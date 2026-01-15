Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 505
Всем привет!
Пол ночи просидел не могу понять почему не выполняется простое условие, помогите разобраться пожалуйста:
запускаю на исторических данных, значения переменным macd1,2, lowprice, highprice присваиваются, а условие выполняться не хочет, всю голову сломал не могу понять куда копать... (((
переменные все double ?
Продублирую вопрос-Подскажите пожалуйста-без dll данная галочка снимается?
Продублирую вопрос-Подскажите пожалуйста-без dll данная галочка снимается?
Нет
В тестере OnChartEvent() не работает.
Спасибо.
переменные все double ?
Да все double, компилируется без ошибок.
Во-первых, заметьте, что используете данные нулевого бара. Эти данные - непостоянные (на одном тике - одни, на следующем - другие).
Во-вторых, как проверяли, что условие не выполняется?
нужно использовать iHigh, iLow вместо High, Low
Во-первых, заметьте, что используете данные нулевого бара. Эти данные - непостоянные (на одном тике - одни, на следующем - другие).
Во-вторых, как проверяли, что условие не выполняется?
1. Да, в коде случай для нулевого бара, сейчас нет возможности проверить какой случай тестировал, сегодня вечером проверю.
2. Проверял, выводом комента в график со значениями величин, macd, High и Low имеют значения, а min(max)price не получают соответствующие значения.
нужно использовать iHigh, iLow вместо High, Low
Спасибо проверю вечером, только не понятно почему от Highprice по функции High получает значение, а min и max price так и остаются нулевыми?
Полный бардак и непонимание того, что делаете...
//--- И далее вообще не понятно к чему у вас фигурные скобки - они висят в пустоте, а это составной оператор, который должен после условия идти. после каждого if стоит всегда открывать фигурную скобку?или чем чревато мое расположение фигурных скобок?