Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 527
просто вчера был космологически неблагоприятный день...
просто когда в пэйнте рисовал вчера - рука на весу была и дернулась, больше на коленке графики рисовать не буду
Пророк Шерлок с нами! его не забрали чекисты! всё хорошо! и самое главное что просадка остановилась, теперь дальше можно рассчитывать на профит, просто вчера был космологически неблагоприятный день... слава пророку!
https://www.mql5.com/ru/users/alexx_v
оттого и стыдишься )) оно и понятно
ниет это не мой памм ты жестоко ошибся
А ЧТО ЕСЛИ ШЕРЛОК ЭТО САМ ДЖОКЕР?
А ЧТО ЕСЛИ ШЕРЛОК ЭТО САМ ДЖОКЕР?
А что если его единоразовый убыток это долговая яма которую никакая будущая прибыль не покроет
тогда вероятно пророку придётся отправится на завод
но в принципе пока просадка не очень большая и можно ещё помучиться
тогда вероятно пророку придётся отправится на завод
как Ты уже и говорил
https://vdiete-ru.turbopages.org/s/vdiete.ru/zdorove/golodanie/lechebnoe-golodanie/
ps: тролль 1000 000 уровня)))
Сможем ли мы, о, пророк, вырваться из плена сил тяготения тлена? воспарить над тщетой? вознестись над Кеномой, этой юдолью скорби и страдания? превозмочь клипотические аспекты материального бытия и стать подлинно свободными в Царствии Грааля?
https://v-n-zb.livejournal.com/2571226.html
@Anatolii Zainchkovskii
а смысл пополнять этот сигнал? даже если взлетишь до небес - просадон в 99% отобьёт желание подписываться у кого угодно
мне кажется новый надо было делать сигнал, раз (вероятно) была ошибка с чем-то на старте у этого