Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 823
я в крипту ушёл, только через так можно спокойно проводить платежи
ну тебе да - только глиняными табличками теперь рассчитываться :)
Разумно, про крипту...
Пойду за глиной и стилусом😊
А вообще в такие времена когда всё тлен, упадок, деструкция, глубокая рецессия, и на заводе не поработать самое время устроить свою секту😀
так ты ж симку не хочешь покупать?!
Сегодня приснился сон что масоны меня чуть ли не преследовали думаю неспроста😀 а вообще иногда закрадывается мысль что многие сильно недооценили риски...
никогда такого не было и вот снова :)
например?
Хорошо что масоны, а не чекисты хоть, а то было бы совсем плохо...
В глобальном плане, что нет сегодня финансовых убежищ, по настоящему заслуживающих доверия.
А еще мы все умрём😊 (но это неточно)
Странно что масоны, должны быть жыдомасоны 😆
Это и есть те самые талебовские чёрные лебеди - риски которые в принципе нельзя предусмотреть.
а я уже подумал было, что хорошо, что это лишь сон, а оно вон как обернулось.. :))
диверсификация спасёт отца русской демократии, ну хотя бы частично, ну хоть как-нибудь
это как раз точно, 146% - но с датами полнейшая неизвестность, может завтра, а может через пару десятков лет - тут уж пути неисповедимы и сугубо индивидуальны, но точно умрём
То как они смотрели немигающими взглядами, можно было предположить что это были вообще масоны-рептилоиды.🐉🦕🦖
Чисто теоретически можно было бы сравнивать черных лебедей по исторически сопоставимым примерам (историческое моделирование VAR с корнем из времени) но как всегда есть шанс что новый лебедь будет глубже, а provisioning под такие риски будут напрочь уничтожать профит, в этот момент должны прибежать хихикающие и контуженные лжепророки, хвастающие про стопятьсот процентов без риска, но профессионалы знают что почти всегда любая мера риска почти всегда превышает среднюю доходность.
По EM-рынкам прогнозы отрицательные, золотой миллиард капитализма тоже просел в последнее время, пора жаловаться в галактическое правительство, сколько можно это терпеть, а если в Северной Евразии начинают заменять SAP на 1C, то только по одному этому примеру можно понять насколько всё безнадежно деградировало, хотя бы дивиденды платят и то хорошо, а дальше что, ох, чувствую бомжами все станем, хотя есть мнение что на 26 сентября была инфа ~90% вероятности дна кокона по основным индексам, но наверняка и это не учитывало самый худший сценарий.
