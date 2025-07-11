Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 823

Новый комментарий
 
Oleksandr Volotko #:

я в крипту ушёл, только через так можно спокойно проводить платежи

ну тебе да - только глиняными табличками теперь рассчитываться :)

Разумно, про крипту...

Пойду за глиной и стилусом😊

 

А вообще в такие времена когда всё тлен, упадок, деструкция, глубокая рецессия, и на заводе не поработать самое время устроить свою секту😀

[Удален]  
transcendreamer #:

А вообще в такие времена когда всё тлен, упадок, деструкция, глубокая рецессия, и на заводе не поработать самое время устроить свою секту😀

так ты ж симку не хочешь покупать?!

 
Oleksandr Volotko #:

так ты ж симку не хочешь покупать?!

Сегодня приснился сон что масоны меня чуть ли не преследовали думаю неспроста😀 а вообще иногда закрадывается мысль что многие сильно недооценили риски...

[Удален]  
transcendreamer #:

Сегодня приснился сон что масоны меня чуть ли не преследовали думаю неспроста😀

никогда такого не было и вот снова :)

а вообще иногда закрадывается мысль что многие сильно недооценили риски...

например?

 
Oleksandr Volotko #:

никогда такого не было и вот снова :)

Хорошо что масоны, а не чекисты хоть, а то было бы совсем плохо...


например?

В глобальном плане, что нет сегодня финансовых убежищ, по настоящему заслуживающих доверия.

А еще мы все умрём😊 (но это неточно)

 
transcendreamer #:

Сегодня приснился сон что масоны меня чуть ли не преследовали думаю неспроста😀

Странно что масоны, должны быть жыдомасоны 😆

transcendreamer #:

а вообще иногда закрадывается мысль что многие сильно недооценили риски...

Это и есть те самые талебовские чёрные лебеди - риски которые в принципе нельзя предусмотреть.

[Удален]  
transcendreamer #:

Хорошо что масоны, а не чекисты хоть, а то было бы совсем плохо...

а я уже подумал было, что хорошо, что это лишь сон, а оно вон как обернулось.. :))

В глобальном плане, что нет сегодня финансовых убежищ, по настоящему заслуживающих доверия.

диверсификация спасёт отца русской демократии, ну хотя бы частично, ну хоть как-нибудь

А еще мы все умрём😊 (но это неточно)

это как раз точно, 146% - но с датами полнейшая неизвестность, может завтра, а может через пару десятков лет - тут уж пути неисповедимы и сугубо индивидуальны, но точно умрём

 
Aleksey Nikolayev #:

Странно что масоны, должны быть жыдомасоны 😆

Это и есть те самые талебовские чёрные лебеди - риски которые в принципе нельзя предусмотреть.

То как они смотрели немигающими взглядами, можно было предположить что это были вообще масоны-рептилоиды.🐉🦕🦖

Чисто теоретически можно было бы сравнивать черных лебедей по исторически сопоставимым примерам (историческое моделирование VAR с корнем из времени) но как всегда есть шанс что новый лебедь будет глубже, а provisioning под такие риски будут напрочь уничтожать профит, в этот момент должны прибежать хихикающие и контуженные лжепророки, хвастающие про стопятьсот процентов без риска, но профессионалы знают что почти всегда любая мера риска почти всегда превышает среднюю доходность.

По EM-рынкам прогнозы отрицательные, золотой миллиард капитализма тоже просел в последнее время, пора жаловаться в галактическое правительство, сколько можно это терпеть, а если в Северной Евразии начинают заменять SAP на 1C, то только по одному этому примеру можно понять насколько всё безнадежно деградировало, хотя бы дивиденды платят и то хорошо, а дальше что, ох, чувствую бомжами все станем, хотя есть мнение что на 26 сентября была инфа ~90% вероятности дна кокона по основным индексам, но наверняка и это не учитывало самый худший сценарий.

 
Oleksandr Volotko #:

а я уже подумал было, что хорошо, что это лишь сон, а оно вон как обернулось.. :))

диверсификация спасёт отца русской демократии, ну хотя бы частично, ну хоть как-нибудь

это как раз точно, 146% - но с датами полнейшая неизвестность, может завтра, а может через пару десятков лет - тут уж пути неисповедимы и сугубо индивидуальны, но точно умрём

Для тех у кого есть ДУША ( верит в ДУХ=DUHAN ), смерти не существует!...
Вот для тех у кого её нет (=нет совести ), => Р180( DUHAN )= NAHU(й)... 8DDD



1...816817818819820821822823824825826827828829830...885
Новый комментарий