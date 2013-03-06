Предложения по изменению интерфейса программы
Почему до сих пор нельзя убрать ненужные столбцы кроме "Comissions" и настроить внешний вид по своему усмотрению?
Перемещать порядок столбцов тоже невозможно! Неужели это так трудно сделать?
Сильно подозреваю, что ребята просто зашиваются с базовой функциональностью, а не потому что трудно сделать.
Судя по характеру bug'ов, да по тому, как на ходу принимаются решения, которые, вообще-то, заранее должны быть продуманы, необходимость изменения порядка столбцов пользователем ещё не скоро станет актуальной для разработчиков.
Поддерживаю, хотя...
Они ещё с тем, что сделали, полгода будут разбираться. :)
А то что Вы хотите - не относится к категории особой важности. Даже, скорее, относится к категории не важности. Им главное, чтобы в торговле, их терминал боков не напорол. А всё остальное - это не важно.
Вот то-то и обидно, что эти пожелания были еще к MT4...
К альтернативщикам что-ли обращаться, чтобы моды этой софтины выпускали :)
Как по мне, так лучше бы разработчики на досуге подумали о том, чтобы из одного терминала можно было подключаться к разным счетами (вполть до разных ДЦ). И чтобы экспертам были доступны они все... Например, добавить в торговые функции параметр int account, который бы определял, к какому серверу обращаться... Подмешать в интерфейс необходимый функционал и... вуа-ля – мультитерминал в "стандартной комплектации". Это освобождение пользователей от танцев с бубнами по привязыванию одного эксперта к нескольким счетам, это экономия ресурсов, да и вообще "просто классная игрушка". Кстати, подобное расширение терминала не является очень сложным. Самая большая сложность – отразить такие возможности в функционале языка. Хотя и здесь всё очевидно.
Заодно посоветуйте которые из котировок отображать на графиках из первого ДЦ или из второго. И по которым котировкам должен принимать решение Ваш эксперт.
а когда выйдет русифицированная верси MT5 ?
Все, кто пишут свои предложения и хотелки на всех ресурсах Метаквотс, в надежде, что их голос будет услышан - очень наивные люди.
Все продукты этой компании по восходящей были заточены исключительно на коммерческий интерес и МТ5 - яркий образчик в этом ряду.
Интересы конечных пользователей им глубоко безразличны, Yuri2009 пишет, что свои идеи озвучивал еще для МТ4 и, как видим, безрезультатно.
И не он один. Вообще, любопытно было бы узнать, сколько пожеланий, озвученых за єти годы простыми пользователями, были реализованы?
Более того, от версии к версии продукта МКю Корп. не поддеживает преемственность СВОИХ собственных продуктов. До такого не додумался даже Билл Гейтс.
МТ5 несовместим с МТ4, МТ4 был несовместим с МТ3. Казалось бы, такая мелочь, как преемственность профилей из МТ4 в МТ5 должна была сохраниться - ведь цены отрисовываются и в МТ5 и в МТ4 по бидам. Ан нет - "пятерочка" жестоко удаляет все графики в папке, взятой из МТ4 и заменяет их все на минутки по паре ЕВРО-Доллар. Случайно так получилось, наверное.
Более того, в МТ3 и МТ4 были линейные Фибоначчи, которые не сильно отличались. В МТ5 онит теперь строятся по-другому. На графиках ниже приведено окно с примером, где видно, что теперь у линий Фибо нет указателей с уровнями и теперь вообще непонятно - просто ли это горизонтальная линия и часть какой-то Фибо - отметки ушли за "горизонт". Гениально.
В этом году МКю Корп. отказались от проведения Чемпионата советников под предлогом большой загрузки работой над МТ5. Сомнительный предлог, но это им решать - хозяин дал-хозяин взял.
Но МТ5, насколько я вижу, полное д...мо.
Yuri2009 поддерживаю, заголовки окон совершенно не нужны! Крадут драгоценные пикселы а уж у se7en совсем огромные они(( на их месте прям индикатор поместился бы... ну половина индикатора точно... расточительство экрана((
А ведь была попытка!...
Посмотрите по поиску MetaTrader 4 MultiTerminal. Я пробовал юзать, но там лишь базовая функциональность и с экспертами - никак.
В общем - снес и забыл. Но, в принципе, работала...
Ну можно же подойти к этому вопросу с другой стороны, а не совмещать несовместимое. Например сделать дополнительные вкладки переключения аккаунтов, а при переключении заменять все окружение (переменные, таймсерии, окна графиков и т.д.) одного дилерского центра на содержимое другого ДЦ. Своего рода переключение между несколькими терминалами в одном окне. Например так, как организована работа с несколькими документами в MS Office или переключение между секвенциями в Edius.
Просто ведь хочется верить, что форум создается с целью услышать отзывы пользователей о всех моментах использования программы.
Однако действительно вижу, что разработчиков интересует лишь технические вопросы, а интерфейс и удобство работы им до ж...
Наверно им нравится ездить на работу на БелАЗе, а не на Бумере :)))
Преемственность версий - это действительно очень важный момент!
По моему мнению все нововведения не должны полностью отрицать концепцию предыдущей версии программы, пусть даже ранее используемые функции и будут перенесены в разряд "устаревших". MQL подкупал своей простотой и доступностью. ООП уже приближен к языкам программирования высокого уровня и не так доступен для осмысления.
Все это делается в угоду интерактивности, а насколько это оправдано - покажет время...
Господа, не беспокойтесь, мы очень много работаем над своими системами. Уже 9 лет.
Клиентский терминал - это верхушка айсберга, но мы поднимаем всю систему по частям. Новый функционал появляется неравномерно в разных компонентах.
На текущий момент в клиентском терминале мы работаем над тестером. Результат вам понравится!
Высказывал эти предложения еще по MT4, однако реализации их в новом MT5 так и не увидел.
Для наглядности все изложил на живом примере:
Еще мне непонятно отображение ордеров в статистике:
Трудно представить, что вся эта хренатень относится к одному-единственному ордеру.
Что теперь каждый ордер не имеет своего единственного уникального Ticket'а ? Как же за ним проследить?
Как же совместить весь этот хлам в единый ордер?
