговли зашкаливают.
Вопрос: Можно ли как-то вручную задать размер начального торгового баланса от которого он должен считать прибыль?!
Заранее спасибо ^^
Можно ли как-нибудь определить из OnChartEvent была ли нажата какая-нибудь кнопка на клавиатуре в момент клика мыши по графику?
Есть такая функция - GetAsyncKeyState. Можно ли её использовать в коде?
Я попробовал такую конструкцию:
#import "user32.dll"
int GetAsyncKeyState(int a0);
#import
printf("--"+(GetAsyncKeyState(88)));
Но выдаётся сообщение DLL loading is not allowed.Галочку в начтрйках "Разрешить импорт DLL" поставил. Не помогло.