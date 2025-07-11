Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 516

Anatolii Zainchkovskii:
Отлично,  вызов принят.  

Риск под твой подгоню, 1% от депо на сделку (портфель)

transcendreamer:

СЕНСАЦИЯ! ЦЕЛЫХ ДВА ПРОРОКА ТЕПЕРЬ В БАБЛОКОСЕ!

теперь мы в 2 раза больше сказочно разбогатеем

(или потребуется в два раза больше тухлых помидор хехе)

Нет. Не надо тут устраивать доп. эмиссии пророков, не обесценивай должность на ровном месте.

Пророк один, это Анатолий. Я лишь в его тени попробую прославиться или сгинуть в вечности незамеченным.

И вообще - у него грааль, а у меня всего лишь кое что интересное (кроме меня никто и не видел, а я лицо заинтересованное, так что верить мне нельзя), а ты на одни весы граали с не пойми чем кладешь.

 

 

 
Aleksandr Volotko:

Нет! всякий кто засвидетельствовал о Граале автоматически является пророком, тем более что ты уже ранее был пророком в прошлом году, так что тем более пророк, тем более с мониторингом.

 
при риске 1% на сделку можно сливать до 35 раз подряд чтобы достигнуть 30% просадки
transcendreamer:

Ты и ли слепой, или невменямый. Я склоняюсь ко второму таки.

 
Aleksandr Volotko:

ты пророк и спорь тут

ишь чего выдумал!

решил сбежать?

не выйдет!

Таки второе. Ну и ладно. Не велика потеря.
 
Aleksandr Volotko:
вовсе нет - все знают что ты пророк - и все знают насколько адекватен дример - адекватность дримера просто зашкаливает

 
Aleksandr Volotko:

...

Заодно и посоревнуемся с ним ) Как-то так.

вот же совершенно чёткое подтверждение 

если ты собрался соревноваться с пророком то ты сам тоже пророк

QED

 

Лежу в заводской выгребной яме... Сил нет...

Господа! Выложите, ради Христа, Грааль в открытый доступ! Спасите душу православную.

