Может я не в ту ветку вошел.Да простят меня Боги Мкл .!!! Мне надо написать индикатор.Который бы выдавал сигнал из комбинации четырех или пяти индикаторов.Установленных в подвале.Может есть шаблон. Или готовый советник.Подскажите Пожалуйста!!!!!!!!!!
Если нужно чтобы для вас написали, то сюда.
Если хотите сами, то рассказывайте что у вас не получается и выкладывайте свой код.
How can I add an expert advisor to an mql5 folder and for it to show in the advisor section?
In the terminal, in the "File" menu, select "Open data directory" - the explorer will open. In it, go to the MQL5 \ Experts folder - place your adviser in it or in any subfolder. Then in the navigator of the terminal in the menu of the right button select "Update".
Может кто подскажет!!! что за предупреждение и как его исправить?
вот в этом месте
вроде исправил - только вот не знаю, так правильно? Вынес это дело наружу
Возможно использование неинициализированной переменно lastme. Она у вас объявлена без инициализации. Не факт, что она будет заполнена в SymbolInfoTick()
Объявите переменную сразу с инициализацией: MqlTick lastme={0};
Большое спасибо! предупреждение исчезло. Здоровья и всех благ!!!
я назад вовнутрь вернул - так как Вы показали.
хорошая утилита, я её от сюда скачал https://www.mql5.com/ru/articles/5614
Подскажите, пожалуйста, как запросить данные из библиотеки?
Пытаюсь создать сов с интерфейсом для ввода данных
внешне выглядит так
код поля для ввода
как запросить?
наверное так:
что значит имя объекта?
Мне надо
double OrderBuy = m_spin_edit1.GetValue();
но в этом случае ошибка
'm_spin_edit1' - undeclared identifier TestLibrary.mq4 56 20
что значит имя объекта?
сомневаюсь, что сумею объяснить, если это у Вас вызывает вопрос
объект это ... ну пусть переменная типа class
в Вашем участке кода класс CProgram
где то в коде должно быть написано
и вызывать нужно будет
double OrderBuy = MyProgram.m_spin_edit1.GetValue();