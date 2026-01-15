Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1013
Как контролировать отложенные ордера в MQL5?
Проблема в том что в нужных мне функциях пишут: "Не следует путать между собой позиции и действующие отложенные ордера"
А как тогда получать информацию об этих самых отложенных ордерах?
Нужно просто считать отложенные ордера. Например эта функция только для отложенных Stop ордеров:
Спасибо большое!
Просто я смотрел пример и там всё через Position...
Вот пример, который компилируется:
Вся разница в том, что в mql4 функция OrdersTotal() возвращает общее количество рыночных и отложенных ордеров. А в mql5 возвращает количество только отложенных ордеров. А для получения количества позиций, в терминологии mql4 рыночных ордеров, есть функция PositionsTotal()
На форуме темы не встречал, но посмотрев несколько инструкций, считаю эту более понятной. Попробовал, получилось, но применять, пока не вижу необходимости. Хотя думаю что объединить историю со всех терминалов в одну папку было-бы неплохо.
Прочитал статью по ссылке. Это гениально. И это супер решение, для тех у кого много терминалов. Теперь может быть одна папка mql4 для разных терминалов, без необходимости постоянно копировать файлы туда/сюда.
спасибо вам большое!!!
Да не меня надо благодарить. Я обратил внимание на сообщения Сергея Таболина и сопоставил некоторые слова в них с желанием Seric29, ну и сам посмотрел что это такое.
Здравствуйте.
Помогите пожалуйста разобраться с кодом.
Пытался выложить в маркет сетку , а они на меня начали ругаться: 2016.04.01 00:02:00 1111111113241135454356146 EURUSD,H1: invalid lots amount for FreeMarginCheck function
во вложении файл советника.
Заранее спасибо.
там-же написано : invalid lots amount
не проверяются аргументы советника и не нормируется объём лота.
PS - ну не кладите вы всё подряд в маркет, тем паче вещь которой сами не пользуетесь. Нужен рейтинг, пополняйте лучше codobase
В общем ребята провёл я эксперимент хотел на видео снять но у меня нет камеры, а телефон у меня старинный который ещё при царе горохе был. Значит создал я эксперта я назвал его 111.mq4
вот его прмитивный код
, далее я создал библиотеку я назвал её 111б.mq4 с примитивным кодом
. Внутри библиотеки я объявил массив типа string но как оказалось в последствии разработчики не предусмотрели возможности экспорта и импорта массивов и переменных. Получается нет возможности получить глобальный массив который бы помнил информацию. Ну да ладно я пошёл другим путём. Я создал функцию Funi(). Далее я создал жёсткие ссылки по ключу H терминалы у меня установлены вот так
оригиналы файлов у меня находятся в Forex4you а ссылки в Forex4you1 далее я бросил роботы оригинал и ссылку на график, первые расчёты были получены но когда пошли тики только оригинал Forex4you обновил информацию и массив st_mas увеличился в размере, а когда шли тики на Forex4you1 ничего не происходило взаимодействие только возможно тогда когда файлу вручную попадает на график. Тогда я пошёл другим путём. Я сделал эксперта с названием 333.mq4 и установил его в МТ4 Forex4you1 в него я подключил библиотеку 111б.mq4 и бросил программу на график. Робот 333.mq4 смог подключиться к ссылке библиотеке и это дело начало работать онлайн но как оказалось в последствии библиотека это прообраз и объявленный в ней массив на глобальном уровне работает в пределах одного графика
На примере видно что несмотря на то что робот подключен к библиотеке с глобальным массивом то этот массив работает как прообраз и обеспечить взаимодействие всё равно не удастся нужно создать общие переменные которые будут доступны со всех сторон. Кто знает возможен ли экспорт массивов и переменных. Я думаю ещё второй вариант решить эту задачу с помощью записи информации в файл, т.к. файл не будет прообразом и будет прочитан с обеих сторон и тем самым терминалы и роботы смогут друг с другом взаимодействовать. Кто умеет работать с файлами проверте эту теорию т.к. у меня нет пока такого опыта.
Ребята кто знает можно ли экспортировать массивы и переменные?