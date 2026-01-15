Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1949

Valeriy Yastremskiy #:

запоминать в свою структуру или массив нужные цены с тикетами и еще может что нужно, время например, и сразу сортировать после добавления по цене. По ресурсам, если ищите не часто, то одинаково или немного дороже, а если часто, то лучше запоминать. Ну и если конечно у Вас не 100500 ордеров) Тогда тоже накладно может быть. В общем сортировка в структуре или многомерном массиве задача решена только для первого индекса к сожалению.

Иногда пользую несколько одномерных массивов с одинаковыми индексами, тикеты, время, цены. И поиск по индексу нужного свойства. Получаем индекс например меньшего времени или большей цены и получаем тикет нужного ордера.  Костыль конечно, но работает понятно.

спс - тоже посмотрю...
 
Valeriy Yastremskiy #:

запоминать в свою структуру или массив нужные цены с тикетами и еще может что нужно, время например, и сразу сортировать после добавления по цене. По ресурсам, если ищите не часто, то одинаково или немного дороже, а если часто, то лучше запоминать. Ну и если конечно у Вас не 100500 ордеров) Тогда тоже накладно может быть. В общем сортировка в структуре или многомерном массиве задача решена только для первого индекса к сожалению.

Иногда пользую несколько одномерных массивов с одинаковыми индексами, тикеты, время, цены. И поиск по индексу нужного свойства. Получаем индекс например меньшего времени или большей цены и получаем тикет нужного ордера.  Костыль конечно, но работает понятно.

У меня сделано так:

enum MT_ORD_STATE
  {
   ORD_NA,  // Not available
   ORD_SENT,
   ORD_ACTIVE,
   ORD_CHANGE_SENT,
   ORD_DEL_SENT
  };

struct MTOrder
  {
   ulong id;
   ulong Ticket;
   datetime Time;
   datetime TimeNotFound;
   double   Price;
   double   Vol;
   double   VolInit;
   uint     request_id;
   ENUM_ORDER_TYPE   Type;
   ENUM_ORDER_STATE State;
   MT_ORD_STATE MTState;
   int      Reserved;
   bool     Idf; // Identified
  };

...

   MTOrder  Orders[]; // С начала массива - ордера на покупку, по убыванию цены,
                      // С конца - на продажу, по возрастанию

Массив всегда отсортирован, новый ордер вставляется в нужую точку, со сдвигом других ордеров, при удалении ордера идёт сдвиг.

Но это в MT5

 
JRandomTrader #:

У меня сделано так:

Массив всегда отсортирован, новый ордер вставляется в нужую точку, со сдвигом других ордеров, при удалении ордера идёт сдвиг.

Но это в MT5

Хорошо бы код сдвига при записи, удалении и сортировки. Для меня не тривиальная задача сортировки массива структуры по полям. Да и сдвиги тоже.)

 
Valeriy Yastremskiy #:

Хорошо бы код сдвига при записи, удалении и сортировки. Для меня не тривиальная задача сортировки массива структуры по полям. Да и сдвиги тоже.)

bool Tr2MT::InsertOrder(MTOrder &ord_tmp) // Из AddOrder (2 варианта), единственное место добавления ордеров в массив
{
 int i=0,n=0;
 string str="";
 ord_tmp.id=++st.LastOrdID;

 switch(ord_tmp.Type)
   {
    case ORDER_TYPE_BUY:
    case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT:
      for(i=0,n=-1;i<ArraySize(Orders);i++)
        {
         if(Orders[i].id==0)
           {
            n=i; break;
           }
        }
      if(n<0) break;
      for(i=n;i>=0;i--)
        {
         if(i==0 || Orders[i-1].Price>=ord_tmp.Price)
           {
            Orders[i]=ord_tmp;
            SaveState();
            //str=OrdString();
            //Log(str);
            return true; //добавили
           }
         else
           {
            Orders[i]=Orders[i-1];
           }
        }
      break;
    case ORDER_TYPE_SELL:
    case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT:
      for(i=ArraySize(Orders)-1,n=-1;i>=0;i--)
        {
         if(Orders[i].id==0)
           {
            n=i;
            break;
           }
        }
      if(n<0) break;
      for(i=n;i<ArraySize(Orders);i++)
        {
         if(i==ArraySize(Orders)-1 || Orders[i+1].Price<=ord_tmp.Price)
           {
            Orders[i]=ord_tmp;
            SaveState();
            //str=OrdString();
            //Log(str);
            return true; //добавили
           }
         else
           {
            Orders[i]=Orders[i+1];
           }
        }
      break;
    default:
      return false;
      break;
   }
 str="Can't add order - out of array!";
 ErrLog(str);
 return false; //не нашли места для ордера
}

bool Tr2MT::DelOrder(int n)
{
 int i;
 MTOrder ord_tmp={};

      switch(Orders[n].Type)
         {
          case ORDER_TYPE_BUY:
          case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT:
            for(i=n;i<ArraySize(Orders);i++)
              {
               if(i==ArraySize(Orders)-1 || Orders[i+1].id==0 || Orders[i+1].Price>Orders[i].Price)
                 {
                  Orders[i]=ord_tmp; // Обнуляем
                  break;
                 }
               else
                 {
                  Orders[i]=Orders[i+1];
                 }
              }
            break;
          case ORDER_TYPE_SELL:
          case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT:
            for(i=n;i>=0;i--)
              {
               if(i==0 || Orders[i-1].id==0 || Orders[i-1].Price<Orders[i].Price)
                 {
                  Orders[i]=ord_tmp; // Обнуляем
                  break;
                 }
               else
                 {
                  Orders[i]=Orders[i-1];
                 }
              }
            break;
          default:
            return false;
            break;
         }
 return true;
}

И, наверное, самое интересное:

bool Tr2MT::UpdOrder(int n) // Только если есть тикет или угадываем
{
 string str;
 int i;
 bool flag=false;
 MTOrder ord_tmp={0};
 ulong ticket=Orders[n].Ticket;

 if(ticket==0)
   {
    if(!GuessOrdTicket(n))return false; // Если угадываем - он будет в Orders[n].Ticket
    else ticket=Orders[n].Ticket;
   }

 switch(FindOrder(ticket,Orders[n].Time+100000))
   {
    case ORD_FOUND: //изменён или просто проверка
      //update (sync) order
      if(Orders[n].Price==OrderGetDouble(ORDER_PRICE_OPEN)) // Цена не изменилась
        {
         if(Orders[n].State==(ENUM_ORDER_STATE)OrderGetInteger(ORDER_STATE)&&Orders[n].MTState!=ORD_NA)
           {
            if(Orders[n].Vol==OrderGetDouble(ORDER_VOLUME_CURRENT))
               return true; // Не нужно сохранять состояние, можно сразу выйти
            else
               Orders[n].Vol=OrderGetDouble(ORDER_VOLUME_CURRENT);
           }
         else
           {
            //Orders[n].State=(ENUM_ORDER_STATE)OrderGetInteger(ORDER_STATE);
            SetOrdState(Orders[n],(ENUM_ORDER_STATE)OrderGetInteger(ORDER_STATE)); // Обнулит и TimeNotFound
            if(Orders[n].Vol!=OrderGetDouble(ORDER_VOLUME_CURRENT))
               Orders[n].Vol=OrderGetDouble(ORDER_VOLUME_CURRENT);
           }
        }
      else // Цена изменилась
        {
         ord_tmp=Orders[n];
         //ord_tmp.State=(ENUM_ORDER_STATE)OrderGetInteger(ORDER_STATE);
         SetOrdState(ord_tmp,(ENUM_ORDER_STATE)OrderGetInteger(ORDER_STATE));
         ord_tmp.Price=OrderGetDouble(ORDER_PRICE_OPEN);
         ord_tmp.Vol=OrderGetDouble(ORDER_VOLUME_CURRENT);
         switch(Orders[n].Type)
           {
            case ORDER_TYPE_BUY:
            case ORDER_TYPE_BUY_LIMIT:
               if(ord_tmp.Price>Orders[n].Price) // Цена ордера увеличилась, перемещаем вверх (по массиву - вниз)
                 {
                  for(i=n;i>=0;i--)
                    {
                     if(i==0 // Конец массива ордеров
                        || ord_tmp.Price<=Orders[i-1].Price) // Следующий - по большей цене, вставляем перед ним
                       {
                        Orders[i]=ord_tmp;
                        break;
                       }
                     else
                       {
                        Orders[i]=Orders[i-1]; // Сдвигаем следующий элемент
                       }
                    }
                 }
               else // Цена ордера умньшилась, перемещаем вниз (по массиву - вверх)
                 {
                  for(i=n;i<ArraySize(Orders);i++)
                    {
                     if(i==ArraySize(Orders)-1 // Конец массива ордеров
                        || Orders[i+1].Ticket==0 // Следующий элемент пустой
                        || ord_tmp.Price>Orders[i+1].Price // Следующий - по меньшей цене, вставляем перед ним
                        || Orders[i+1].Price>Orders[i].Price) // Следующий - ордер уже на продажу
                       {
                        Orders[i]=ord_tmp;
                        break;
                       }
                     else
                       {
                        Orders[i]=Orders[i+1]; // Сдвигаем следующий элемент
                       }
                    }
                 }
               break;
            case ORDER_TYPE_SELL:
            case ORDER_TYPE_SELL_LIMIT:
               if(ord_tmp.Price>Orders[n].Price) // Цена ордера увеличилась, перемещаем вверх (по массиву - вниз)
                 {
                  for(i=n;i>=0;i--)
                    {
                     if(i==0 // Конец массива ордеров
                        || Orders[i-1].Ticket==0 // Следующий элемент пустой
                        || ord_tmp.Price<Orders[i-1].Price // Следующий - по большей цене, вставляем перед ним
                        || Orders[i-1].Price<Orders[i].Price) // Следующий - ордер уже на покупку
                       {
                        Orders[i]=ord_tmp;
                        break;
                       }
                     else
                       {
                        Orders[i]=Orders[i-1]; // Сдвигаем следующий элемент
                       }
                    }
                 }
               else // Цена ордера умньшилась, перемещаем вниз (по массиву - вверх)
                 {
                  for(i=n;i<ArraySize(Orders);i++)
                    {
                     if(i==ArraySize(Orders)-1 // Конец массива ордеров
                        || ord_tmp.Price>Orders[i+1].Price) // Следующий - по меньшей цене, вставляем перед ним
                       {
                        Orders[i]=ord_tmp;
                        break;
                       }
                     else
                       {
                        Orders[i]=Orders[i+1]; // Сдвигаем следующий элемент
                       }
                    }
                 }
               break;
            default:
               return false;
               break;
           }
        }
      SaveState();
      //str=OrdString();
      //Log(str);
      break;
    case ORD_HIST_FOUND: //исполнен || снят
      //delete order
      if(!DelOrder(n))
         return false;
      SaveState();
      str=OrdHistString(ticket); // Уточнить
      Log(str);
      break;
    case ORD_NOT_FOUND: //отправлен в историю?
      if(Orders[n].MTState!=ORD_NA)
        {
         Orders[n].MTState=ORD_NA;
         Orders[n].TimeNotFound=TimeCurrent();
         SaveState();
         printf(__FUNCTION__, "Order not found, ticket:",IntegerToString(Orders[n].Ticket)," TimeNF:",TimeToString(Orders[n].TimeNotFound,TIME_SECONDS));
        }
      else
        {
         if(TimeCurrent()-Orders[n].TimeNotFound>60) // > 60 секунд не найден
           {
            if(!DelOrder(n))
              return false;
            SaveState();
            str="Order not found >60s "+IntegerToString(ticket)+"\n";
            Log(str);
           }
        }
       break;
    default:
      return false; //не тот ордер
      break;
   }
 return true;
}
 
JRandomTrader #:

Спасибо.

Неплохо. Не люблю массивы)))), да и никогда с первого раза не получается задуманное без отладки в массивах. ))) Особенно сдвиги, копирования, сортировки не штатные)))
 
Valeriy Yastremskiy #:

Спасибо.

Неплохо. Не люблю массивы)))), да и никогда с первого раза не получается задуманное без отладки в массивах. ))) Особенно сдвиги, копирования, сортировки не штатные)))

Каждый инструмент хорош для своего.

Но, коварную off-by one error проверять и перепроверять ))

 

Вот что значит свежий взгляд на свой старый код!

Вижу два одинаковых косяка, рудименты предыдущей версии.

Одну явную неоптимальность.

И одну устаревшую конструкцию.

 
Здравствуйте. Если я не по адресу, то подскажите куда написать.  Спасибо.

Ищу советник бесплатный MT5, который будет закрывать позиции ВСЕ по достижению профита или лосса, заданного в настройках и открывать сразу новые позиции по направлению, заданному в настройках. Может даст кто-то ссылку на топик?
Или может занете советник, который просто открывает 1 позицию по рынку, если видит, что нет открытых и не закрывает.
 

МТ4 1353

Что за ошибку отображает в журнале?

Код работает правильно


 
Vitaly Muzichenko #:

МТ4 1353

Что за ошибку отображает в журнале?

Код работает правильно


Похоже, какие-то объекты, созданные через "new", не уничтожаются при выходе.

