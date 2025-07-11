Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 881
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
а у тебя появился? подскажешь может?
abstract гифка на GIFER
сначала делаем так, чтобы профит не зависел от движения цены
крепко думаем о том, как из этого получить искомое
увы, я закончил поиски грааля
---
©️ new-rena
abstract гифка на GIFER
сначала делаем так, чтобы профит не зависел от движения цены
крепко думаем о том, как из этого получить искомое
увы, я закончил поиски грааля
---
©️ new-rena
Как сделать так чтобы Профит не зависел от движения цены?
Продавайте продукты на маркете, подписки на сигналы.
Ну наконец-то! - упомянули Самаэля, Ангела Смерти, Архонта-Апостата, архетип владыхи хаоса в гностицизме и Лилит, и теперь если коснуться Urgrund и Неназываемое ⬤ - тогда и будет настоящий баблокос, который по определению состоит в устойчивой трансформации хаотических колебаний в предстазуемую кривую (как правило монотонную почти неубывающую функцию) - слава же черным пророкам баблокоса, хранящим чудовищную неописуемую тайну запредельного, свертка-развертка, математическими ловушками, извлечения квазиустойчивого распределения из стохастики, про которое конечно же говорить запрещено, потому что █████████████████ йааа! йаааааа!
👁️
🔺
истинно говорю вам - налетит земля на небесну ось. Вот уж и второе явление дримера грянуло. Грядут последние дни
тогда и будет настоящий баблокос, который по определению состоит в устойчивой трансформации хаотических колебаний в предстазуемую кривую (как правило монотонную почти неубывающую функцию)
Господа - алло? :-)
Столько текста и ни одного Грааля...
В коде - хоть бы со скрижалей кто написал стартовый.... :-)
Найду тут картинки - выложу для понимания....
как эту кривулину угнать вверх? кроме игр лотами? есть варики.....?????
https://www.mql5.com/ru/forum/140716/page643#comment_19639966
2. Что происходит в полночь на СМЕ? :-)
и еще две скрижалины...
https://www.mql5.com/ru/forum/140716/page634#comment_18247515
https://www.mql5.com/ru/forum/140716/page634#comment_18247515
вот
3 -я скрижаль... :-)
https://www.mql5.com/ru/forum/140716/page626#comment_18220018
а вот и первая скрижаль:
https://www.mql5.com/ru/forum/140716/page623#comment_18217528
Вот забавно: дримера в треде не было, а посты дримера живут... 😄
истинно говорю вам - налетит земля на небесну ось. Вот уж и второе явление дримера грянуло. Грядут последние дни
Да, всё верно, грядут последние дни, буквально как перед падением Рима или Константинополя. 👑
Не хватает только кометы. ☄️
https://www.profinance.ru/news2/2023/11/01/cajv-chem-obernetsya-tretya-mirovaya-vojna-dlya-investorov.html
Инвесторы до последнего момента не верят, а потом начинается настоящий ад, вот и сейчас имеем гипероптимизм в стиле Irrational Exuberance 2.0, а впереди ужасающая волатильность, в том числе в криптосекторе и AI, что способно создать кризис похуже чем dotcom bubble, после большого спайка могут быть годы тлена, скорость сгорания капиталов будет огромной, инвесторы будут выходить в окна, не говоря уже о глобальных проблемах, фрагментация мировой экономики, это тоже серьезный и ужасный источник неопределенности, особенно учитывая сложную ситуацию по ключевым и стратегическим материалам, крайне невыгодное распределение редкоземельных металлов, общее напряжение настроений, удорожание поставок вследствие ломки логистики и рост долговой нагрузки, и при этом Град-на-Холме не может принять никаких четких решений, погрязли в левачестве, утрачены подлинные ценности капитализма, размывание идентичности, эрозия inherent superiority, тускнеет маяк надежды для всего мира, подорвана концепция Manifest Destiny / Secret Destiny, подступают уже полчища Гога и Магога, орды скифов бесчинствуют, нужен новый Рузвельт с Новым Курсом и новый Трумэн с Доктриной Трумэна, а их нет, поэтому живем как в последние годы перед падением Рима, или как в осаде перед падением Константинополя, и скифы совсем берега потеряли, и сарацины тоже, где же новый Карл Великий, чтобы их изгнать обратно в дикие пустоши, где же новый Тевтонский Орден чтобы усмирить Рутению-Кривию, где же новый Цезарь чтобы наказать буйных варваров, капитализм в опасности, остается лишь надеяться, что Джордж Фридман каким-то чудом окажется прав, а пока придется сидеть в золоте и в ультраконсервативных бондах, голодать, побираться жить с бомжами под эстакадой, питаться раменами из супермаркетов или даже ловить сверчков в траве, ведь под хитиновым покровом там белок, вполне съедобно.
Ну или инвестировать в местного пророка, у него фиолетовая линия в подвале стабильно вверх идет, просадки настолько малые, что меньше одного пикселя на экране, выглядит очень надежно, стабильно, надо инвестировать.
Есть еще вариант отправиться в новый фронтир, для этого нам потребуется Арабелла 2.0 и Мейфлауэр IV, а также стэк технологий, который позволит нам создать космическую колонию или переместиться в иные измерения вглубь квантового мира.
Тайный орден философов с горестью констатирует, созерцая гибель этого мира: Всё тлен!
Но даже перед концом света, адепты Баблокоса не сдаются и продолжают, как видим, свои благородные алхимические штудии. 🔬
С удивлением обнаружено, что здесь была тема-дубликат https://www.mql5.com/ru/forum/141349 в которой была высказана противоречивая еретическая идея, не получившая развития, впрочем вряд ли её кто-то проверял, слишком уж дико. 🤪
Ранее, в предыдущих сериях Баблокоса, адепты контртрендовой торговли, конфиденты-хранители всем известного тайного знания, торговали на откатах, наращивая объем усреднением с краев доверительных интервалов, и они были глубоко разочарованы в 2022 году, теперь это потеряло всякий смысл, просто посмотрите на график USDJPY, какое движение начинается с января и продолжаются устойчивые заскоки аж до октября, несложно посчитать-оценить, что даже если ультраконсервативно аккуратно входить по границе кокона малыми объемами мы не получим никакого удовольствия и профита не дождемся, тем более там несколько волн подряд, в связи с этим пессимисты объявили эпоху смерти контртрендовых стратегий и посыпались пеплом. 🪦
Да и дело ведь не в том, что попался участок с тренд-персистентностью, такое и раньше было, а в том что не обнаружилось откатов достаточной глубины и частоты, чтобы перекрыть просадочную серию, да и байесовская серия получается слишком длинная, впрочем все критики-наблюдатели и так знали заранее, что это токсичный вид торговли. ☣️
Добавлю, для строгости рассуждений, что этот вывод не относится к синтетикам. 🤖
Однако, серийность исходов (например трейдов как теме-дубликате 2012 года) еще хуже, потому что серии неустойчивы чем при ожидании откатов, будем придерживаться этого мнения до тех пор, пока кто-либо не продемонстрирует обратное (значимые корреляции между исходами соседних сделок) таким образом, гипотеза Баблокоса, который с самого начала оперировал понятийным аппаратом на основе серийности и комбинаторики, неравномерности риска, оказался совсем непрактичным, да и сами адепты Баблокоса давно концептуально осудили этот подход, фрейминг, майндсет как ошибочный. ❌
Всё-таки важно иметь равномерное распределение риска по времени и сделкам, чтобы спать спокойно, и не просыпаться с дикими криками по ночам. 😱
Хотя, кто знает, может быть стресс, наоборот, помогает некоторым трейдерам, например: был поставлен эксперимент, был выбран трейдер с подходящими психологическими качествами, тревожностью и легкими расстройствами, над ним постоянно издевались в течение торгового периода, доводили до стресса, пугали, будили SMS по ночам, заказывали на его адрес шкафы с доставкой, также практика включала регулярные поставки: текилу с горчицей, ром с перцем, молоко с пепси (этот напиток называется pilk) а также в этот список входили: лопаты и вилы, электрошокеры и даже фаллоимитаторы гигантских размеров, и еще в течение всего периода практиковались суггестивные нарративы о том, что всё тлен, ничего не получится, надежды нет, но вот в итоге трейдер не слил, и что самое важное, сумел вовремя уловить перемену "фазы" и приостановить торговлю, закрыв текущий месяц с ROI +30% (по кэш-операциям ввода-вывода и остатка) а торговая система предусматривала обучение нейросети по паттернам, и нейросетью был сам трейдер, живая нейросеть, но неизвестно, хватит ли у него способностей выдержать это дальше и не отъехать в Тихий Дом, потому что впереди еще коктейль Джонни Сильверхенд, а также коктейль Полураспад. 🤯
https://www.youtube.com/shorts/H01B1hEuZp8
Еще одна история в этой серии дайджеста Баблокоса будет про того, кто был учеником Джокера, всегда убегал из Секты, а потом и вовсе проклял Баблокос, осознав тлен, и что разброс вероятностей слишком велик для него, и вот он вступил в течение крипто-анархистов, принял либертарианские идеалы, и обнаружил возможность условно-стабильного профита за счет размещения ликвидности в AMM пулах в DEX, суть такова, что выбирая интервал размещения можно получать комиссию от других трейдеров, но только когда цена колеблется внутри этого диапазона, а вне диапазона получается курсовая разница, которая будет либо положительной либо отрицательной (внезапно, кто бы мог подумать!) и в положительном случаем имеем рост активов, а в отрицательном случае имеем необходимость усреднения либо перезаклад/кредит для открытия нового диапазона, и к большому сожалению, обнаружилось проклятие Баблокоса даже здесь, например, волатильность эфира за последние месяцы составила 30-40%, а доходность от размещения ликвидности в пуле в районе нескольких процентов годовых, впрочем, некоторым счастливчикам удавалось получать намного большие проценты, это зависит от того насколько удачно будет выбран диапазон, но долгоживущие счета обычно не показывают высокую доходность, потому что цены уходят out of range, судя по статистике revert.finance, и приходится просто сидеть с замороженными средствами, хорошо если сейчас крипта растет, а что если нет? - вот иронично, что проклятие Баблокоса проявило себя: в попытке уйти от задачи предсказания рынка, конфидент столкнулся внезапно с необходимостью предсказания рынка, хотя и в другой постановке. 🙃
Более подробно и с формулами (много формул! много!) можно почитать блог Гийома Ламберта, в частности, задача предсказания оптимального диапазона: и там конечно же тоже закономерность квадратного корня из времени и коконы присутствуют, само собой. 🐱
https://lambert-guillaume.medium.com/ и в частности https://lambert-guillaume.medium.com/a-guide-for-choosing-optimal-uniswap-v3-lp-positions-part-1-842b470d2261
Замечательный диалог состоялся недавно в среде тайных участников (разумеется называть их нельзя потому что они тайные) но интересны сами защищаемые позиции:
1. невозможно представить, чтобы сложные многопараметрические закономерности существовали на рынке, и любая модель с большим числом параметров просто подгоняется под текущий рынок.
2. невозможно представить, чтобы простые закономерности были устойчивы, так как это против природы рынка и гипотезы рыночной эффективности, и для выявления подлинных закономерностей нужен мат аппарат не ниже стохастических интегралов.
Продолжение диалога не состоялось, по причине концептуальных философских разночтений и опасности перехода к острой позиционной полемике, как многие знают, философы и методологи могут быть весьма радикальны и агрессивны, как например в эпизоде Кочерга Витгенштейна, продолжая аналогию в этом ключе можно было бы покритиковать сторонников неопозитивизма в современном граалестроении, и задавать принципиально неудобные вопросы, например: Познаваем ли Грааль при помощи эмпирических наблюдений или же сначала должна быть предметная теоретическая модель Грааля? Делается ли оптимизация только для очистки совести или допустима оптимизация как разведочный анализ? Должен ли быть Грааль получен индуктивно или дедуктивно? Существует ли потенциальный и актуальный Грааль как аналоги потенциальной и актуальной бесконечности? 🏆
Понятно, что в основном всех интересует, чтобы выбранный оптимум оставался оптимальным в будущем, и понятно что крайне редко или, лучше сказать, почти наверное никогда не будет вечного статичного оптимума, и граалистов интересует возможность нахождения связи между текущим и будущим оптимумом, в частности, если имеется пара торговых систем: трендовая и симметричная контртрендовая, и портфелем является набор весов {W1,W2} что фактически можно свести к одному числу, учитывая что W1=1-W2, даже в этом простейшем случае не так-то просто сказать существует ли объективно устойчивая лаговая корреляция между роллфорвардными тестами, ну то есть понятно что число можно посчитать, но нельзя сказать, имеет ли это число какой-то смысл или просто случайное, и какая вообще должна быть форма этой взаимосвязи. 🔮
В караване историй Баблокоса есть еще некоторые замечательные истории, связанные с неравномерностью средней волатильности в разные дни недели, в том числе и для крипто токенов, к сожалению, сейчас еще не вышел срок давности, чтобы их можно было здесь описать, а правила Секты прямо запрещают публиковать любую информацию о текущих незакрытых историях, поэтому нужно подождать, но скорее всего история этого мира закончится раньше. ☢️