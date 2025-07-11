Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 523
Люди добреньки!
Не дайте почить в бозе - откройте тайну Грааля! Очень сильно хочется вкусить прелестей бытия, доселе мне неведомых...
— Светит, но не греет?
— Маржин-колл!
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Цена может хоть до бесконечности идти в одну сторону.
Вроде и да, но и нет. В пределах некого количества периода будет откат. Только точку поймать тяжело.
Судя по всему соревнование скоропостижно закончилось.
это то, что Анатолий хотел за 10 000 долларов продать?
4 дня продержалось 🙎
даже если найдешь грааль - не факт ,что он не сломается через месяц же, или через год.
даже если найдешь грааль - не факт ,что он не сломается через месяц же, или через год.
я бы перефразировал слегка:
даже если найдёшь "грааль", он сломается - через месяц или год, но обязательно сломается
в Библии написано:
"в поте лица твоего
будешь есть хлеб,
доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят,
ибо прах ты и в прах возвратишься."
да уж, жалко
такую вечеринку товарисч пропустил
если бы у него реально Грааль был, то наоборот, улетел бы в плюс, минимум раз в 200
ну что же похоже всё тлен и оба пророка пойдут на завод...
эххх не видать нам грааля...
но возможно это просто какое-то проклятие действует...
очень уж резко всё закончилось...