Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 819
Чё ты путаешься? Просто, никуда не смотри!
а вот это неожиданное решение! :)))
Это ТРИЗ называется. Тут один приверженец по палатам ходит, про неё рассказывает.
ну по палатам таки ходить легче, чем профит генерить на рынке - вот и ходють :)
Давайте забабахаем новое соревнование с настоящим экстремальным видом спорта:
!!!(Гулять так гулять)!!!
Условия соревнования: побить рекорд этой ветки увеличить депозит в 100 раз за 1 месяц на реальном счете?!
И чтобы с нулевой просадкой по балансу!...
P.S.: Вот я провокатор ;)
но вообще-то можно подумать над этим, правда условия явно придётся корректировать
я вот, к примеру, не хочу мониторить счёт здесь, а на мухе пожалуйста - там хоть сделки можно скрыть, ну должна же быть интрига :))
над "в 100 раз за месяц" надо тоже подумать, ибо это с какими рисками надо шпарить, чтоб за месяц усотнериться?!
ну и над прочими моментами надо покумекать, время есть как бы
Уже загрузка счета 50% <%)
Оно и не мудрено для синта, ведь в нем хеджевая составляющая не маленькая скорее всего.
Верни сигнал, корвалол без дела остался 😆
На пол часа открою. пару часов назад только хедж закончился набираться...Брокер спредом комиссию такие объемы сжирает, караул просто
У меня еще щадящий режим. У Неколы 50% просадка летала...
И обрати внимание на направление движения эквити и баланса. ( то о чем я твердил МетаКвоту много раз - !!!баланс не показатель!!! )
После отпускания хеджа наволю, они движутся в противоположные стороны.
ну так она и долеталась, что он слил в итоге всё нажитое непосильным трудом, но правда сказал, что ему просто было некогда и оно само слилось - ну такая себе отмазка, на любителя..
оно и не удивительно ведь
---
на есн на днях такую шпильку увидел - удивился, сравнил с дарвинексом - там норм всё, в пределах, так что так что
А с такими рисками это не удивительно.Я поэтому только с хеджированием на такие "дискотеки" хожу, даже на неттинге )))
А "Баланс" как показатель, всетаки надо выкинуть в мусорку!...
а я сегодня выспался, поторговал чутка
и с чуйством выполненного долга буду опять спать ночью спокойно с закрытыми позициями ;)