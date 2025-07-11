Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 832
Когда-ж ты ……… провокатор, предатель…
я так понял что кто-то ходил в лес и набрал не только груздей :-)
Порвался как орк😃
Всё равно так будет так как мы, иллюминаты, решим!
Проваливайтесь в болото, орки, не уважающие Космический Логос!😉
Насчёт Чертогов Безвременья не уверен, но грядущие пертурбации неизбежны в любом случае. Основная причина оных - неизбежное приближение к точке максимума количества людей. Демографический переход очевидно станет повсеместным и неизбежно приведёт к стабилизации количества населения и, возможно, даже к последующей депопуляции. Это обязательно скажется на всех глобальных экономических механизмах, которые так или иначе были заточены на постоянный прирост населения (и его благосостояния).
Скорее всего, непрерывный рост будет вызывать сильные неудобства хотя бы с точки зрения планетарной экологии.
ООН прогнозирует замедление роста, 8,5 млрд человек к 2030 году, 9,7 млрд к 2050 году и 11,2 млрд к 2100 году.
Р180(ИЛЮМИНАТЫ)=ЫТ+АНИ+!!!МОЛИ!!! (=НОЛИ=ОБНУЛёНЫШИ )!!!
ВСЯ ЗЕМЛЯ В ИЛЮМИ+НА+ТОРЕ (Еврейской! )....
Позже, спустя годы, биографы почтенного Джокера будут отмечать своеобразный нрав и специфический нон-конформистский дух высказываний светлейшего пророка😉
Ну кто-то же должен вам врезать Молотом Тора (=Мьёльниром ) по чердаку чтобы вы прозрели, а то вы совсем = ДИКСИ(=DICK+SEE )= Хуй чего видите + Р180(ДИК+СИ)=ИС+КИД(=Как+Дети! )
а пока (не исключено) дух высказываний могут изучать совсем другие люди, в связи с чем совершенно непонятно зачем это всё светлейшему пророку нужно
Пророк изрекает пророчества, очевидно же, с помощью графических и текстовых метафор, а также с помощью своей изощренной эзотерической нумерологии, и в древности многие так делали, например еврейская гематрия и темура.
Наверняка он выкладывает истинное описание Грааля, но зашифровывает, так чтобы непосвященные не смогли понять.
Нужно всю эту абракадабру загрузить в модель символьной регрессии и брутфорсить на MQL VPS, пока не получится истинный Грааль.
Так очевидно же что стабилизация численности людей прибьёт большую часть нынешних граалей. Будет что-то вроде того, что произошло в Японии в начале 90-х, но только в масштабах всего мира и потому совершенно непреодолимо. Возможно, как-то поможет освоение Марса, но сильно сомневаюсь.