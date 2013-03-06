Предложения по изменению интерфейса программы - страница 3

krendelek   :

а когда выйдет русифицированная верси MT5 ?

В январе.


Мы не стали сразу делать русификацию, так как был очень большой объем изменений в интерфейсах и переводы постоянно бы плавали.

 
traderOK   :

Все, кто пишут свои предложения и хотелки  на  всех ресурсах  Метаквотс, в надежде, что их голос будет услышан - очень наивные люди.

Все продукты этой компании по восходящей были  заточены исключительно на коммерческий интерес и МТ5 - яркий образчик в этом ряду.

Интересы конечных пользователей им глубоко безразличны, Yuri2009 пишет, что свои идеи озвучивал еще для МТ4 и, как видим, безрезультатно.

И не он один. Вообще, любопытно было бы узнать, сколько пожеланий, озвученых за єти годы простыми пользователями, были реализованы?

Видимо, Ваше любопытство еще не дошло до архивов нашей публичной работы с 2001 года:

Мы постоянно общались, общаемся и будем общаться с трейдерами ради улучшения своих продуктов.


Но надо учитывать, что у нас есть собственное понимание архитектуры систем и большой опыт в их разработке. Это означает, что мы оцениваем все предложения и большая их часть пропускается, так как является неверной (в корне ошибочной) или плохо проработанной (одноходовки).


Мы сами также постоянно ошибаемся, меняем свое мнение после публичных обсуждений (даже если в них сами не участвуем), признаем и исправляем свои ошибки.


Такова практическая сторона разработки продуктов.

 
Putnic   :


Еще раз повторюсь, что я не сомневаюсь насчет больших объемов работы. А насчет "не всегда отвечаем на форумах" позвольте улыбнуться. Вопросы простых пользователей в основном остаются без ответа, и человек не понимает какова реакция на его сообщение: не прочитали, проигнорировали или будет реализована. зато ветка общения с программерами  http://forum.mql4.com/ru/26549/page137 уже перевалила за 130 страниц. И члены Вашей команды отмечаются там с завидной постоянностью. Я не сомневаюсь в важности той ветки, но заметьте вопросы пользователей там, если это не касается проблем установки МТ5 остаются без ответа.

Я просто хотел бы где-то увидеть какие предложения простых пользователей по повышению комфортности работы в МТ5 будут реализовываться, хотел бы знать где и когда начнется нормальный диалог с пользователями, а не программерами. Либо просто скажите, что вот до такого момента вас со всякой мелочью не беспокоить. Хотя бы на эти вопросы можно получить конкретный ответ.

Дело в том, что объем ежедневных публикаций таков, что если мы начнем полностью отвечать на все запросы, то у нас некому будет реализовывать проекты.


На текущий момент у нас столько набранных задач, что нам нужно сначала реализовать их.


После выпуска релиза мы будем еще 2-3 года дорабатывать терминал, выпуская новые версии.


Приношу свои извинения за отсутствие своевременных ответов.

 
Magnatis   :

Я поддерживаю участников, которые недовольны отсутствием ответов на многие вопросы. Хочу задать 2 вопроса, ответы на которые хотят получить, думаю, многие.

  1. В МТ5 будет реализован стакан цен. Будет ли доступна информация из него экспертам?
  2. Программисты или другие лица, имеющие отношение к усовершенствованию терминала, были ли ознакомлены с моим предложением реализовать мультисчёт (см. 1 страницу)? Будет ли это реализовано?

1. Стакан давно уже реализован и работает. Из экспертов он полностью доступен - посмотрите раздел Получение рыночной информации.

2. Мультисчета точно не будет
 

Здравствуйте, Ренат

 

Спасибо за ответы.

Я понимаю, что ваша команда уже набрала определенный объем задач, но хотел бы задать еще несколько вопросов. 

1. Возможно ли сделать так чтобы в одном окне отражался не один график, а набор необходимых графиков необходимых пользователю для анализа конкретной валюты. Да можно вставить графический объект "График" который будет отображать изменения выбранного торгового инструмента и это несомненно громадный шаг в этом направлении. Но в нем не возможно вести технического анализа: вставить индикаторы, нанести трендовые и т.д.

2. Предполагается ли кроме стакана и реальных объемов с биржи вставить и горизонтальные срезу объемов. Т.е. объемы совершенные по конкретным ценам.

3. Предполагается ли кроме возможности выбора представленных ТФ позволить самостоятельной настройки ТФ.

4. Возможно ли в меню установки ордера встроить элементарные функции контроля ММ и РМ, я понимаю что это можно сделать и с помощью калькулятора, заказать скрипты, но...

5. Возможен ли более гибкий подход к закрытию позиций и удаления выставленных ордеров, например функция закрыть все позиции, только прибыльных, достигших такой-то прибыли и т.д. я имею ввиду не написание скриптов, а штатные функции.

 

Может к решению некоторых этих задач вы уже приступил или наметили сделать 

 
Putnic   :

1. Возможно ли сделать так чтобы в одном окне отражался не один график, а набор необходимых графиков необходимых пользователю для анализа конкретной валюты. Да можно вставить графический объект "График" который будет отображать изменения выбранного торгового инструмента и это несомненно громадный шаг в этом направлении. Но в нем не возможно вести технического анализа: вставить индикаторы, нанести трендовые и т.д.

2. Предполагается ли кроме стакана и реальных объемов с биржи вставить и горизонтальные срезу объемов. Т.е. объемы совершенные по конкретным ценам.

3. Предполагается ли кроме возможности выбора представленных ТФ позволить самостоятельной настройки ТФ.

4. Возможно ли в меню установки ордера встроить элементарные функции контроля ММ и РМ, я понимаю что это можно сделать и с помощью калькулятора, заказать скрипты, но...

5. Возможен ли более гибкий подход к закрытию позиций и удаления выставленных ордеров, например функция закрыть все позиции, только прибыльных, достигших такой-то прибыли и т.д. я имею ввиду не написание скриптов, а штатные функции.

 

Может к решению некоторых этих задач вы уже приступил или наметили сделать 

Здравствуйте,


  1. К сожалению, нет.
  2. Нет, так как такая информация не предоставляется
  3. Нет по техническим причинам -  мы уже реализовали 21 разумных/непротиворечивых периодов графиков M1, M2, M3, M4, M5, M6, M10, M12, M15, M20, M30, H1, H2, H3, H4, H6, H8, H12, Daily, Weekly, Monthly. Остальные периоды являются "некратными суткам".
  4. Так как любые методы управления являются сугубо субъективными (вот и Вы не написали сразу условий), то все это остается на исполнение скриптам. Кстати, их можно на хоткеи посадить.
  5. Аналогично предыдущему пункту. Хотя что-то из совсем простых можно реализовать (закрыть все, только прибыльные, только убыточные, снять все ордеры).
 
Renat   :


  1. Аналогично предыдущему пункту. Хотя что-то из совсем простых можно реализовать (закрыть все, только прибыльные, только убыточные, снять все ордеры).


По этому пункту было предложено (тикет 4832 в техподдержке) на мой взгляд красивое и многоходовое решение.

Однако... в общем перечитайте его ещё раз...


Добавлю лишь то, что некоторый код становится классикой, и его можно даже вставить в дистрибутив.

Тем самым обеспечив начальный уровень планомерного улучшения юзабилити мт... а всего то "просится" одна кнопка.

 
kombat   :


По этому пункту было предложено (тикет 4832 в техподдержке) на мой взгляд красивое и многоходовое решение.

Спасибо, интересная идея - подумаем над реализацией.
 
Renat   :
Изменять Windows интерфейс программ мы не будем, так как это создаст больше проблем, чем решит.

Вы считаете это не Windows-интерфейсом? И какие же тут проблемы? Почему нельзя ТАК сделать???

Renat   :
Смысла делать окно Terminal дочащимся к левому или правому окну нет, так как все равно ни одно его подокно не сможет разумно показать данных. Последующее предложение с попытками решить собственноручно созданную проблему через "а давайте отключать колонки и переносить строки" не является решением.

Колонки стоят в правильном и разумном порядке и мы не видим никакого смысла в их перемещении. Тем более не видим смысла в создании проблем пользователям, которые будут неминуемо по ошибке перетаскивать эти колонки при обычной работе.


Вы считаете, что если я хочу увеличить рабочее пространство под графики и оставить лишь минимальную информацию об ордерах в окне Terminal, при этом задочив его к правой или левой стороне окна, то я не имею на это право?


Скажите еще - где сейчас можно тестировать MT5?

Спрашиваю, поскольку раньше тестил в Альпари, сейчас там демо-счета уже не работают.

 
Yuri2009   :

Вы считаете это не Windows-интерфейсом? И какие же тут проблемы? Почему нельзя ТАК сделать???

Это как раз тот случай, когда проблемы уже на виду.


У окон нет штатных элементов управления, что приведет к огромному количеству вопросов "почему скрыли панели? я не попадаю, неудобно управлять окном и тд".


Вы считаете, что если я хочу увеличить рабочее пространство под графики и оставить лишь минимальную информацию об ордерах в окне Terminal, при этом задочив его к правой или левой стороне окна, то я не имею на это право?

К сожалению, у панели Terminal есть масса других вкладок, который никак нельзя уместить в столь малое пространство.

Скажите еще - где сейчас можно тестировать MT5?

Спрашиваю, поскольку раньше тестил в Альпари, сейчас там демо-счета уже не работают.

У них вроде переконфигурирование идет. Попробуйте на нашем демо-сервере mt5.metaquotes.net:1950 (укажите этот адрес в качестве сервера) или скачайте дистрибутив по ссылке https://www.metatrader5.com/

