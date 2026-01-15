Любые вопросы новичков по MQL4 и MQL5, помощь и обсуждение по алгоритмам и кодам - страница 1868
А почему вы сами не догадались? И подсказали бы пользователю vladeimirami как всё делать. Ведь всё же есть в документации:
https://www.mql5.com/ru/docs/event_handlers/onchartevent
Расширяем список констант до требуемых:
Где взять значения для консттант:. Гуглим "Коды клавиш C++" (как я уже говорил). И обрабатываем:
Вместо строки с Print вставляем функцию добавления значения в массив, в зависимости от нажатой клавиши. Что сложного?
Тут будет сложность, если в массив нужно вписать число, а не код нажатой клавиши. Например 123. Здесь заполнятся три ячейки массива - в каждой будут значения 1, 2 и 3, а не одна со значением 123.
Значит, нужно делать раздельно считывание клавиш и раздельно окончание их считывания. Другими словами - дать понять программе, что начат ввод числа, и дать ей понять, что он закончен и можно записывать введённое число в массив.
Ты хоть читай на что отвечаешь
А.. ну ладно. Значит перепутал. Мне приходится много писать. Поэтому мог ошибиться.
Но у меня создаётся впечатление, что это ты не знаешь что и как делать... Мог бы и vladeimirami помочь.
Если массив uchar то можно воспользоваться StringToCharArray. Или создать свою функцию, которая добавляла бы числа в каждую ячейку из строки. Как раз длину строки можно легко получить и пройтись по ней с помощью цикла.
Твой бессмысленный троллинг здесь явно лишний. А те ответы, которые не троллинг, либо не верные, либо вообще вранье.
Все твои ответы за последние страницы или дезинформируют, или бред, вранье и троллинг, я не понимаю зачем ты их пишешь, ели только не счетчик сообщений накручиваешь, в них пользы ноль, только вред.
Ок. Мои ответы не читай. Читай другие.
Алексей, ну как бы не на столько я глуп. Прошу прощения, я так тоже могу заполнить массив. Мне бы с клавиатуры его заполнить. Вот над этим и ломаю голову.
К сожалению на форуме встречаются всякие. Я же не знаю ваших способностей, без обид…
И такой ещё вопрос, вы имеете ввиду ввод через форму ввода? Типа InputLable или как-то так называется?
Первое что приходит в голову, это создать OBJ_EDIT и по событию CHARTEVENT_OBJECT_ENDEDIT в OnChartEvent() заполнять. После ввода какого-то символа объект удалить. Всё массив заполнен.
