Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 520

CHINGIZ MUSTAFAEV:

это портреты двух пророков отобразились на графике)

:)))

Е2Е4

@Anatolii Zainchkovskii я ход сделал первым ) Не бог весть что, но это же начало партии )

З.Ы.: для мониторинга портфелей нужен специальный мониторинг, в обычном будет кривова-то конечно, ведь каждая сделка индивидуально учитывается, в общем стата будет непойми какая

 

Слава Пророку!


 

Люди добреньки!

Не дайте почить в бозе - откройте тайну Грааля! Очень сильно хочется вкусить прелестей бытия, доселе мне неведомых...

 
Aleksandr Volotko:

погоди, у меня интереснее будет,  сразу 3-10 портфелей могут оказаться в рынке, пойди разбери по которому лось по которому профит )

 
Alexander_K:

у тебя очень правильное исследование было на счёт приращений. примени эти приращения не к тикам а к результатам разных торговых систем.............. собери стату и ищи хвосты

 
Anatolii Zainchkovskii:

Спасибо, мил человек! Дай Бог тебе здоровья!

 
ходят слухи что тот кто сумеет подчинить хвосты станет невероятно могущественным и богатым
Anatolii Zainchkovskii:

погоди, у меня интереснее будет,  сразу 3-10 портфелей могут оказаться в рынке, пойди разбери по которому лось по которому профит )

кстати, да, порой, когда будет профитный уже болтаться портфель и будет сигнал буду параллельно ещё открывать, но риск останется прежним

