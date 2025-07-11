Не Грааль, просто обычненький такой - Баблокос!!! - страница 513
Судя по соотношению прибылей и убытков в указанных диапазонах окупиться предлагаемый эксперт не сможет никогда !!!
Чем больше подобных постов тем больше интриги)
Интригу тоже надо подпитывать реальными и убедительными данными, а не чем попало
близится условленный час
скоро скоро пророчество свершится
это уже кое что
по крайней мере четыре линии, а не одна ;)
каждая по $2500 если я правильно понимаю.
только не надо запускать на реале
просто очень похоже на то, что сигнал формируется при пересечении линий
соответственно это баблокос, но только не в пользу трейдера, а наоборот
никто никогда не заплатит за идею
нужна практика, отраженная в стейтах, многолетних мониторингах
насчет актуальности предложения до понедельника
в понедельник на работу?
Альманах по 10$ за экземпляр наверняка пошел бы на ура:)
весь заработок всегда был не на торговле непосредственной - как сливали 100 лет назад, так и сейчас сливают, но курсы, альманахи, сигналы, торговые системы всех сортов - это всегда покупалось и будет покупаться )) вот где баблокос
ну-ка прекрати расшатывать культ грааля!
я твой грааль шатал!
шатал я твой грааль!
как правильно?