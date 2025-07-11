Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 521
Вы упускаете торговые возможности:
- Бесплатные приложения для трейдинга
- 8 000+ сигналов для копирования
- Экономические новости для анализа финансовых рынков
Регистрация Вход
Вы принимаете политику сайта и условия использования
Если у вас нет учетной записи, зарегистрируйтесь
у тебя очень правильное исследование было на счёт приращений. примени эти приращения не к тикам а к результатам разных торговых систем.............. собери стату и ищи хвосты
Приращения хрен знает чего хоть анализируй будет тот же результат. На заводе хоть приращение зарплаты подчиняется стационарности ряда.
Приращения хрен знает чего хоть анализируй будет тот же результат. На заводе хоть приращение зарплаты подчиняется стационарности ряда.
а ты проверял?
тут наверное надо уточнить что участники подразумевают приращения разного диапазона/длины
можно было бы сказать иначе - распределение положений виртуальной частицы спустя некоторое время при условии что она была зарегистрирована в определенных местах
котики ... котики ... котики XD
котики ... котики ... котики XD
не зря в Альманахе Баблокоса в этот раз писали про демонов )))
котики ... котики ... котики XD
Это поросята крутят хвостами...
линчевание депозитов хомячков происходит так:
Восславим же светлейшего пророка Шерлока, гимны вознесём его Граалю!
товарищи, никто не знает где можно взять реализацию на mql4 индикатора показанного стрелочкой?