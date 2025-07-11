Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 819

Sergey Gridnev #:
Чё ты путаешься? Просто, никуда не смотри! 
;)

а вот это неожиданное решение! :)))

 
Это ТРИЗ называется. Тут один приверженец по палатам ходит, про неё рассказывает.
😁
Sergey Gridnev #:
Это ТРИЗ называется. Тут один приверженец по палатам ходит, про неё рассказывает.
😁

ну по палатам таки ходить легче, чем профит генерить на рынке - вот и ходють :)

Alexandr Krivoshey #:
Давайте забабахаем новое соревнование с настоящим экстремальным видом спорта:

!!!(Гулять так гулять)!!!
Условия соревнования: побить рекорд этой ветки увеличить депозит в 100 раз за 1 месяц на реальном счете?! 
И чтобы с нулевой просадкой по балансу!...

P.S.: Вот я провокатор ;)

но вообще-то можно подумать над этим, правда условия явно придётся корректировать

я вот, к примеру, не хочу мониторить счёт здесь, а на мухе пожалуйста - там хоть сделки можно скрыть, ну должна же быть интрига :))

над "в 100 раз за месяц" надо тоже подумать, ибо это с какими рисками надо шпарить, чтоб за месяц усотнериться?!

ну и над прочими моментами надо покумекать, время есть как бы

 
Уже загрузка счета 50%  <%)

Alexandr Krivoshey #:

Уже загрузка счета 50%  <%)

Оно и не мудрено для синта, ведь в нем хеджевая составляющая не маленькая скорее всего.

Верни сигнал, корвалол без дела остался 😆

 
На пол часа открою. пару часов назад только хедж закончился набираться...
У меня еще щадящий режим. У Неколы 50% просадка летала...

Брокер спредом комиссию такие объемы сжирает, караул просто
И обрати внимание на направление движения эквити и баланса. ( то о чем я твердил МетаКвоту много раз - !!!баланс не показатель!!! )
После отпускания хеджа наволю, они движутся в противоположные стороны.
Alexandr Krivoshey #:

У Неколы 50% просадка летала...

ну так она и долеталась, что он слил в итоге всё нажитое непосильным трудом, но правда сказал, что ему просто было некогда и оно само слилось - ну такая себе отмазка, на любителя..

Брокер спредом комиссию такие объемы сжирает, караул просто

оно и не удивительно ведь

--- 

на есн на днях такую шпильку увидел - удивился, сравнил с дарвинексом - там норм всё, в пределах, так что так что

 
А с такими рисками это не удивительно. 

Я поэтому только с хеджированием на такие "дискотеки" хожу, даже на неттинге )))
А "Баланс" как показатель, всетаки надо выкинуть в мусорку!...
а я сегодня выспался, поторговал чутка


и с чуйством выполненного долга буду опять спать ночью спокойно с закрытыми позициями ;)

