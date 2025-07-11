Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 513

aleger:
Судя по соотношению прибылей и убытков в указанных диапазонах окупиться предлагаемый эксперт не сможет никогда !!!
Чем больше подобных постов тем больше интриги) 
Вот в чём суждение что не окупится?  И не эксперт,  а система.  Эксперт это робот,  поставил и молишься.  А система это довести до осознания. 
 
Anatolii Zainchkovskii:
Интригу тоже надо подпитывать реальными и убедительными данными, а не чем попало  

 
Anatolii Zainchkovskii:
Эксперт это робот,  поставил и молишься. 

 

 

близится условленный час 

скоро скоро пророчество свершится

 
Anatolii Zainchkovskii:
Это максимум что я покажу. А рассказывать вообще  не стану. 

это уже кое что

по крайней мере четыре линии, а не одна ;)

каждая по $2500 если я правильно понимаю.

только не надо запускать на реале

просто очень похоже на то, что сигнал формируется при пересечении линий

соответственно это баблокос, но только не в пользу трейдера, а наоборот

----

никто никогда не заплатит за идею

нужна практика, отраженная в стейтах, многолетних мониторингах

---

насчет актуальности предложения до понедельника

в понедельник на работу?

;)

 
 
 

Альманах по 10$ за экземпляр наверняка пошел бы на ура:)

весь заработок всегда был не на торговле непосредственной - как сливали 100 лет назад, так и сейчас сливают, но курсы, альманахи, сигналы, торговые системы всех сортов - это всегда покупалось и будет покупаться )) вот где баблокос

 
ну-ка прекрати расшатывать культ грааля!

я твой грааль шатал!

или

шатал я твой грааль!

как правильно?

