Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 527

transcendreamer:

просто вчера был космологически неблагоприятный день...

просто когда в пэйнте рисовал вчера - рука на весу была и дернулась, больше на коленке графики рисовать не буду

 
transcendreamer:

Пророк Шерлок с нами! его не забрали чекисты! всё хорошо! и самое главное что просадка остановилась, теперь дальше можно рассчитывать на профит, просто вчера был космологически неблагоприятный день... слава пророку!

https://www.mql5.com/ru/users/alexx_v

Слава лунной фазе! Вовремя сменилась)
 
Aleksandr Volotko:

оттого и стыдишься )) оно и понятно

ниет это не мой памм ты жестоко ошибся

 


очень интересный комментарий.....

теперь всё прикидывают а что если это реальный грааль и сколько он может стоить........

инвесторы уже яростно шуршат по сусекам............

слава пророку Шерлоку!


А ЧТО ЕСЛИ ШЕРЛОК ЭТО САМ ДЖОКЕР?

 
transcendreamer:


А ЧТО ЕСЛИ ШЕРЛОК ЭТО САМ ДЖОКЕР?

А что если его единоразовый убыток это долговая яма которую никакая будущая  прибыль не покроет

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

тогда вероятно пророку придётся отправится на завод

но в принципе пока просадка не очень большая и можно ещё помучиться

transcendreamer:

но в принципе пока просадка не очень большая и можно ещё помучиться


    

 
transcendreamer:

тогда вероятно пророку придётся отправится на завод

но в принципе пока просадка не очень большая и можно ещё помучиться

как Ты уже и говорил 

https://vdiete-ru.turbopages.org/s/vdiete.ru/zdorove/golodanie/lechebnoe-golodanie/


ps: тролль 1000 000 уровня)))

transcendreamer:

Сможем ли мы, о, пророк, вырваться из плена сил тяготения тлена? воспарить над тщетой? вознестись над Кеномой, этой юдолью скорби и страдания? превозмочь клипотические аспекты материального бытия и стать подлинно свободными в Царствии Грааля?

https://v-n-zb.livejournal.com/2571226.html

@Anatolii Zainchkovskii

а смысл пополнять этот сигнал? даже если взлетишь до небес - просадон в 99% отобьёт желание подписываться у кого угодно

мне кажется новый надо было делать сигнал, раз (вероятно) была ошибка с чем-то на старте у этого

