Предложения по изменению интерфейса программы - страница 4
У окон нет штатных элементов управления, что приведет к огромному количеству вопросов "почему скрыли панели? я не попадаю, неудобно управлять окном и тд".
К сожалению, у панели Terminal есть масса других вкладок, который никак нельзя уместить в столь малое пространство.
А если для варианта размещения окон графиков предусмотреть пункт "Без заголовков", с размещением как на моем скрине?
А для варианта отображения панели терминала (как и для варианта отображения ордеров) предусмотреть настраиваемый вариант "Компакт", в котором отображается только содержимое вкладки "Торговля" и имеется возможность настройки и скрытия столбцов.
Тогда каждый сможет выбрать тот вариант, который его устраивает.
просто переключитесь в режим Deals и увидите привычный по MetaTrader 4 список сделок.
Все равно хрень какая-то... Вот вариант статистики MT4:
Тут два ордера, каждый со своим тикетом и со всеми ценами и временем открытия и закрытия позиции. Все ясно.
Вот вариант МТ5 (в режиме Deals):
Это всего ОДИН ордер, но разбит на 2 строки, между которыми никакой связи я не наблюдаю, #order у всех разный. Как все это связать?
Вопрос - нахрена мне все это надо? Чем вас не устраивал предыдущий, простой и понятный способ отображения?
PS. А вот объект Chart - это здОрово!!! Еще бы добавить к нему в контекстное меню торговые функции работы с ордерами - цены бы не было!
Тогда можно было вопрос с заголовками и закрыть...
С режимом окон чартов будем думать, возможно так и сделаем переключатель компактного вида.
Новая система учета сделок на основе объединенных позиций не позволяет строить абсолютно точное соответствие случаев "множественные входы / одиночный выход", "одиночный вход / множественные выходы" или "множественные входы / множественные несовпадающие выходы" к однозначным соответствиям "выход / выход" в одной строке.
Можно попробовать сделать сводящий воедино отчет, где будут свернуты все простые вход/выход операции, скрыты (с учетом свопов в отдельном поле) ролловеры. Думаю, к этому и придем, иначе трейдеры реально запутаются в отчетах.
Кстати, пользуясь случаем, хочется сообщить об ошибке в работе элементов интерфейса MetaTrader5.
Если любой тулбар (например, Charts) открепить от полосы сверху окна (забыл как этот элемент называется правильно, но не суть), то при нажатии правой клавиши мыши на этом Тулбаре, элементы контекстного меню тулбара неактивны
Спасибо, проблема с меню плавающих тулбаров будет исправлена в следующем обновлении.
Скажите пожалуста (может нетуда обращаюсь, так извените).
Почему всё таки нельзя добавить виды отабражения графиков?
Почему тоолько сечи, быры, линии?
Почему нельзя сделать торговлю прям с графиков?
Почему нельзя сделать перемешение линий стопов, профита при помощи мыши?
В принципе MT5 для пользователя (не програмиста) ничего не изменилось по сравнению MT4!
У меня пока всё!
надеюсь на ответ.
Почему нельзя сделать торговлю прям с графиков?
Торговля с графика есть как в МТ4, так и в МТ5:
Почему нельзя сделать перемешение линий стопов, профита при помощи мыши?
В МТ5 это работает - можно мышкой таскать уровни:
В принципе MT5 для пользователя (не програмиста) ничего не изменилось по сравнению MT4!
Я зашёл в редактор и попробовал в коде найти слово Point. Очень плохо ищет, что бы работал, надо боковую планку передвигать и прятать предыдущее найденное слово. И в MQL4 автоматически копируется из буфера обмена любой текст в поисковую форму а в MQL5 только правильный - это не очень удобно. Если копируешь из подсказки, то неправильное выражение полностью не заменяется - остаётся огрызок от предыдущего слова.
Да, с поиском неудобно получилось - исправим.
Благодарю за ответ Renat.
То, что изменилось многое, звучит обнадёживающе
А вот
Мы не хотим усложнять систему.
мне кажется дополнительные виды графиков имеют право на жизнь ( Крестики-нолики, Ренако).
Недумаю что они сильно усложнят систему.
Ребят, как вам идея сделать нормальное управление окном с графиком с помощью мышки? Ведь график - это таже самая карта. Так и работать с ним хочется как с картой: скроллинг в окне графика - масштаб от минуты до месяца, с центром масштаба в точке нахождения курсора, скроллинг на линейке - соответственно текстовая прокрутка вверх-низ, выделение области с зажатой левой - значит выделение объектов, попавшие в эту область. Если сделаете иконку "Луппа", то соответственно выделение области с зажатой левой увеличит выделенную область. зажатое колесико - перемещение видимой части графика в окне во все стороны (ну реально не удобно, когда график уходит либо вверх, либо в низ, а нужно еще оценить пункты для выставления sl/tp, и вот сидишь и шаманишь с временной линейкой и плюсиками), нажатие колеса - оставить появления перекрестия, двойное нажатие колеса - смещение графика к концу, если копался где-нибудь в истории; правая - появления контекста. На зажатую правую тоже можно что-нибудь подцепить, на двойную правую, еще что-то. Вариантов масса! А то у мышь используется только для кликания по иконкам.
Какие-то непонятки с графиком при добавлении рабочего пространства для его отображения. Да, у меня пока не большой монитор, но тем не менее: есть рабочее окно с отрисованным графиком, слева от него дополнительные окна, такие как обзор рынка, навигатор и т.д. Казалось бы, при закрытии этих самых доп. окон, должно быть добавления пространства к уже отрисованному графику ровно на столько, на скольно позволяет эта область... Но не тут-то было. График почему-то полностью перестраивается, масштабируется, растягивается, зачем-то увеличивается отступ графика справа. Зачем?!
Далее. Я не знаю, с каких веков пошло, что двойной клик левой на пустой области снимает все выделения со всех объектов (линий), но у вас этого почему-то нет.
При перетаскивании горизонтальной линии по высоте, мышь не меняет значок на двустороннюю стрелку, как это во всех таблицах.
Куда делось продолжение трендовой линии после 3й точки? Не знаю как вы, но мы строим трендовые линии по точкам, которые уже есть на графике, а интерес имеем именно к продолжающейся части, там где графика еще нет.
Разбираемся с Ордерами.
Ну если нет стандартных быстрых клавиш на открытие и закрытие ордера, ну хотябы сделайте возможность их назначить самому! Они скорости в работе прибавляют в разы, при быстрой динамике цен.
Далее. При назначении sl и tp, данные линии сразу появляются в окне ордера на тиковом графике, но не отображаются на основном. Лично мне, при немедленном выполнении ордера, было бы удобно так, F9 вызвать окно ордера, совершаю сделку, нажимаю Ок. После этого, выбираю данный ордер в панели инструментов, и уже выставляю st и tp, т.е., в окне ордера выбираю изменить позицию, в идеале, здесь уже должны быть прописаны кол-во отклонения пунктов, оставшиеся от прошлой сделки по данной валютной паре, а линии отображаться на основном графике, где я их подкорректирую вверх-вниз, и мне только останется подтвердить операцию клавишей ентер. Все! Линии st и tp на тиковом по факту вообще не нужны, потому что в 90% они уходят за пределы показываемой области.
При отложенном ордере: Вот смысл писать нули в поле цена? Ну впишите вы туда сразу цену, которая была на момент вызова окна ордера. А рядом с st и tp куда-то пропали поля на количество пунктов, которые есть в "изменить позицию", которые опять таки должны быть заполнены с прошлого раза. Здесь же, сразу отображайте эти уровни на основном графике для визуального представления. Все ровно их рисовать при утверждении ордера.
Слава богу сделали возможность перемещения линий sl и tp мышкой, НО, хорошо, вылезло окно ордера на случай случайности изменения "Вы действительно хотите переместить?", но, когда я тут же подтверждаю ентером, что да я хочу, то никаких изменений не происходит! В чем логика?
У меня такое предложение перенести надписи линий Buy, Sell, SL, TP слева на право. Только отступ от правого края сделать, чтобы не сливались с цифрами на линейки. Ведь по сути, мы больше всего внимания обращаем именно на правую сторону экрана, на конец графика.
Следующее предложение - это в окне инструменты, вкладка торговля, при наличии множества ордеров, при кликании на символ ордера (соответствующий столбец), автоматически становилось активным окно по данной валютной паре. Это гораздо быстрее, чем искать данное окно во вкладках. А при кликании в любой другой части строки ордера вызывать окно этого ордера.