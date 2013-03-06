Предложения по изменению интерфейса программы - страница 3
а когда выйдет русифицированная верси MT5 ?
В январе.
Мы не стали сразу делать русификацию, так как был очень большой объем изменений в интерфейсах и переводы постоянно бы плавали.
Все, кто пишут свои предложения и хотелки на всех ресурсах Метаквотс, в надежде, что их голос будет услышан - очень наивные люди.
Все продукты этой компании по восходящей были заточены исключительно на коммерческий интерес и МТ5 - яркий образчик в этом ряду.
Интересы конечных пользователей им глубоко безразличны, Yuri2009 пишет, что свои идеи озвучивал еще для МТ4 и, как видим, безрезультатно.
И не он один. Вообще, любопытно было бы узнать, сколько пожеланий, озвученых за єти годы простыми пользователями, были реализованы?
Видимо, Ваше любопытство еще не дошло до архивов нашей публичной работы с 2001 года:
Мы постоянно общались, общаемся и будем общаться с трейдерами ради улучшения своих продуктов.
Но надо учитывать, что у нас есть собственное понимание архитектуры систем и большой опыт в их разработке. Это означает, что мы оцениваем все предложения и большая их часть пропускается, так как является неверной (в корне ошибочной) или плохо проработанной (одноходовки).
Мы сами также постоянно ошибаемся, меняем свое мнение после публичных обсуждений (даже если в них сами не участвуем), признаем и исправляем свои ошибки.
Такова практическая сторона разработки продуктов.
Еще раз повторюсь, что я не сомневаюсь насчет больших объемов работы. А насчет "не всегда отвечаем на форумах" позвольте улыбнуться. Вопросы простых пользователей в основном остаются без ответа, и человек не понимает какова реакция на его сообщение: не прочитали, проигнорировали или будет реализована. зато ветка общения с программерами http://forum.mql4.com/ru/26549/page137 уже перевалила за 130 страниц. И члены Вашей команды отмечаются там с завидной постоянностью. Я не сомневаюсь в важности той ветки, но заметьте вопросы пользователей там, если это не касается проблем установки МТ5 остаются без ответа.
Я просто хотел бы где-то увидеть какие предложения простых пользователей по повышению комфортности работы в МТ5 будут реализовываться, хотел бы знать где и когда начнется нормальный диалог с пользователями, а не программерами. Либо просто скажите, что вот до такого момента вас со всякой мелочью не беспокоить. Хотя бы на эти вопросы можно получить конкретный ответ.
Дело в том, что объем ежедневных публикаций таков, что если мы начнем полностью отвечать на все запросы, то у нас некому будет реализовывать проекты.
На текущий момент у нас столько набранных задач, что нам нужно сначала реализовать их.
После выпуска релиза мы будем еще 2-3 года дорабатывать терминал, выпуская новые версии.
Приношу свои извинения за отсутствие своевременных ответов.
Я поддерживаю участников, которые недовольны отсутствием ответов на многие вопросы. Хочу задать 2 вопроса, ответы на которые хотят получить, думаю, многие.
1. Стакан давно уже реализован и работает. Из экспертов он полностью доступен - посмотрите раздел Получение рыночной информации.2. Мультисчета точно не будет
Здравствуйте, Ренат
Спасибо за ответы.
Я понимаю, что ваша команда уже набрала определенный объем задач, но хотел бы задать еще несколько вопросов.
1. Возможно ли сделать так чтобы в одном окне отражался не один график, а набор необходимых графиков необходимых пользователю для анализа конкретной валюты. Да можно вставить графический объект "График" который будет отображать изменения выбранного торгового инструмента и это несомненно громадный шаг в этом направлении. Но в нем не возможно вести технического анализа: вставить индикаторы, нанести трендовые и т.д.
2. Предполагается ли кроме стакана и реальных объемов с биржи вставить и горизонтальные срезу объемов. Т.е. объемы совершенные по конкретным ценам.
3. Предполагается ли кроме возможности выбора представленных ТФ позволить самостоятельной настройки ТФ.
4. Возможно ли в меню установки ордера встроить элементарные функции контроля ММ и РМ, я понимаю что это можно сделать и с помощью калькулятора, заказать скрипты, но...
5. Возможен ли более гибкий подход к закрытию позиций и удаления выставленных ордеров, например функция закрыть все позиции, только прибыльных, достигших такой-то прибыли и т.д. я имею ввиду не написание скриптов, а штатные функции.
Может к решению некоторых этих задач вы уже приступил или наметили сделать
Здравствуйте,
По этому пункту было предложено (тикет 4832 в техподдержке) на мой взгляд красивое и многоходовое решение.
Однако... в общем перечитайте его ещё раз...
Добавлю лишь то, что некоторый код становится классикой, и его можно даже вставить в дистрибутив.
Тем самым обеспечив начальный уровень планомерного улучшения юзабилити мт... а всего то "просится" одна кнопка.
Изменять Windows интерфейс программ мы не будем, так как это создаст больше проблем, чем решит.
Вы считаете это не Windows-интерфейсом? И какие же тут проблемы? Почему нельзя ТАК сделать???
Смысла делать окно Terminal дочащимся к левому или правому окну нет, так как все равно ни одно его подокно не сможет разумно показать данных. Последующее предложение с попытками решить собственноручно созданную проблему через "а давайте отключать колонки и переносить строки" не является решением.
Колонки стоят в правильном и разумном порядке и мы не видим никакого смысла в их перемещении. Тем более не видим смысла в создании проблем пользователям, которые будут неминуемо по ошибке перетаскивать эти колонки при обычной работе.
Вы считаете, что если я хочу увеличить рабочее пространство под графики и оставить лишь минимальную информацию об ордерах в окне Terminal, при этом задочив его к правой или левой стороне окна, то я не имею на это право?
Скажите еще - где сейчас можно тестировать MT5?
Спрашиваю, поскольку раньше тестил в Альпари, сейчас там демо-счета уже не работают.
Вы считаете это не Windows-интерфейсом? И какие же тут проблемы? Почему нельзя ТАК сделать???
Это как раз тот случай, когда проблемы уже на виду.
У окон нет штатных элементов управления, что приведет к огромному количеству вопросов "почему скрыли панели? я не попадаю, неудобно управлять окном и тд".
Вы считаете, что если я хочу увеличить рабочее пространство под графики и оставить лишь минимальную информацию об ордерах в окне Terminal, при этом задочив его к правой или левой стороне окна, то я не имею на это право?
Скажите еще - где сейчас можно тестировать MT5?
Спрашиваю, поскольку раньше тестил в Альпари, сейчас там демо-счета уже не работают.
У них вроде переконфигурирование идет. Попробуйте на нашем демо-сервере mt5.metaquotes.net:1950 (укажите этот адрес в качестве сервера) или скачайте дистрибутив по ссылке https://www.metatrader5.com/