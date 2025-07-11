Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 519

Риск по 5% на сделку, это значит по >10% в день собрались косить:) Сделок же несколько за день.
Ну что-же, посмотрим на Пророков:)
 
Ну не факт что 10% получится,  я как хитрый армянский хохол,  буду крыть если нравится профит)) 
Теперь борьба за лосей ( в смысле отпустить а не взять)) 
 
 
Не понимаю даже о ком речь вообще.

 
Игнорировать это тоже не правильно (моё  мнение). 
 
Alexander_K:

Господа! Выложите, ради Христа, Грааль в открытый доступ! Спасите душу православную.

Волшебник сказал, что он в открытом доступе с 2004 года валяется. Осталось найти.
 
Трудно найти самородок, если он валяется в грязи и выглядит как обыкновенный булыжник. Нюх надо иметь, как у немецкой овчарки.)

 

паттерн котики - вангую!

 
ахаха скорее черти какие-то 

 
это портреты двух пророков отобразились на графике)

