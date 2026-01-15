Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 505

ArturR:

Всем привет!

Пол ночи просидел не могу понять почему не выполняется простое условие, помогите разобраться пожалуйста:

запускаю на исторических данных, значения переменным macd1,2, lowprice, highprice присваиваются, а условие выполняться не хочет, всю голову сломал не могу понять куда копать... (((

      macd1 
      macd2 
      highprice1 
      highprice2
      lowprice1
      lowprice2

переменные все double ?

Продублирую вопрос-Подскажите пожалуйста-без dll данная галочка снимается?


 
Nikolay Gaylis:

Продублирую вопрос-Подскажите пожалуйста-без dll данная галочка снимается?


Нет

 
Alexey Viktorov:
В тестере OnChartEvent() не работает.

Спасибо.

 
Nikolay Gaylis:

переменные все double ?

Да все double, компилируется без ошибок.

 
ArturR:

Во-первых, заметьте, что используете данные нулевого бара. Эти данные - непостоянные (на одном тике - одни, на следующем - другие). 

Во-вторых, как проверяли, что условие не выполняется?

 
ArturR:

нужно использовать iHigh, iLow  вместо High, Low 

 
Ihor Herasko:

Во-первых, заметьте, что используете данные нулевого бара. Эти данные - непостоянные (на одном тике - одни, на следующем - другие). 

Во-вторых, как проверяли, что условие не выполняется?

1. Да, в коде случай для нулевого бара, сейчас нет возможности проверить какой случай тестировал, сегодня вечером проверю.

2. Проверял, выводом комента в график со значениями величин, macd, High и Low имеют значения, а min(max)price не получают соответствующие значения.

 
Taras Slobodyanik:

нужно использовать iHigh, iLow  вместо High, Low 

Спасибо проверю вечером, только не понятно почему от Highprice по функции High получает значение, а min и max price так и остаются нулевыми?

 
Artyom Trishkin:

Полный бардак и непонимание того, что делаете...

//--- И далее вообще не понятно к чему у вас фигурные скобки - они висят в пустоте, а это составной оператор, который должен после условия идти.
после каждого if стоит всегда открывать фигурную скобку?или чем чревато мое расположение фигурных скобок?
