Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 520
это портреты двух пророков отобразились на графике)
:)))
Е2Е4
@Anatolii Zainchkovskii я ход сделал первым ) Не бог весть что, но это же начало партии )
З.Ы.: для мониторинга портфелей нужен специальный мониторинг, в обычном будет кривова-то конечно, ведь каждая сделка индивидуально учитывается, в общем стата будет непойми какая
Слава Пророку!
Люди добреньки!
Не дайте почить в бозе - откройте тайну Грааля! Очень сильно хочется вкусить прелестей бытия, доселе мне неведомых...
погоди, у меня интереснее будет, сразу 3-10 портфелей могут оказаться в рынке, пойди разбери по которому лось по которому профит )
у тебя очень правильное исследование было на счёт приращений. примени эти приращения не к тикам а к результатам разных торговых систем.............. собери стату и ищи хвосты
Спасибо, мил человек! Дай Бог тебе здоровья!
кстати, да, порой, когда будет профитный уже болтаться портфель и будет сигнал буду параллельно ещё открывать, но риск останется прежним