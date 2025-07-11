Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 522
товарищи, никто не знает где можно взять реализацию на mql4 индикатора показанного стрелочкой?
а не проще окно ещё одно открыть?
я просто на основе него хочу сделать комплексный мультитаймфреймный индикатор. мне просто код нужен чтобы заново колесо не изобретать...
Поищи MiniChart
я просто на основе него хочу сделать комплексный мультитаймфреймный индикатор. мне просто код нужен чтобы заново колесо не изобретать...
https://www.mql5.com/ru/code/8891
Интрига нарастает, но настоящее испытание ещё впереди...
Настоящие пророки контролируют все - в том числе и свою прибыль.
И свою прибыль и твою в том числе...