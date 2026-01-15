Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1949
запоминать в свою структуру или массив нужные цены с тикетами и еще может что нужно, время например, и сразу сортировать после добавления по цене. По ресурсам, если ищите не часто, то одинаково или немного дороже, а если часто, то лучше запоминать. Ну и если конечно у Вас не 100500 ордеров) Тогда тоже накладно может быть. В общем сортировка в структуре или многомерном массиве задача решена только для первого индекса к сожалению.
Иногда пользую несколько одномерных массивов с одинаковыми индексами, тикеты, время, цены. И поиск по индексу нужного свойства. Получаем индекс например меньшего времени или большей цены и получаем тикет нужного ордера. Костыль конечно, но работает понятно.
У меня сделано так:
Массив всегда отсортирован, новый ордер вставляется в нужую точку, со сдвигом других ордеров, при удалении ордера идёт сдвиг.
Но это в MT5
Хорошо бы код сдвига при записи, удалении и сортировки. Для меня не тривиальная задача сортировки массива структуры по полям. Да и сдвиги тоже.)
И, наверное, самое интересное:
Спасибо.Неплохо. Не люблю массивы)))), да и никогда с первого раза не получается задуманное без отладки в массивах. ))) Особенно сдвиги, копирования, сортировки не штатные)))
Каждый инструмент хорош для своего.
Но, коварную off-by one error проверять и перепроверять ))
Вот что значит свежий взгляд на свой старый код!
Вижу два одинаковых косяка, рудименты предыдущей версии.
Одну явную неоптимальность.
И одну устаревшую конструкцию.
Ищу советник бесплатный MT5, который будет закрывать позиции ВСЕ по достижению профита или лосса, заданного в настройках и открывать сразу новые позиции по направлению, заданному в настройках. Может даст кто-то ссылку на топик?
Или может занете советник, который просто открывает 1 позицию по рынку, если видит, что нет открытых и не закрывает.
МТ4 1353
Что за ошибку отображает в журнале?
Код работает правильно
Похоже, какие-то объекты, созданные через "new", не уничтожаются при выходе.