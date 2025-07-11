Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 521

Anatolii Zainchkovskii:

у тебя очень правильное исследование было на счёт приращений. примени эти приращения не к тикам а к результатам разных торговых систем.............. собери стату и ищи хвосты


Приращения хрен знает чего хоть анализируй будет тот же результат.  На заводе хоть приращение зарплаты подчиняется стационарности ряда.

 
Evgeniy Chumakov:


а ты проверял?

 

тут наверное надо уточнить что участники подразумевают приращения разного диапазона/длины

можно было бы сказать иначе - распределение положений виртуальной частицы спустя некоторое время при условии что она была зарегистрирована в определенных местах

 

котики ... котики ... котики XD

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

не зря в Альманахе Баблокоса в этот раз писали про демонов )))

 
CHINGIZ MUSTAFAEV:

котики ... котики ... котики XD


Это поросята крутят хвостами...

Забавная оказывается программулина этот MS Paint.
 

линчевание депозитов хомячков происходит так:

линчевание депозитов хомячков)))

 

Восславим же светлейшего пророка Шерлока, гимны вознесём его Граалю!


 

 

товарищи, никто не знает где можно взять реализацию на mql4 индикатора показанного стрелочкой?

