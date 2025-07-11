Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 833
Пророк изрекает пророчества, очевидно же, с помощью графических и текстовых метафор, а также с помощью своей изощренной эзотерической нумерологии, и в древности многие так делали, например еврейская гематрия и темура.
Наверняка он выкладывает истинное описание Грааля, но зашифровывает, так чтобы непосвященные не смогли понять.
Нужно всю эту абракадабру загрузить в модель символьной регрессии и брутфорсить на MQL VPS, пока не получится истинный Грааль.
Например тут изображено одно и то же:
В руках у статуи свободыСША = САТАНЫ нет никакого оружия, там только ФОНАРь и КНИГИ(=ЗНАНИЯ)
И в руках его - ШЕСТ = !!!ШЕСТЬ!!! = !!!666!!!
Р180(USA)=ASU = АСУ = (Автоматизированные системы управления), кст моя специальность :)
Так очевидно же что стабилизация численности людей прибьёт большую часть нынешних граалей. Будет что-то вроде того, что произошло в Японии в начале 90-х, но только в масштабах всего мира и потому совершенно непреодолимо. Возможно, как-то поможет освоение Марса, но сильно сомневаюсь.
Интересная мысль, надо будет посмотреть есть ли корреляции между динамикой населения и биржевыми индексами😉
Кредитный цикл вроде бы не должен так сильно зависеть.
Порвался как орк😃
Всё равно так будет так как мы, иллюминаты, решим!
Проваливайтесь в болото, орки, не уважающие Космический Логос!😉
У статуи свободы США(USA)
Я так и думал, давно замечено что асушники способны выдавать самые запредельно высокооктановые мозговыносящие субинфернальные фантасмагорические тропосы.😀
https://youtu.be/JP9yJruL7Ek
История Доктора Сьюза "Thidwick the Big-Hearted Moose" посвящена исследованию границ гостеприимности и обмена. Нил Рейнольдс описал это как притчу о проблемах иммиграции и государстве социального обеспечения. Эон Дж. Скоубл подробно обсуждает Тидвика как иллюстрацию идеи прав собственности и, в частности, формулировку прав собственности Джоном Локком. Скобл утверждает, что Тидвик сильно ошибается, рассматривая других животных как «гостей», и что история демонстрирует это. В более позднем эссе в том же томе Генри Криббс делает аналогичный вывод, рассматривая вопрос о том, является ли «Тидвик» случаем прав сквоттеров. По словам критика Дэвида Демпси: «Человек менее последовательный, чем Сьюз, позволил бы Тидвику быть спасенным существами, с которыми он дружит ... но логика Сьюза основана на принципе, а не на чувствах, и губящие животные получают то, что заслуживают.».
Таким образом, злоупотребление добротой будет наказано.
Да, АСУшники просто АСы найвысшего пилотажа! Единственный памятник в мире SU27 ГРУппы высшего пилотажа "Русские Витязи" как раз стоит у меня на родине 8)
А есть такая специальность?
Да. В СССР была. Самый любимый вопрос был у пацанов к девкам с этого факультета ( даже анекдот есть ):
- "Девушка вы с какого факультета?"
- Я С АСУ
- Я не спрашиваю что вы делаете или чем любите заниматься, факультет какой?!!!
Вообще смысл у этого анекдота тоже всесторонний: у всех с АСУ ( с факультета АСУ СССР ) по уровню высшего образования все "сосали" и до сих пор "сосут" во всех смыслах без исключения...
Помню на галимых лабораторных работах разбирали устройство системы управления"Пэтриотов" ( ПВО США ) и сравнивали его с показателями наших аналоговых системами управления.
Пока их цифровые просчитывали, наши аналоговые автоматы жесткой логики уделывали их по всем показателям, которые в сотни тысяч раз быстрее. исменно на таком принципе построены контуры управления всеми С300, С400, С500...