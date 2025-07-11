Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 519
Ну что-же, посмотрим на Пророков:)
Риск по 5% на сделку, это значит по >10% в день собрались косить:) Сделок же несколько за день.
Александр, неужели ты не замечаешь поведение Дримера?
Не понимаю даже о ком речь вообще.
Господа! Выложите, ради Христа, Грааль в открытый доступ! Спасите душу православную.
Волшебник сказал, что он в открытом доступе с 2004 года валяется. Осталось найти.
Трудно найти самородок, если он валяется в грязи и выглядит как обыкновенный булыжник. Нюх надо иметь, как у немецкой овчарки.)
паттерн котики - вангую!
ахаха скорее черти какие-то
это портреты двух пророков отобразились на графике)