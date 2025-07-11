Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 523

Alexander_K:

Люди добреньки!

Не дайте почить в бозе - откройте тайну Грааля! Очень сильно хочется вкусить прелестей бытия, доселе мне неведомых...

Никогда Ты не сможешь да и никто не в состоянии сказать когда именно будет откат. Цена может хоть до бесконечности идти в одну сторону.  А вот зарегистрировать резкое изменение цен Ты вполне в состоянии.
Тем более с тиками работаешь. Ищи. В тиках много чего интересного кроется. Но смотреть надо и сверху и снизу одновременно.

Загадка трейдеру: 
— Светит, но не греет?
— Маржин-колл!

Нет лучше индикатора чем сама цена и статистика по ее определенным событиям.
 

CHINGIZ MUSTAFAEV:
 

Цена может хоть до бесконечности идти в одну сторону.


Вроде и да, но и нет.  В пределах некого количества периода будет откат. Только точку поймать тяжело.

Судя по всему соревнование скоропостижно закончилось.
 
Aleksandr Volotko:
Судя по всему соревнование скоропостижно закончилось.

это то, что Анатолий хотел за 10 000 долларов продать?



4 дня продержалось 🙎

 
даже если найдешь грааль - не факт ,что он не сломается через месяц же, или через год.


multiplicator:

даже если найдешь грааль - не факт ,что он не сломается через месяц же, или через год.

я бы перефразировал слегка:

даже если найдёшь "грааль", он сломается - через месяц или год, но обязательно сломается

 
Evgeniy Chumakov:

Вроде и да, но и нет.  В пределах некого количества периода будет откат. Только точку поймать тяжело.

Тяжело, потому что невозможно узнать когда он случится и вообще что это такое, каковы его признаки, когда случается реальный откат, а когда лишь коррекция на продолжение тенденции.
 
в Библии написано:

"в поте лица твоего

будешь есть хлеб,

доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят,

ибо прах ты и в прах возвратишься."

 
multiplicator:

даже если найдешь грааль - не факт ,что он не сломается через месяц же, или через год.

да уж, жалко

такую вечеринку товарисч пропустил

если бы у него реально Грааль был, то наоборот, улетел бы в плюс, минимум раз в 200

 

ну что же похоже всё тлен и оба пророка пойдут на завод...

эххх не видать нам грааля...

но возможно это просто какое-то проклятие действует...

очень уж резко всё закончилось...

