Предложения по изменению интерфейса программы

Высказывал эти предложения еще по MT4, однако реализации их в новом MT5 так и не увидел.

Для наглядности все изложил на живом примере:



Еще мне непонятно отображение ордеров в статистике:



Трудно представить, что вся эта хренатень относится к одному-единственному ордеру.

Что теперь каждый ордер не имеет своего единственного уникального Ticket'а ?  Как же за ним проследить?

Как же совместить весь этот хлам в единый ордер?




Почему до сих пор нельзя убрать ненужные столбцы кроме "Comissions" и настроить внешний вид по своему усмотрению?

Перемещать порядок столбцов тоже невозможно! Неужели это так трудно сделать?

Yuri2009 :

Почему до сих пор нельзя убрать ненужные столбцы кроме "Comissions" и настроить внешний вид по своему усмотрению?

Перемещать порядок столбцов тоже невозможно! Неужели это так трудно сделать?


Сильно подозреваю, что ребята просто зашиваются с базовой функциональностью, а не потому что трудно сделать.

Судя по характеру bug'ов, да по тому, как на ходу принимаются решения, которые, вообще-то, заранее должны быть продуманы, необходимость изменения порядка столбцов пользователем ещё не скоро станет актуальной для разработчиков.

 
Yuri2009 :

Неужели это так трудно сделать?

Поддерживаю, хотя...

Они ещё с тем, что сделали, полгода будут разбираться. :)

А то что Вы хотите - не относится к категории особой важности. Даже, скорее, относится к категории не важности. Им главное, чтобы в торговле, их терминал боков не напорол. А всё остальное - это не важно. 

Так что, это скорее, пожелания к МТ6. 

 
coaster :
Так что, это скорее, пожелания к МТ6. 

Вот то-то и обидно, что эти пожелания были еще к MT4...

К альтернативщикам что-ли обращаться, чтобы моды этой софтины выпускали :)

 
Как по мне, так лучше бы разработчики на досуге подумали о том, чтобы из одного терминала можно было подключаться к разным счетами (вполть до разных ДЦ). И чтобы экспертам были доступны они все... Например, добавить в торговые функции параметр int account, который бы определял, к какому серверу обращаться... Подмешать в интерфейс необходимый функционал и... вуа-ля – мультитерминал в "стандартной комплектации". Это освобождение пользователей от танцев с бубнами по привязыванию одного эксперта к нескольким счетам, это экономия ресурсов, да и вообще "просто классная игрушка". Кстати, подобное расширение терминала не является очень сложным. Самая большая сложность – отразить такие возможности в функционале языка. Хотя и здесь всё очевидно.
Magnatis :
Как по мне, так лучше бы разработчики на досуге подумали о том, чтобы из одного терминала можно было подключаться к разным счетами (вполть до разных ДЦ). И чтобы экспертам были доступны они все... Например, добавить в торговые функции параметр int account, который бы определял, к какому серверу обращаться... Подмешать в интерфейс необходимый функционал и... вуа-ля – мультитерминал в "стандартной комплектации". Это освобождение пользователей от танцев с бубнами по привязыванию одного эксперта к нескольким счетам, это экономия ресурсов, да и вообще "просто классная игрушка". Кстати, подобное расширение терминала не является очень сложным. Самая большая сложность – отразить такие возможности в функционале языка. Хотя и здесь всё очевидно.


Заодно посоветуйте которые из котировок отображать на графиках из первого ДЦ или из второго. И по которым котировкам должен принимать решение Ваш эксперт.

 

а когда выйдет русифицированная верси MT5 ?

 

Все, кто пишут свои предложения и хотелки  на  всех ресурсах  Метаквотс, в надежде, что их голос будет услышан - очень наивные люди.

Все продукты этой компании по восходящей были  заточены исключительно на коммерческий интерес и МТ5 - яркий образчик в этом ряду.

Интересы конечных пользователей им глубоко безразличны, Yuri2009 пишет, что свои идеи озвучивал еще для МТ4 и, как видим, безрезультатно.

И не он один. Вообще, любопытно было бы узнать, сколько пожеланий, озвученых за єти годы простыми пользователями, были реализованы?

Более того, от версии к версии продукта МКю Корп. не поддеживает преемственность СВОИХ собственных продуктов. До такого не додумался даже Билл Гейтс.

МТ5 несовместим с МТ4, МТ4 был несовместим с МТ3. Казалось бы, такая мелочь, как преемственность профилей из МТ4 в МТ5 должна была сохраниться - ведь цены отрисовываются и в МТ5 и в МТ4 по бидам. Ан нет - "пятерочка" жестоко удаляет все графики в папке, взятой  из МТ4 и заменяет их все на минутки по паре ЕВРО-Доллар. Случайно так получилось, наверное.

Более того, в МТ3 и МТ4 были линейные Фибоначчи, которые не сильно отличались. В МТ5 онит теперь строятся по-другому. На графиках ниже приведено окно с примером, где видно, что теперь у линий Фибо нет указателей с уровнями и теперь вообще непонятно - просто ли это горизонтальная линия и часть какой-то Фибо - отметки ушли за "горизонт". Гениально.

В этом году МКю Корп. отказались от проведения Чемпионата советников под предлогом большой загрузки работой  над МТ5. Сомнительный предлог, но это им  решать - хозяин дал-хозяин взял.

Но МТ5, насколько я вижу, полное д...мо.

 

 

Yuri2009 поддерживаю, заголовки окон совершенно не нужны! Крадут драгоценные пикселы а уж у se7en  совсем огромные они(( на их месте прям индикатор поместился бы... ну половина индикатора точно... расточительство экрана((

 
Magnatis   :
Как по мне, так лучше бы разработчики на досуге подумали о том, чтобы из одного терминала можно было подключаться к разным счетами (вполть до разных ДЦ). И чтобы экспертам были доступны они все...

А ведь была попытка!...

Посмотрите по поиску MetaTrader 4 MultiTerminal. Я пробовал юзать, но там лишь базовая функциональность и с экспертами - никак.

В общем - снес и забыл. Но, в принципе, работала...

api   :


Заодно посоветуйте которые из котировок отображать на графиках из первого ДЦ или из второго. И по которым котировкам должен принимать решение Ваш эксперт.

Ну можно же подойти к этому вопросу с другой стороны, а не совмещать несовместимое. Например сделать дополнительные вкладки переключения аккаунтов, а при переключении заменять все окружение (переменные, таймсерии, окна графиков и т.д.) одного дилерского центра на содержимое другого ДЦ. Своего рода переключение между несколькими терминалами в одном окне. Например так, как организована работа с несколькими документами в MS Office или переключение между секвенциями в Edius.

traderOK   :

Все, кто пишут свои предложения и хотелки  на  всех ресурсах  Метаквотс, в надежде, что их голос будет услышан - очень наивные люди.

Все продукты этой компании по восходящей были  заточены исключительно на коммерческий интерес и МТ5 - яркий образчик в этом ряду.

Более того, от версии к версии продукта МКю Корп. не поддеживает преемственность СВОИХ собственных продуктов. До такого не додумался даже Билл Гейтс.

 

Просто ведь хочется верить, что форум создается с целью услышать отзывы пользователей о всех моментах использования программы.

Однако действительно вижу, что разработчиков интересует лишь технические вопросы, а интерфейс и удобство работы им до ж...

Наверно им нравится ездить на работу на БелАЗе, а не на Бумере :)))

Преемственность версий - это действительно очень важный момент!

По моему мнению все нововведения не должны полностью отрицать концепцию предыдущей версии программы, пусть даже ранее используемые функции и будут перенесены в разряд "устаревших". MQL подкупал своей простотой и доступностью. ООП уже приближен к языкам программирования высокого уровня и не так доступен для осмысления.

Все это делается в угоду интерактивности, а насколько это оправдано - покажет время...


 

Господа, не беспокойтесь, мы очень много работаем над своими системами. Уже 9 лет.


Клиентский терминал - это верхушка айсберга, но мы поднимаем всю систему по частям. Новый функционал появляется неравномерно в разных компонентах.


На текущий момент в клиентском терминале мы работаем над тестером. Результат вам понравится!

