Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 522

Новый комментарий
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

товарищи, никто не знает где можно взять реализацию на mql4 индикатора показанного стрелочкой?

а не проще окно ещё одно открыть?

 
transcendreamer:

а не проще окно ещё одно открыть?

я просто на основе него хочу сделать комплексный мультитаймфреймный индикатор. мне просто код нужен чтобы заново колесо не изобретать... 

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

я просто на основе него хочу сделать комплексный мультитаймфреймный индикатор. мне просто код нужен чтобы заново колесо не изобретать... 

Поищи MiniChart

 
Maxim Kuznetsov:

Поищи MiniChart

Спасибо!
[Удален]  
CHINGIZ MUSTAFAEV:

я просто на основе него хочу сделать комплексный мультитаймфреймный индикатор. мне просто код нужен чтобы заново колесо не изобретать... 

https://www.mql5.com/ru/code/8891

MultySymbolsChart
MultySymbolsChart
  • www.mql5.com
Symbols - список символов через зяпятую; TimeFrame - таймфрейм: 1, 5, 15 и т.д; BarsOfSymbol - количество баров одного символа; SpaceBars - промежуток между графиками символов: LblColor - цвет названия символа Добавлен контроль обновления данных, теперь не нужно переподключать индикатор на запуске...
 
Aleksandr Volotko:

https://www.mql5.com/ru/code/8891


  

 
Интрига нарастает, но настоящее испытание ещё впереди...
 
transcendreamer:
Интрига нарастает, но настоящее испытание ещё впереди...
Настоящие пророки контролируют все - в том числе и свою прибыль. 
Посмотрим на результаты наших грааленосцев)
 
CHINGIZ MUSTAFAEV:
Настоящие пророки контролируют все - в том числе и свою прибыль. 


И свою прибыль и твою в том числе...

 
 
1...515516517518519520521522523524525526527528529...885
Новый комментарий