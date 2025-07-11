Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 579
Чингиз, я итак знаю как эта фишка работает и что будет дальше, и какой депозит ей нужен
Твое право.
"Робот использует эффект зависимости движения цены по времени. Рассчитывает вероятность разворота и в точке максимальной вероятности открывает и самостоятельно сопровождает сделки."
А как можно эту страту сломать? Как по ней слить проще всего?
Разворот не состоялся в рассчитанной точке, вынесло далеко и сразу. Что он делать будет? Усреднять? Закрывать сразу убыток? Или оставит просадку и будет выруливать на других инструментах до момента доливки? Какие еще варианты..? А, замок)
И Чингиз - ни один вариант не прокатит. Сольет. Если не доливать. И смотря какие суммы.. Будет точка не возврата, когда доливать уже совсем нет смысла: либо максимум по сделкам достигнут, либо сумма доливки не по карману)
Ну брать если пробои например. Или свинговать небольшим лотами. Так там и флет и свопы. Хз.
Что у тебя за робот такой, как его слить, не думал об этом?
давай дальше гадай)
там все намного интересней и проще. Мы забросили этого робота,когда нашли явление поинтересней.
Нет сударь, у вас деверсификация. А это точно приносит прибыль, примерно 60%.Это троллиг. Уместный.
я тебе говорю,что эта схема существует) я ее использовал до того,как занялся роботами.
все же просто бро. Если у тебя координально разные стратегии. То одновременно все 10 ботов не сольют. В среднем 4 из 10 сливают одновременно и то не каждый месяц. Я пользовался схемой около 2 лет. и год до этого на хайпах(просто в разные закидывал).
Если торговать одним лотом фикс постоянно, например пробои. Ты дойдешь до точки, когда надо доливать депозит. Попадешь в даунстрик тупо или твой робот) По всем стратам так. Риск если на огромный депозит мизерный и на свои, без кредита.. Ну возможно. Но это не ДЦ. Да и запереть себя в вечном инвесторе, когда никто не покупает больше - не сложно совсем. Не скинуть акции.
Надо в теме быть и знать где бабки. В тусовке надо вариться. Иначе - никак.
Есть одна особенность в боте,которая избегает волатильные участки рынка. Плюс еще особенность связанная с краткосроком/долгосроком. Шанс слива от 0.01 процента и стремится к нулю. За 10 лет участки слива появлялись 2-3 раза. Но там врятли,кто выживет. Это момент слива не тот,что ты описал. Нас этот робот не устраивает по соотношению прибыли/просадке. А в маркете - это одна из лучших работ.Поставьте себе на тестер и проверьте. Точно уж не тестерный грааль,а хороший проект.
А ну и еще,пробои забудьте. Тех анализ там не используется
Торговать надо волатильность как раз и объемы. И там где много участников с разных сторон. На движухе надо, на акциях так делают. Остальное, либо инсайд, либо удача, либо ММ оприходует.
И вообще ТА нужен тупо для поиска подходящей точки покупки акций. И чаще там пробои после сквиза как точка входа. Ну я такое усвоил только пока. Решает отчетность и т.п. Фундамент короче, а не ТА.
ТА внутри дня для акций "в игре" и это минимум, надо знать стакан и как его использовать правильно..
Есть еще опционы и прочие фишки, изучать надо.. Это не так просто же)) Там стратегии - мама не горюй. Да и те кто крут, далеко не все на коне ;)
А ты мне про бота форекс) Да брось ты.
Фундаментальный робот у нас есть) это смешная херня. Чаще всего аналитики и инсайдеры - старадают иллюзиями.
По поводу ответа на твой вопрос с волатильностью и обьемами. Это ордерная система работает лучше на откатах после трендов( на трендах в другую сторону). Точки разворота очень точные, 9 из 10 правдивые. Торгую вручную по ним. Используется такой параметр - как потенциал текущего движения, который высчитывается исходя из движения рынка.Рынок сам говорит,где точка разворота сейчас будет. И она будет либо сразу,либо через 100 пп максимум.Опять же основные движения уже прошли, ситуации с резким выстрелом в обратную сторону уже не будет. Почему не фиксируем убыток? Там ордерная система вывозит убыток. Нет там ни мартина,не усреднений,пересиживаний. Вся орденая система,как бы зациклена.
Почти грааль, но не идеальный. Слить на нем надо умудриться еще. Отказались от робота,потому что там нельзя пропорционально увеличивать риски/прибыль. Проще говоря он не сможет приносить больше 10-15 процентов в месяц,с просадкой ниже 20 процентов.
Всегда остается тот баланс. Либо ты жертвуешь прибылью,для невелирования убытков и получаешь мало сигналов. Либо ты завышаешь риски и ловишь лишние флеты и на них проседаешь.