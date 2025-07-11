Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 516
Отлично, вызов принят.
Риск под твой подгоню, 1% от депо на сделку (портфель)
СЕНСАЦИЯ! ЦЕЛЫХ ДВА ПРОРОКА ТЕПЕРЬ В БАБЛОКОСЕ!
теперь мы в 2 раза больше сказочно разбогатеем
(или потребуется в два раза больше тухлых помидор хехе)
Нет. Не надо тут устраивать доп. эмиссии пророков, не обесценивай должность на ровном месте.
Пророк один, это Анатолий. Я лишь в его тени попробую прославиться или сгинуть в вечности незамеченным.
И вообще - у него грааль, а у меня всего лишь кое что интересное (кроме меня никто и не видел, а я лицо заинтересованное, так что верить мне нельзя), а ты на одни весы граали с не пойми чем кладешь.
Нет! всякий кто засвидетельствовал о Граале автоматически является пророком, тем более что ты уже ранее был пророком в прошлом году, так что тем более пророк, тем более с мониторингом.
Нет! всякий кто засвидетельствовал о Граале автоматически является пророком, тем более что ты уже ранее был пророком в прошлом году, так что тем более пророк, тем более с мониторингом.
Ты и ли слепой, или невменямый. Я склоняюсь ко второму таки.
ты пророк и спорь тут
ишь чего выдумал!
решил сбежать?
не выйдет!
Таки второе. Ну и ладно. Не велика потеря.
вовсе нет - все знают что ты пророк - и все знают насколько адекватен дример - адекватность дримера просто зашкаливает
...
Заодно и посоревнуемся с ним ) Как-то так.
вот же совершенно чёткое подтверждение
если ты собрался соревноваться с пророком то ты сам тоже пророк
QED
Лежу в заводской выгребной яме... Сил нет...
Господа! Выложите, ради Христа, Грааль в открытый доступ! Спасите душу православную.